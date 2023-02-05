Кросби забивал с пасов Овечкина, Кучерова освистали трибуны. Как прошёл Матч звёзд НХЛ

Во Флориде завершился 67-й в истории НХЛ Звёздный уикенд, по традиции состоящий из двух дней, в течение которых лучшие хоккеисты организации соревновались между собой сначала в конкурсах мастерства, а затем непосредственно в хоккее. Второй день уикенда состоял из трёх матчей продолжительностью 20 минут, в которых принимали участие команды дивизионов в формате «три на три».

Перед началом полуфинальных матчей состоялась торжественная церемония представления каждого участника звёздного мероприятия. Именно в этот момент официально был зафиксирован новый российский рекорд в НХЛ. В этом году в Матче звёзд приняли участие рекордное число россиян. Прежний рекорд был установлен в 1998 году, когда Матч звёзд впервые проходил в формате противостояния сборных Северной Америки и мира. Тогда в состав сборной мира попали восемь россиян – вратарь Николай Хабибулин, защитники Вячеслав Фетисов, Сергей Зубов, Дмитрий Миронов и Игорь Кравчук, нападающие Павел Буре, Валерий Каменский и Игорь Ларионов.

Сейчас путёвку во Флориду получили девять человек, а именно капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, два представителя «Нью-Йорк Рейнджерс» — голкипер Игорь Шестёркин и нападающий Артемий Панарин, форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, а также два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг» — голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров.

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Кстати, 29-летнему форварду «молний» местные болельщики были не очень рады. Ещё перед началом конкурсов мастерства российского нападающего «приветствовали» продолжительным «бу-у-у». Но если вдруг что – никакой политики и недружественного отношения к россиянам здесь усматривать не нужно. Всё куда проще и банальнее – «Тампа» Кучерова является главным и самым принципиальным соперником «Флориды Пантерз», и за последние годы Никита успел очень прилично досадить местным поклонникам в матчах с их любимой командой.

В первом полуфинале встретились сборные Центрального и Тихоокеанского дивизионов. Матч получился не самым результативным по меркам подобного рода событий и завершился победой команды Владимира Тарасенко. Нападающий «блюзменов» стал самым результативным игроком этого матча, приняв участие в четырёх из шести голов своей команды. На счету россиянина заброшенная шайба и ассистентский хет-трик.

Примечательно, что за сборную Тихоокеанского дивизиона сыграл Бо Хорват, который был выбран на Матч звёзд ещё от «Ванкувера», но приехал во Флориду, уже будучи игроком «Нью-Йорк Айлендерс». Поэтому играл Бо ещё за свой бывший дивизион, однако на его спине уже был 14-й игровой номер, а не привычный 53-й.

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Во втором полуфинале, где встречались представители Атлантического и Столичного дивизионов, было гораздо больше ярких моментов – команды забросили на двоих 16 шайб, и сильнее в этой перестрелке преуспели Кучеров и партнёры. Игра получилась настолько веселой, что даже редко улыбающийся Никита не скрывал позитивный настрой. На его счету один гол – он эффектно перехитрил Илью Сорокина, найдя небольшое пространство между штангой и щитком соотечественника.

Не затерялись на площадке и легендарные ветераны. Сидни Кросби и Александр Овечкин вышли на лёд в одном звене, продемонстрировав всем шикарное взаимодействие. Капитан «Питтсбурга» забросил две шайбы с передач капитана «Вашингтона».

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«Честно говоря, в паре случаев не ожидал, что Овечкин будет пасовать на меня (смеётся)… Он был достаточно добр и сделал голевые пасы на меня», — заметил Кросби.

Не ушёл со льда без заброшенной шайбы и сам российский нападающий. 37-летний форвард получил передачу от защитника «Нью-Йорк Рейнджерс» Адама Фокса, прицелился и идеальным броском переиграл Василевского.

Овечкин вообще в этот вечер был самым заметным лицом в сборной Столичного дивизиона. В одном из моментов капитан «столичных» начал активно жестикулировать в сторону Василевского, словно прося соотечественника дать ему забить.

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А в самой концовке Ови снова развеселил зрителей. Капитан «Вашингтона» потерял шайбу и выброшенной клюшкой пытался остановить нападающего «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка. Несмотря на помеху, чешский форвард убежал в контратаку и поставил в матче точку.

«Игра с Кросби? Нам весело играть вместе, а не друг против друга. Мы были в одной команде, и это был особенный, очень хороший момент. Я имел пару моментов, но не реализовал. Думаю, что вратари могли бы играть и получше. Мы же хотим победить, но пара неудачных пропущенных голов стоила нам игры», — с улыбкой сказал Ови, в шутливой форме сделав Шестёркина и Сорокина крайними за поражение команды.

«Всегда есть споры об Овечкине и Кросби, кто из них лучше. Теперь они были в одной команде, и я играл против них обоих. К сожалению, я не лучшим образом справился с ними (смеётся), но мне грех жаловаться», — со своей стороны оценил игру двух хоккейных легенд Василевский.

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Жаловаться Андрею действительно было не на что, ведь его команда одержала победу сначала в полуфинале, а затем и в финале Матча звёзд. В решающей встрече сборная Атлантического дивизиона обыграла Центральный со счётом 7:5. Кучеров снова забил гол и отдал результативную передачу на Дилана Ларкина.

До последнего было непонятно, кто получит награду лучшего игрока турнира — Ларкин (5+1) или же Мэттью Ткачук (4+3). В итоге организаторы мероприятия сделали подарок собравшимся болельщикам, наградив званием MVP местного фаворита. Пополнивший состав «Флориды» в межсезонье и уже успевший стать любимцем местной публики Ткачук стал самым ценным игроком и порадовал своего отца, который болел за сыновей с трибун. Мэттью здорово заводил болельщиков на протяжении всего уикенда и надолго запомнит свой второй Матч звёзд в карьере.

Команда победителей получит на всех $ 1 млн, и зачастую эта сумма уходит на благотворительность. Следующее мероприятие такого формата в феврале 2024 года примет у себя Торонто. Канада впервые с 2012-го станет хозяйкой Матча звёзд НХЛ, а пока лучшие хоккеисты лиги разъезжаются по своим клубам, чтобы уже 7 февраля возобновить регулярный чемпионат.