«Золотой» менеджер «Авангарда» снова в КХЛ. Но Волков не решит главную проблему «Трактора»

Спустя два с половиной месяца после весьма скандального ухода из «Авангарда» Алексей Волков нашёл новую работу. Экс генеральный менеджер «ястребов» в ближайшие два сезона будет трудиться на той же должности в «Тракторе». Официально к выполнению своих обязанностей в Челябинске Волков приступит с 1 марта, но в клубе объявили о назначении сейчас, чтобы слегка взбодрить идущую на последнем месте Востока команду.

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Волков вписал себя в историю КХЛ как человек, собиравший чемпионский «Авангард». Конечно, делал он это не в одиночку: к весне 2020-го, когда Алексей появился в Балашихе, у «ястребов» был кое-какой фундамент, кроме того, Корбана Найта успел подписать ещё Максим Сушинский, а Илья Ковальчук перед дедлайном пришёл в «Авангард» исключительно из-за давнего знакомства с Бобом Хартли. Но глупо отрицать, что большинство кирпичиков в золотое здание омичей заложил именно Волков. Это он привёз из Северной Америки Рида Буше и Клима Костина. Это он посредством оффершитов вытащил из ЦСКА Сергея Толчинского, а из «Нефтехимика» Дамира Шарипзянова. Это он подписал по ходу сезона вратаря «Куньлуня» Шимона Грубеца, который в апреле сделал «Авангард» чемпионом.

Волков тогда проделал великолепную работу, не ошибся ни в одной ставке и получил новый двухлетний контракт, однако продолжить в том же духе менеджеру «Авангарда» не удалось. Уже к комплектованию «ястребов» в постчемпионский сезон было немало вопросов. Понятно, что на селекцию сильно влиял Хартли, и тот самый «отряд ОМОНа», который в Балашихе пришёл на смену креативному топ-9 – это во многом выполнение требований канадского специалиста, желавшего нарастить мускулы коллективу. Однако в плей-офф «Авангард» в итоге подвёл не перебор силовых форвардов, а отсутствие глубины в защитной линии: после внезапной потери финнов Покки и Каски «ястребы» остались лишь с четырьмя опытными игроками обороны, и это, как ни крути, промашка генерального менеджера.

Алексей Волков на чемпионском параде в Балашихе Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Также были плохие контракты Виктора Сведберга, Наиля Якупова, Дмитрия Шевченко, совершенно не оправдал себя ход с оффершитом в «Динамо» по Владимиру Брюквину. Нет ничего необычного в том, что Волков где-то ошибся, где-то не угадал – слабые ходы присущи абсолютно любому генменеджеру. Но именно в этот момент изменилось отношение к Алексею со стороны главного человека в «Авангарде» — Александра Крылова. Совет директоров выставил селекционному отделу клуба оценку «неудовлетворительно», а биг босс «ястребов», очевидно, перестал доверять Волкову, как раньше, существенно усилив контроль за его работой.



В управленческом блоке «Авангарда» появились разногласия, пропало единство. Уже давно не секрет, что Волков был против кандидатуры Дмитрия Рябыкина на пост преемника Хартли, но Крылов продавил тему с «наследником и лучшим учеником канадца». Время показало, что в этом вопросе Волков оказался прав, и в результате из кризиса старта сезона омичей успешно вывел Михаил Кравец, которого именно Алексей первым предложил поставить рулить командой после увольнения Рябыкина.

Но были и другие моменты, в которых генменеджеру «ястребов» не давали провернуть авантюрные сделки, накладывая на них вето. В первую очередь это касается вратарской линии, которая, похоже, вообще приговорила Волкова в Омске: сначала он привёз в клуб давно сдавшего Станислава Галимова, а уже по ходу сезона пытался подписать Максвелла и Гудачека.



То есть определённый контроль за действиями слегка поплывшего в условиях скудности рынка генменеджера был оправдан, но сам Волков в таких напряжённых и нервных условиях работать не смог. Все шишки за провальный старт сезона летели в него (а Алексей из числа тех, кто много читает прессу и соцсети), внутри клуба давление было не меньше, и в результате он принял весьма эмоциональное решение, расписавшись в том, что медные трубы в Омске оказались непроходимым препятствием.

