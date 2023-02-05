В нём важнейшие вехи карьеры российского суперснайпера и интервью с Александром о главных моментах его хоккейной жизни.

«Я не хотел быть как все остальные». В Америке сняли фильм об абсолютном величии Овечкина

В Америке умеют делать крутое шоу и устраивать шумиху даже по не самым значительным поводам. Но когда один человек бросил вызов небьющемуся рекорду НХЛ и стремительно сокращает эту дистанцию, это точно нельзя назвать незначительным поводом. Имя Александра Овечкина сейчас, когда он стал третьим игроком в истории, забившим 800 голов в НХЛ, на устах у всего хоккейного мира. О нём говорят, о нём пишут, о его величии уже сейчас снимают фильмы. Последний фильм ESPN так и называется – «Величие».

Афиша фильма об Александре Овечкине Фото: nhl.com/capitals

В нём показаны важнейшие события в энхаэловской карьере Ови – драфт, легендарные голы, Кубок Стэнли. Всё перемежается интервью Великой Восьмёрки, в котором он рассказывает о секретах своего мастерства, подготовке к матчам, делится воспоминаниями об исторических моментах.

«Всего лишь в третий раз в истории игрок добрался до 800 голов. То, что раньше казалось невозможным, теперь кажется абсолютно возможным», — начинает историю закадровый голос.

«Если бы мне задали этот вопрос 15 лет назад, я бы подумал, без шансов. Но он заходит на рекорд», — считает Сидни Кросби.

«Вопрос «если» уже позади. Думаю, все уже знают, что это вопрос времени», — говорит Уэйн Гретцки.

«Иногда смотришь на достижения… Но я ещё не закончил. Если ты что-то делаешь, то всё время должен быть лучшим. Если не хочешь быть лучшим, заканчивай», — заверяет главный герой фильма.

— Каково это — забивать голы в НХЛ?

Овечкин: круто каждый раз. Если я попадаю во вратаря, ему повезло. Если я попадаю в неприкрытое место, это гол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Драфт

Овечкин: конечно, я нервничал, там было много крутых игроков. Я думал: может, они меня не возьмут? Агент говорил, что меня, наверное, возьмут первым. Я отвечал: «Подожди, пока не услышим моё имя».

Взяли, под первым номером.

Гретцки: я пристально следил за ним на МЧМ. Он был одним из трёх игроков на моей памяти с уникальной способностью. Он не только необычайно силовой игрок, но и обладает хоккейным чутьём. Два других игрока на этом уровне – Горди Хоу и Марк Мессье. Так что я разглядел его способности, когда он был совсем юным.

Овечкин: я был бы сумасшедшим, если бы на драфте сказал Джорджу Макфи (в тот момент генеральному менеджеру «Вашингтона»), что забью 800 голов, если он меня задрафтует. Это же невозможно!

Александр Овечкин — первый номер драфта-2004 Фото: Кадр трансляции

— Каково было впервые оказаться в Вашингтоне?

Овечкин: странно. Я жил в гостинице, причём в каком-то странном номере. Не на первом, не на втором этаже, а на минус первом. Я был как будто в тюрьме. Английского не знаю, телевизора нет, только маленькое окошко. Сидел там и думал: «Что я тут делаю?»

— Первый матч с «Коламбусом». Что случилось во втором периоде?

Овечкин: два гола. Родители, брат, все друзья смотрят мои матчи. Это дарит эмоции и радость.

«Я сказал, что забью свой первый гол в дебютном матче. Пообещал и забил», — давал интервью молодой счастливый Ови.

Тот самый гол

Овечкин: перед тем матчем у нас был ужин новичков. Не накануне матча, а за пару дней до него. Ну, ужин новичков, всё такое… Помню, на утренней раскатке чувствовал себя не очень хорошо. Всё ещё не в лучшей форме. Ну, это мой ужин новичков, надо делать то, что должен. А потом был этот гол. Может, из-за того, что было накануне.

— Когда упал, что думал?

Овечкин: просто хотел попасть по шайбе. Думал, может, смогу попасть по ней, может, нет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

— Понимал, кто был тренером на том матче?

