Покер и выбитые зубы в Питере, бесконечный позор «Спартака». Итоги дня КХЛ

3 февраля в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось семь матчей. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших встречах.

Уж больно любят в последнее время команды, ведущие борьбу за плей-офф, уходить в овертаймы. Вот и на этот раз «Амур» и «Авангард» разделили по одному очку, а второе досталось коллективу Вадима Епанчинцева. И вновь отличный матч провели Гребёнкин и Дубакин. Оба набрали очки по ходу встречи, а затем реализовали буллиты. У Омска забили легионеры: Найт и Буше. Борьба между «Амуром» и «Нефтехимиком» продолжается, «Барыс» и «Трактор» отстают в гонке за плей-офф.

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«Трактор» одержал очень важную для себя победу над «Автомобилистом». Может, гостей вдохновил приход на пост генерального менеджера клуба Алексея Волкова? На шайбы Хохрякова и Шабанова хозяева сумели ответить только голом Валка в большинстве, но этого им не хватило. Спад у команды Николая Заварухина продолжается, играет «Автомобилист» в последнее время не слишком удачно. Вполне вероятно, что копит силы к плей-офф.

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«Северсталь» одержала уже третью подряд победу в основное время. Видимо, Андрей Разин серьёзно зарядил своих хоккеистов на борьбу за плей-офф. На этот раз дома уверенно обыгран «Локомотив» — 3:0. Дмитрий Шугаев отразил 25 бросков по своим воротам, а ярославцы уехали из Череповца ни с чем, хотя команда у Игоря Никитина очень крепкая.

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«Динамо» начало февраль с домашней победы над «Барысом». Максим Джиошвили, с которым накануне продлили контракт, отметился голом. Просто замечательная игра форварда! А вот казахстанский клуб продолжает разочаровывать своих болельщиков. Конкуренты уходят вперёд, такими темпами «барсам» в восьмёрку на Востоке не заползти. Времени на решение проблем у штаба Андрея Скабелки всё меньше.

«Динамо» – пятая команда Запада, обеспечившая себе участие в плей-офф Кубка Гагарина — 2023.

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Матч-концерт выдали СКА и «Ак Барс». Питер после трёх поражений подряд явно по-спортивному разозлился, в результате чего набросал казанцам целую авоську шайб. Снова здорово себя проявил атакующий защитник Никишин, Яшкин побил голевое достижение Ильи Ковальчука по количеству шайб в форме СКА за сезон, но круче всех выступил Галимов, оформивший покер. Это был явно не день вратарей для обеих команд.

Зинэтула Билялетдинов наверняка устроит своим подопечным серьёзный разбор полётов. Игровое задание на матч казанцы не выполнили. Кстати, не обошлось без выбитых зубов: Александр Радулов применил силовой прём против Валентина Зыкова, обеспечив форварду СКА дорогостоящий поход к стоматологу.

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«Спартак» начал играть в хоккей в матче с «Нефтехимиком» только при счёте 0:3, когда уже было поздно. Болельщики с трибун призывали игроков не позорить клуб, а голов Цыплакова и Свечкова не хватило команде Игоря Гришина для того, чтобы заработать хотя бы одно очко. Похоже, у красно-белых назревают серьёзные изменения. Пришло время Алексею Жамнову, ныне работающему в спартаковской академии, снова вставать на лавку. Иначе застой продолжится и превратится в обыденность. Но разве клуб с традициями этого заслужил?

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«Салават Юлаев» снова много пропустил. Не пять шайб, как матчем ранее от «Торпедо», но тоже прилично. ЦСКА к плей-офф постепенно набирает обороты, команда Сергея Фёдорова намерена защитить титул. Ну а «Салавату» с его молодёжным составом и отсутствием сильных легионеров (вспомните, какие были раньше), особо ловить нечего. Думается, что предел нынешней башкирской команды – первый раунд. У того же «Ак Барса» – главного соперника уфимцев в чемпионате – состав в несколько раз солиднее.

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Расписание на 4 февраля: