Положение «Спартака» — катастрофа. Великий клуб вынужден идти на беспрецедентный шаг

За месяц до конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции определены уже четыре участника плей-офф (СКА, «Торпедо», «Локомотив» и ЦСКА), ещё две команды («Динамо» Москва и «Витязь») обеспечат себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина в ближайшие несколько дней, тогда как за последние две путёвки ведётся ожесточённая борьба.

Ещё буквально несколько дней назад положение московского «Спартака» в битве с «Северсталью» и минским «Динамо» казалось наиболее выгодным. В пользу коллектива Игоря Гришина был более простой календарь, ведь красно-белым предстояло сыграть с «Куньлунь Ред Стар» и ХК «Сочи». Если «драконы» ещё могут в отдельно взятый день собраться и навязать хорошую борьбу любому сопернику, то «леопарды» во второй части нынешнего сезона, если называть вещи своими именами, являются откровенным поставщиком очков.

Команда, ведущая борьбу за плей-офф, была обязана в этих двух матчах набирать как минимум три очка, но вместо этого «Спартак» очень сильно огорчил собственных болельщиков, потерпев два поражения кряду. Для начала москвичи на выезде в овертайме уступили «Куньлуню», а затем на домашнем льду проиграли «Сочи», который одержал всего вторую победу за последние 28 (!) матчей.

Причём насколько обидным получилось это поражение для фанатов «Спартака»! В первом периоде их любимцы умудрились заработать два удаления до конца матча, что привело к огромному отрезку в меньшинстве. К тому же досрочно в раздевалку был отправлен голкипер Алексей Красиков, в результате чего в воротах экстренно появился молодой Дмитрий Куликов, так как первый номер столичной команды Патрик Рыбар в этот день получил выходной от тренерского штаба.

Проведя кучу времени в меньшинстве и оставшись без основного вратаря, красно-белые пропустили три шайбы в первом периоде, получив 0:3 после стартовой двадцатиминутки. После перерыва спартаковцы выдали ураганный второй отрезок, перебросав соперника в девять (!) раз – 27:3. Такое давление на чужие ворота позволило хозяевам сравнять счёт, но в третьем периоде Иван Дидковский принёс гостям победу.

Такими подарками сполна воспользовались конкуренты «Спартака» по борьбе за плей-офф. Минское «Динамо» и «Северсталь» справились с куда более сложным календарём, набрали важные очки и закрепились на седьмой и восьмой строчках в конференциях, тогда как москвичи опустились на девятую позицию.

Такое положение вещей не могло не привести в ярость болельщиков команды, которые не стеснялись в выражениях в адрес тренерского штаба и игроков в различных социальных сетях. В результате руководство «Спартака» пошло на беспрецедентный шаг – болельщики, воочию лицезревшие домашнюю осечку с «Сочи» в качестве моральной компенсации, получили в подарок бесплатный билет на следующую игру с «Нефтехимиком».

«Наша команда очень ценит своих болельщиков, для нас важно, что вы рядом с нами при любых обстоятельствах и готовы биться с нами плечом к плечу. Мы разделяем переживания каждого болельщика из-за результатов команды в последних матчах.

В благодарность за вашу поддержку ХК «Спартак» приглашает бесплатно посетить матч с «Нефтехимиком» всех, кто покупал билеты на прошедшую игру с «ХК Сочи».

Для тех болельщиков, кто пропустил игру с ХК «Сочи» или не является владельцем абонементов, на матч с «Нефтехимиком» будут действовать специальные цены – от 146 рублей», — говорится в сообщении официального телеграм-канала «Спартака».

Положение «Спартака» — катастрофа Фото: photo.khl.ru

Жест доброй воли руководства клуба в отношении своих болельщиков вызвал большое обсуждение у хоккейной общественности, и со своим комментарием выступил даже известный российский тренер Андрей Назаров.

«Активно слежу за хоккеем, борьба за попадание в плей-офф КХЛ очень напряжённая, это придаёт дополнительной интриги всему чемпионату.

Правда, порой случаются и не совсем верные шаги. Посмотрите на СКА, «Торпедо», «Сибирь», «Авангард», – сложно найти лишний билет на домашние матчи этих команд. А есть, например, «Спартак» – клуб с большими традициями и огромной армией футбольных и хоккейных болельщиков. Прочитал новость, что в «Спартаке» решили раздавать бесплатные билеты на следующий матч с «Нефтехимиком». Для Москвы это нонсенс: в столице ничего бесплатного не бывает. Что будет дальше? В следующий раз в клубе начнут доплачивать зрителям за поход на стадион?

На мой взгляд, это неверный шаг. Бесплатно раздавать билеты в центральном регионе – это ошибка. Посещаемость такими темпами в перспективе может ещё снизиться. Что можно предложить? Считаю, нужно брать другим. В первую очередь – результатом и зрелищностью», – сказал Назаров «Чемпионату».

С точкой зрения Назарова, с одной стороны, можно согласиться. Например, вы можете представить себе такую ситуацию, чтобы руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» после какого-нибудь поражения объявило о бесплатных билетах на «Мэдисон Сквер Гарден»? В НХЛ о подобном шаге было бы смешно даже заикнуться, ведь каждый хоккейный матч за океаном – это огромный бизнес. И далеко не случайно календарь регулярного чемпионата североамериканской лиги состоит из 82 матчей, а про длительность бейсбольного сезона и говорить не приходится.

Но в России спорт и бизнес давно шагают в совершенно разных направлениях. Посещаемость «Спартака» в нынешнем сезоне не превышает 3,7 тысячи, что по проценту заполняемости арены (28,9) является худшим результатом во всей лиге, если вынести за скобки вынужденно играющий в Мытищах китайский «Куньлунь». Болельщики «Спартака», в этом сезоне и так уже прилично настрадавшиеся из-за результатов своей любимой команды, наверняка бы проголосовали ногами после позорного результата в матче с «Сочи».

А так, довольно популистский, но всё-таки жест навстречу своим фанатам может поспособствовать повышению посещаемости на следующем матче. А в конечном счёте любые спортивные матчи должны проходить ради того, чтобы люди на них ходили. И единичная раздача бесплатных билетов тем, кто заплатил деньги за то, чтобы увидеть поражение от «Сочи», явно не видится плохим решением от руководства «Спартака».