Овечкин: Уэйн Гретцки.

Гретцки: поначалу мне этот гол не понравился, потому что я тренировал команду соперника. Но по чистому таланту этот гол должен быть одним из величайших в истории НХЛ.

— Знаешь, кто ещё был на том матче?

Овечкин: Мэттьюс.

Мэттьюс: у меня до сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю это. Я до сих пор очень живо помню этот гол. Была тишина, никто не мог поверить, что только что произошло. Все смотрели на куб, полное безумие.

Овечкин: я сразу посмотрел на куб. Вау, неплохой гол. Но я и не думал, что он станет «Тем самым голом».

Жёлтые шнурки и затемнённый визор

Овечкин: не хотел быть как все остальные и решил, что буду носить жёлтые шнурки и необычный визор. Бродо начал плакаться лиге, что он не видит моих глаз. О чём он вообще? Но лига запретила мне носить этот визор. Вы, вратари, всегда ноете. А потом Гэри ещё, мол, опять Овечкин. Верни его обратно, Гэри!

Александр Овечкин с затемнённым визором Фото: Кадр из трансляции

— Мы его ещё увидим?

Овечкин: Я бы с удовольствием его носил. 100%.

— Мне так нравится, как ты празднуешь голы. Столько энтузиазма. Раньше все такие: почему он так празднует? Но если кто-то другой так праздновал, никто это не обсуждал. А тебя иногда обсуждали. Что ты об этом думал?

Овечкин: смеялся. Мы же играем для фанатов, они хотят видеть твои эмоции, празднования. Представьте, если бы запретили праздновать голы. Забиваешь и едешь на скамейку, даже не улыбаешься, ничего? Безумие.

Клюшки и бросок в касание

— Вратарей хоть иногда бывает жалко?

Овечкин: на тренировках – нет. В игре – да.

— Какие у тебя отношения с клюшками?

Овечкин: это самое важное. Загиб я менял, может, пару раз в карьере. Иногда использую разные клюшки. Мне нравится Ribcore, зелёная.

— А флекс?

Овечкин: 100. Перед каждым матчем я подрезаю две-три клюшки, пробую их, смотрю на загиб, на черенок. Выбираю одну, заматываю две, ещё одну на случай, если сломается.

— Ты всегда сам готовишь свои клюшки?

Овечкин: да, я никому не доверяю.

Ти Джей Оши: у него лучший бросок в касание, резче, чем у большинства. И у него феноменальная способность контролировать, куда полетит бросок.

Никлас Бекстрём: у него очень широкая любимая «точка» для броска. Ему не нужен идеальный пас, чтобы бросить.

Евгений Кузнецов: трудно понять, как он так легко забивает. Что-то в нём такое есть, что он всегда знает, где ему нужно находиться, куда бросать.

Марк-Андре Флёри: бросок у него сильный. Тяжело прочитать, куда полетит его бросок в касание. Стараешься закрывать как можно большую площадь ворот, но у него всё равно получается забивать в девятку.

— Когда ты начал работать над броском в касание?

Овечкин: когда приехал в НХЛ, меня поставили на это место в большинстве. Всё пришло естественным образом.

Бекстрём: у него есть голод до голов, который я больше ни у кого не видел.

Овечкин: я рад, когда забиваю сам и когда забивают партнёры. Это придаёт энергии, дополнительные эмоции, дополнительную силу.

Все памятные клюшки – и не только – Овечкин хранит у себя дома. В его коллекции больше 200 клюшек.

Овечкин: с прошлого года я начал собирать все клюшки, которыми набираю каждое очко. Для себя, для семьи. Это всё будет в музее, это исторические моменты. Я до сих пор храню «горящую клюшку».

— Она до сих пор в огне?

Овечкин: да (смеётся).

Силовые и сила

Овечкин: не помню уже, кто мне это сказал, когда я приехал в НХЛ. Но слова были о том, что надо быть достаточно сильным, чтобы себя защищать. Я старался и применять силовые, и принимать.

