Тренер Рябыкин вошёл в историю КХЛ. Почему его уволили во второй раз за сезон?

Сегодня «Чемпионат» сообщил о том, что помощник главного тренера «Металлурга» Дмитрий Рябыкин отправлен в отставку. Спустя некоторое время эту новость официально подтвердили в клубе.

«Хоккейный клуб «Металлург» и тренер Дмитрий Рябыкин расторгли контракт. Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон», — говорится в заявлении уральцев.

Напомним, в последних 11 матчах магнитогорский клуб одержал лишь две победы и опустился на пятую строчку в таблице Восточной конференции КХЛ. Следующий матч «Металлург» проведёт 5 февраля с челябинским «Трактором». Встряхнёт ли уход Рябыкина магнитогорскую команду?

Ранее, в октябре, российский наставник был уволен с поста главного тренера «Авангарда». Руководство омского клуба было недовольно стартом «Авангарда» в регулярном чемпионате. «Ястребы» из-за строительства нового стадиона проводили первые 12 матчей на выезде. Через неделю после увольнения из Омска «Металлург» объявил, что специалист войдёт в тренерский штаб команды, но своим на Урале известный в прошлом защитник так и не стал.

«Руководство «Металлурга» пришло в тренерскую и объявило мне об отставке. Сказали, что наше сотрудничество завершено. Тех ребят, кого успел увидеть, — с теми попрощался, просто команда позже собралась. С теми, кого не увидел, не прощался. В ближайшее время возвращаюсь в Москву. Какие тут могут быть обиды? Принято такое решение. Я никогда не обижаюсь. Такова судьба тренера», — объяснил нам сам Рябыкин свой ход.

Так каковы же истинные причины расставания с, казалось бы, крепким профи, прошедшим школу Боба Хартли в «Авангарде» и завоевавшим с омичами Кубок Гагарина?

Сперва отметим, что в «Металлурге» Дмитрий Анатольевич отвечал за игру команды в обороне и меньшинстве. Пропускает «Магнитка» прилично (146 шайб в 58 играх): среди топ-8 Востока больше (147) пропущено только у «Автомобилиста».

Меньшинство у Магнитогорска среднее: 29 пропущенных шайб при 154 попытках у соперников.

Конечно, сильный спад стал одой из причин кадровых перестановок, хотя «Магнитка» как была, так и остаётся одним из фаворитов всего турнира. Однако так с ходу и не вспомнишь, когда ещё тренера в КХЛ увольняли дважды за один сезон. Согласитесь, случай неординарный, а Рябыкин вошёл в историю лиги. Просто так подобные вещи не происходят.

Главная причина увольнения кроется в том, что Рябыкин так и не стал своим в коллективе. Причём как в омском, так теперь и в магнитогорском. А ведь ранее систему «сталеваров» покинул другой тренер по защитникам – Андрей Соколов. Он перешёл на работу в «Трактор».

Рябыкин, поговаривают, не сработался с легионерами «Металлурга», были недовольства и со стороны российского костяка команды. Безусловно, хоккеистам и самим стоит посмотреть на себя в зеркало: многие слишком снизили к себе требования, получая огромные деньги. Но если нет коммуникации между тренером и коллективом, никакого результата не добиться.

Дмитрий Рябыкин Фото: Шмаков Максим, photo.khl.ru

При этом с главным тренером команды – Ильёй Воробьёвым – у Рябыкина были нормальные профессиональные отношения. Но Воробьёв давно заслужил уважение к себе со стороны хоккеистов: тренерский опыт, два Кубка Гагарина, авторитет и харизма Ильи Петровича говорят сами за себя.

А вот Дмитрию Рябыкину ещё только предстоит зарекомендовать себя в хоккейном тренерском мире. После совместной работы с Хартли опыт был исключительно неудачный. Но опускать руки нельзя. Думается, что предложения у тренера ещё обязательно будут. Главное, пересмотреть подход, покопаться в себе и своём характере, манере общения с игроками. С журналистами, кстати, Рябыкин общается очень уважительно.

«Металлург», в свою очередь, продолжает готовиться к важным домашним матчам с «Трактором», СКА и «Витязем». Никого нового, по нашей информации, на место Рябыкина в ближайшее время в «Магнитке» приглашать не собираются.