У «Вашингтона» большая проблема. Из-за неё в столице США может стать меньше русских

Пока многие советовали возрастной команде из Вашингтона забить на плей-оффные перспективы, рекорды Овечкина и начинать перестройку, «столичные» идут в зоне плей-офф и уже начали работу на следующий сезон — на днях команда продлила двух нападающих на общую сумму в $ 30,7 млн.

Большую часть денежного пирога ($ 5 млн на пять лет) получил центрфорвард Дилан Строум. На знаменитом драфте-2015 он шёл третьим за Макдэвидом и Айкелом, но не получил и 10% от известности хотя бы второго номера. В «Аризоне» он свой потенциал не раскрыл и был заклеймён «бастом», в «Чикаго» его выросшую результативность связывали с игрой в одном звене с Патриком Кейном. Летом «ястребы» не сделали квалификационного предложения форварду и сделали его неограниченно свободным агентом, поэтому Дилан уехал в столицу.

Евгений Кузнецов и Дилан Строум Фото: Ross D. Franklin/AP Photo/ТАСС

Строум в момент переезда в «Вашингтон» выглядел временным бекстрёмозаменителем: были мнения, что Никлас может пропустить весь сезон из-за травмы. Однако получилось очень хорошо: Дилан набрал 36 очков за 52 игры, он лучший в «Кэпиталз» по контролируемому входу в зону и проценту потерь, продвинутая статистика показывает его прекрасные диспетчерские навыки. Строум был основным центром Овечкина в этом сезоне, и в новом году их линейка с Бекстрёмом и Кузнецовым выглядит одной из лучших в лиге.

Милано по протекции Кузнецова чуть не устроился в «Трактор», но после неудачи просмотрового контракта в «Калгари» тоже получил предложение из «Вашингтона», когда клуб неожиданно для самих себя потерял двух игроков на драфте отказов. Первораундник Сонни был известен в НХЛ благодаря своей фантастической технике, которая в прошлом году позволяла ему творить магию в связке с Тревором Зеграсом — однако остальные компоненты игры страдали, Паническое подписание оправдало себя: несмотря на небольшое игровое время, Милано набрал 22 очка в 40 матчах, играя с разными партнёрами, и получил продление на $ 1,7 млн и три года.



Благодаря этим подписаниям линия атаки «Вашингтона» на следующий год практически укомплектована: односторонние контракты получили девять хоккеистов, свободными агентами становятся в основном ролевые игроки. Однако противоположная ситуация с обороной: там контракт на новый сезон имеет лишь Джон Карлсон. Все остальные защитники нынешней основы «столичных» летом становятся свободными агентами, причём клуб сохраняет права лишь на двух из них.

Самый высокооплачиваемый и, пожалуй, сильнее всего интересующий нас — это Дмитрий Орлов. Воспитанник новокузнецкой школы — второй по игровому времени защитник «Кэпс», причём первый по айс-тайму в равных составах (Карлсон получает прибавку за счёт большинства). Несмотря на стереотип о том, что Орлов — «полузащитник», во время нахождения Дмитрия на льду «Кэпиталз» пропускают 2,26 гола за 60 минут — это второй результат в команде. Кроме того, с Орловым на льду «Вашингтон» генерирует 13,5 голевых момента за матч — тут наш игрок делит первое место со шведом Эриком Густафссоном.



Орлов, несомненно, важен для «Кэпиталз», но смогут ли они его позволить? После подписаний Строума и Милано у команды на следующий сезон остаётся под потолком лишь $ 17 млн, которые надо будет потратить на 11 игроков. Конечно, несколько из них будут играть за околоминимальную зарплату, но после истечения своей сделки на $ 5,1 млн 32-летний Орлов на фоне нынешних контрактов НХЛ вряд ли будет требовать меньше $ 6,5 млн.



«Думаю — но пока это лишь мои размышления — что Орлов может попросить больше, чем «Вашингтон» может ему предложить. У команды уже есть немало игроков за 30, которые получили хорошие контракты. В какой-то момент это становится неудобным», — пишет вашингтонский журналист Тарик Эль-Башир.



«Пока никакой конкретики нет. Конечно, думаю о контракте. Тем более первый раз будет возможность выйти на рынок, если меня не подпишут. Может быть, и не узнаю, что это такое. Ещё и потолок зарплат. Много факторов. Менеджменту предстоит тяжёлая работа», — комментировал текущую ситуацию сам защитник.

Дмитрий Орлов Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Возраст Орлова действительно играет большую роль в этой истории, если посмотреть на остальных защитников клуба: Карлсон (33), Густафссон (30), Ник Дженсен (32), Тревор ван Римсдайк (31), Мэтт Ирвин (35). Всех их оставлять вместе довольно бессмысленно — даже с учётом того, что клуб сейчас хочет выжать максимум из своих старых лидеров. При этом клуб наверняка оставит в составе на следующий год ограниченно свободного агента Мартина Фехервари, который к 23 годам уже получил богатый опыт, а вот Александр Алексеев, скорее всего, проведёт ещё год в АХЛ.



В системе «Кэпс» очень большой перекос в сторону форвардов, а защитников нет — и это, вполне возможно, подтолкнёт команду к обмену кого-то из молодых нападающих. Таким активом может стать уже знакомый нам Алексей Протас или заигранный в НХЛ Хендрикс Лапьер. Вряд ли клуб отдаст пики первого раунда или своих звёздных проспектов типа Макмайкла или Мирошниченко, возможности «столичных» на рынке тоже ограничены.

Кроме того, «Вашингтон», вполне возможно, произведёт обмены и в линии атаки. Получающий почти $ 6 млн Энтони Манта стал часто попадать в запас или в боттом-6, так и не став в новом клубе стабильным игроком. Подписание Строума, кроме того, не делает полностью безопасными и позиции Евгения Кузнецова. Эти потенциальные обмены могут не только принести клубу нужных оборонцев, но и почистить платёжку для работы на рынке: «Вашингтон» хочет сохранять конкурентоспособность ещё минимум три года.