Оши: когда играешь против Ови, надо всегда быть начеку, где он находится. Надеешься, что сегодня он не в настроении хитовать, потому что если в настроении, то велик шанс, что ты попадёшь под его хит.

Овечкин: мне повезло со здоровьем. Конечно, у меня было пару травм и я играл с травмами, но ничего серьёзного не было. После конца сезона мы договариваемся с моим тренером о дате, когда начнём работать. Он оценивает мою форму, мы много обсуждаем, что будем делать. Кардио, зал, движения, но по большей части всё одно и то же.

Питер Лавиолетт: он сильный мужик, у него такая мужицкая сила.

Анастасия Овечкина: диета… Нет у него никакой диеты. Он ест пасту, очень любит фрикадельки.

Овечкин: в Вашингтоне я ем всегда одно и то же – спагетти с соусами. На выездах ем салаты, супы, спагетти и курицу с пармезаном.

— Что у тебя налито в бутылку во время матчей?

Овечкин: Кола. В первый сезон мой массажист, он был профессиональным марафонцем, сказал мне, что для энергии пьют колу. Не знаю, даёт ли она энергию, но вроде работает.

Бекстрём: все эти годы он это делает на высочайшем уровне. Наблюдать за ним – невероятно. Люди говорят, что он сбавит темп. Но он не сбавляет. Думаю, это не в его генах.

Кубок Стэнли

Гретцки: мы с Алексом знакомы уже давно. У них был выезд на запад и пара свободных дней, и мы договорились об ужине.

Овечкин: отлично провели время, поговорили о хоккее, о жизни, попили пива.

Гретцки: мне это напомнило о том, как я маленьким сидел с Горди Хоу. Я не мог с ним наговориться о хоккее. Горди ездил со мной, когда я забил 801 гол. Папа мне тогда сказал: «Однажды появится кто-то, кто будет бить твой рекорд. Будь с ним так же любезен, как Горди любезен с тобой».

Мы тогда говорили о команде, о капитанстве, о том, как стать чемпионом. Одно дело – бить рекорды, но это не сравнится с победой в Кубке Стэнли.

На момент первой встречи с Гретцки Овечкину было 30 лет, у него было больше 500 голов в НХЛ, но не было чемпионского титула.

Овечкин: мне повезло встретиться с Великим. В конце встречи я попросил у него подарить свою клюшку. Он сказал, что подарит, когда я выиграю Кубок.

Гретцки: я сказал, что отправлю её, только когда он забьёт 700. И когда выиграет Кубок.

Бекстрём: его партнёр по противостоянию выиграл пару Кубков, тогда их стали сравнивать, что у Алекса ни одного Кубка нет.

Овечкин: это даёт ещё больше мотивации, хочется показать, что ты лучше него, хочется забить больше голов, сделать больше передач, хитов, да всего. И стараешься выиграть.

В 2018 году «Вашингтон» снова встречался с «Питтсбургом» во втором раунде плей-офф. Предыдущие три серии противостояния выигрывала команда Сидни Кросби на пути к Кубкам Стэнли. Четвёртую серию выиграл Овечкин, «Вашингтон» вышел в финал Востока.

— Когда в том плей-офф почувствовал, что можете выиграть?

Овечкин: когда прошли второй раунд. Против «Питтсбурга», наконец-то! И всё пошло как по маслу. Мы знали, что у нас есть шанс, понимали, что мы сильны.

Овечкина: победа в Кубке Стэнли – это что-то невероятное. Он чувствовал огромное облегчение.

Оши: он показал всем, в том числе критикам, что он на самом деле один из лучших в истории.

Овечкин: лучшая атмосфера на свете. Я никуда не хотел идти, просто хотел праздновать в раздевалке. Это было сумасшествие. Лучшие эмоции, которые у меня были с командой.

«Вашингтон» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, Овечкин стал самым ценным игроком плей-офф, а потом устроил вечеринку длиной в целое лето, которую НХЛ никогда не забудет.

Овечкин: празднования? Кажется, это с подачи Оши начались те безумные поднимания (Овечкин пил из Кубка вниз головой). Меня подняли наверх, я сделал глоток пива и такой: ух! Сразу пьянеешь. Как будто выпил шесть стопок водки.

