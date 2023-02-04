19-летний Иван Мирошниченко взял инициативу на себя в отсутствие лидеров «Авангарда», но в третьем периоде «Амур» устроил победный камбэк.

Русский талант победил страшную болезнь. А теперь забивает в КХЛ и рвётся к Овечкину

Повторной встречей с хабаровским «Амуром» омский «Авангард» сегодня завершал свой четырёхматчевый выезд по Дальнему Востоку. Накануне «тигры» сломили сопротивление «ястребов» в серии буллитов (3:2), а на сегодняшний матч главный тренер омичей Михаил Кравец выставил на игру сенсационный состав.

Одновременно внеплановый выходной получила главная ударная сила «ястребов» в лице всей первой тройки нападения. Рид Буше, Корбан Найт и Владимир Ткачёв остались вне заявки «Авангарда», точно так же, как и основной голкипер омской команды Василий Демченко.

В отсутствие лидеров шанс проявить себя получили другие игроки «ястребов», в том числе и 19-летний нападающий Иван Мирошниченко. В марте прошлого года одному из главных молодых талантов российского хоккея поставили страшный диагноз – лимфома Ходжкина. В тот момент существовал высокий риск, что как минимум следующий сезон для Ивана будет потерян.

Игрока в его борьбе с раком поддерживали по обе стороны океана – с ним по видеосвязи созванивался даже Марио Лемье, которому удалось победить эту болезнь в ходе карьеры. К счастью, Мирошниченко успешно прошёл курс лечения – и уже в июне был допущен до тренировок, а в июле «Вашингтон Кэпиталз» выбрал форварда в первом раунде драфта НХЛ – под 20-м номером.

В конце октября Мирошниченко вернулся к полноценным тренировкам с командой, а в ноябре вышел на лёд в МХЛ. Начав с места в карьер разрывать Молодёжную лигу, талантливый нападающий заслужил вызов сначала в команду ВХЛ, а уже в декабре Мирошниченко перевели на уровень КХЛ, где в конце 2022 года нападающий отметился своей первой шайбой за карьеру.

Сегодня, 4 февраля, российскому хоккеисту исполнилось 19 лет. И отпраздновать день рождения нападающий решил голом в ворота «Амура». В середине второго периода Иван получил передачу от Фёдора Малыхина и отличным броском в касание из круга вбрасывания расстрелял ворота Яниса Калниньша, забив третий гол в нынешнем сезоне. Наверняка такой бросок соотечественника оценит Александр Овечкин, партнёром которого по «Вашингтону» вполне может оказаться Мирошниченко в недалёком будущем.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Ни секунды не раздумывал о броске, ведь была хорошая позиция. И, в принципе, у меня уже получалось с неё забивать. Хороший пас, хороший бросок – и гол. Вот так.

Насколько часто провожу день рождения на льду? Наверное, последние пять лет в разъездах, в играх. Поэтому не удаётся отпраздновать с родными и друзьями. Но ничего – такая у меня работа. Радую болельщиков», – прокомментировал Мирошниченко заброшенную шайбу во втором перерыве.

К тому моменту «Авангард» уже вёл с преимуществом в две шайбы после гола Александра Дергачёва, но в заключительной двадцатиминутке всё в матче полностью перевернулось. Уже на второй минуте периода самый опытный игрок «Амура» – 38-летний защитник Яков Рылов – отквитал одну шайбу. А следом в пограничной ситуации отличился Александр Шаров. Судьям понадобился видеопросмотр, чтобы определить, не поднимал ли форвард хозяев свою клюшку выше перекладины в момент касания шайбы, но после изучения повтора взятие ворот было подтверждено.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В этот момент могло показаться, что судьба матча снова решится за пределами основного времени, как это очень часто бывает в КХЛ в последнее время. Но «Амур» готовил для этой игры свой сценарий – за пять минут до конца третьего периода пополнивший состав хабаровской команды в ходе этого сезона Станислав Бочаров завёз шайбу в ворота Алексея Мельничука и принёс «тиграм» полноценную победу в основное время.

«Амур» одержал третью победу подряд, благодаря чему снова вернулся на восьмую строчку в Восточной конференции, на два очка опередив «Нефтехимик». Борьба за попадание в плей-офф продолжает накаляться с каждым сыгранным матчем. И теперь уже даже положение «Адмирала» в кубковой восьмёрке не кажется таким незыблемым, как это было всего несколько дней назад.