После увольнения Волков не собирался долго сидеть без работы. У него сразу появилось несколько предложений, но самое интересное, похоже, сделал Челябинск. С людьми из «Трактора» генменеджер долго и вдумчиво обсуждал детали возможной сделки, и вот сейчас стороны всё-таки ударили по рукам.



Приход Волкова – в любом случае плюс для уральского клуба. У «Трактора» ведь до этого, по сути, не было человека, который однозначно отвечал за селекцию. Иван Савин всё-таки генеральный директор, чей круг обязанностей намного шире и не предполагает кропотливой трансферной работы.



Трудоголик и, если можно так сказать, фанатик своего дела Волков на такую должность подходит идеально. Алексей хорошо знает рынок, умеет анализировать и работать с данными, у него отличные скаутские способности. Собственно, из этой профессии Волков и вырос в генменеджера. Правда, есть нюанс: за время его работы в «Авангарде» могло сложиться впечатление, что Волков – не лучший переговорщик, ведь по самым звёздным трансферам «ястребов» (Ковальчук, Ткачёв) окончательно решал вопрос Крылов. Впрочем, для любого спортивного клуба абсолютно нормально, когда существуют какие-либо кейсы, подлежащие урегулированию исключительно на самом высоком уровне.

Александр Крылов и Алексей Волков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Какой фронт работы у Волкова в «Тракторе»? Прежде всего Алексей точно приходит не на выжженную землю. Контракты на следующий (как минимум) сезон есть у Блажиевского, Калинина, Карпухина, Сошникова, Стася, Телегина, Тертышного, Хохрякова, Хэмилтона, Шабанова, Яруллина, Бурдасова. Это огромное подспорье для генменеджера, которому точно не придётся собирать в Челябинске новую команду.



Но есть и проблемные зоны, видные невооружённым взглядом. Во-первых, вратарский вопрос. Да-да, Волкову снова придётся искать вратарей, на этот раз для «Трактора». На следующий год есть контракт у Устименко, вряд ли будет проблемой продлить ОСА Мыльникова, но это всё, как показывает текущий сезон, несерьёзно. Для решения больших задач Челябинску необходим как минимум один приличный вратарь. Кандидаты с внутреннего рынка на поверхности: Аликин, Маттссон, Паскуале. Но очевидно, что за них пойдёт (и уже идёт) серьёзнейшая грызня.

Второй момент – центральная ось. Контракты с «Трактором» заканчиваются у двух ведущих центрфорвардов – Алексея Бывальцева и Владимира Ткачёва. Оба станут неограниченно свободными агентами, и на хоккеистов с дефицитной позиции точно будет широкий спрос. Не уверен, что у Волкова стоит задача во что бы то ни стало сохранить именно этих двух игроков, но закрыть вопрос с центрами в топ-6 Алексей, конечно, будет обязан. Другие его задачи, помимо поиска вратаря: укрепить качественно и количественно линию обороны, успешно заменить Пулккинена (вряд ли финн наиграл на продление контракта), да и вообще грамотно использовать легионерские вакансии.



Посмотрим, как справится Волков на новом месте. Повторюсь, я убеждён, что его назначение пойдёт в плюс челябинской команде, но не уверен, что этой сделкой в «Тракторе» решат большую часть проблем. Говоря откровенно, и сейчас состав у чёрно-белых в полном порядке (по современным меркам КХЛ так точно), но команда находится на дне таблицы, в большинстве матчей показывая невнятный, аморфный хоккей. Тут уж дело в тренере, но в Челябинске в своё время слепо поверили в Анвара Гатиятулина (напомним, он входит в Совет директоров клуба, что делает невозможным его увольнение в одностороннем порядке), который натурально стал частью глобальной стратегии клуба, а контракт с тренером рассчитан до конца следующего сезона.

Так что есть ощущение, что для качественного прорыва «Трактору» ещё понадобится немало времени и мощных кадровых решений.