Через полтора месяца после того, как Ови забил 700-й гол, Гретцки выполнил своё обещание.

Гретцки: я нашёл игровую клюшку и отправил ему. Даже не трогал её, отправил такой, какой она была. Он был очень рад.

Александр Овечкин получил клюшку Гретцки Фото: Кадр из трансляции канала ABC

800 голов и второе место в истории снайперов

Овечкин добрался до 800 голов, оформив хет-трик в ворота «Чикаго».

Овечкин: слушая фанатов, читая газеты, ты сам оказываешь на себя давление. Сейчас мне уже неважно, кто что говорит. Я выхожу и делаю своё дело.

Гретцки: Горди было тяжело забить 800 голов, мне тоже. Если бы это было легко, все бы забивали по 800 голов. Но это очень тяжело.

Овечкин: перед матчем с «Чикаго» я сказал, что сегодня забью три.

Оши: мы сидели на скамейке и говорили: «Он это сделает». Знаете, у него такое выражение лица было… Типичный Ови.

Овечкин: в первой смене я забиваю, в третьей смене забиваю ещё. И впереди ещё 60 минут, чтобы забить ещё один.

Бекстрём: кажется, он был в шоке, что после матча мы устроили ему пивной душ. Но только три человека в НХЛ забивали 800 голов.

Овечкин: когда входишь во вкус, хочется всё больше и больше.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В матче с «Виннипегом» он обошёл Горди Хоу и стал вторым снайпером в истории НХЛ.

Лавиолетт: его голов ждёшь в каждом матче. Потому что его дело – забивать голы.

Брайан Маклеллан: он забил один, оставался ещё один. И до этого обсуждалось, что в пустые ворота такой гол лучше не забивать.

Кузнецов: почему-то он вернул мне шайбу, не стал бросать сам.

Овечкин: не хотел забивать в пустые ворота.

Кузнецов: знал, что, если я не сделаю пас и забью сам, на меня разозлятся, будут спрашивать: «Ты что наделал?»

Овечкин: я отдал шайбу Кузе, уже расслабился, а он пасует мне обратно. Все этого ждали – родные, болельщики. Потрясающее чувство.

Овечкина: меня очень впечатлило, что все игроки команды соперника выстроились в очередь, чтобы пожать Алексу руку.

Оши: когда представляешь, о чём он тогда думал, насколько это большое достижение… У меня мурашки идут за него.

Кузнецов: я всегда люблю слушать его речь после матча. Заметно, что он нервничает и по-хорошему рад. Это память на всю жизнь.

Овечкин: потом Сергей и Илья пришли в раздевалку. Это сняли на видео, это останется на всю жизнь.

Овечкина: рада, что он второй снайпер в истории. Но для меня как жены самое важное, что он замечательный отец.

Рекорд

— Когда ты обошёл Горди Хоу, рекорд Гретцки стал казаться более реальным?

Овечкин: нет, до сих пор нет. Может, когда я буду в 10–20 голах… Но пока что может случиться что угодно. Травма, всё что угодно. Я не из тех, кто будет говорить, что идёт на этот рекорд.

Лавиолетт: это огромная цифра. Было невероятно, когда Уэйн столько забил. Я пытаюсь представить, что, если бы молодой игрок только сейчас дебютировал в НХЛ, ему надо было бы забивать по 45 голов на протяжении 20 лет. У него была невероятная карьера, но теперь Алекс идёт за рекордом.

Бекстрём: если кто-то и может догнать Уэйна, то только Алекс.

Мэттьюс: вратари стали лучше, игра стала быстрее, а Ови по-прежнему забивает по 50 голов каждый год, заставляя говорить о рекорде.

Гретцки: Горди был очень рад и счастлив за меня, когда я побил его рекорд. У меня к Алексу такие же чувства. Я горжусь своей карьерой, но, когда он побьёт рекорд, надеюсь, я одним из первых пожму ему руку.

Овечкин: здорово быть в ситуации, когда «а что, если?»