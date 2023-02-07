«В «Динамо» чемпионский состав. Мы готовы взять Кубок». Интервью с восходящей звездой КХЛ

В начале февраля генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин оперативно закрыл главный селекционный вопрос в своём клубе, продлив контракты со своими ключевыми ограниченно свободными агентами – нападающими Максимом Джиошвили и Дмитрием Рашевским – в чьих услугах были серьёзно заинтересованы другие клубы лиги.

Забросившие по 15 шайб в нынешнем сезоне форварды делят первое место в клубной гонке снайперов и в межсезонье могли получить более выгодные оффершиты, но теперь на ближайшие два года все их карьерные планы будут по-прежнему связаны с выступлением за команду Алексея Кудашова

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» восходящая звезда всей российской лиги 22-летний Дмитрий Рашевский объяснил мотивы продления контракта со столичным клубом, поделился амбициозными планами московской команды на плей-офф, откровенно проанализировал причины спада в собственной игре, прокомментировал бытующее мнение об игровой зависимости от канадского центрфорварда Эрика О’Делла и рассказал, что для него значит очень высокое тренерское доверие со стороны Кудашова.

«Динамо» дало мне большие возможности. Я патриот клуба»

– Дим, главной новостью последних дней стало объявление о заключении нового контракта с «Динамо». Что стало ключевым фактором в принятом решении?

– Наверное, это всё-таки анализ собственной игры. И мнение родителей. По этим причинам и решил продлить контракт.

– Почему именно сейчас поставил подпись под контрактом, а не стал ждать начала межсезонья в КХЛ? Если решил не уезжать в НХЛ, то ведь мог спокойно дождаться открытия рынка свободных агентов в России, когда могли последовать более выгодные оффершиты от других клубов.

– Потому что «Динамо» — мой приоритет. Можно сказать, что я вообще патриот «Динамо». Этот клуб дал мне большие возможности. Я всю профессиональную карьеру играю за «Динамо», и мне хотелось остаться здесь.

– Было важно определиться со своим будущим ещё до старта плей-офф, чтобы не отвлекаться на контрактные истории в ходе главного времени в сезоне?

– На самом деле, о контракте я особо и не думал. Буквально месяц назад мы списались с агентом, он рассказал мне о полученном предложении. Мы всё обговорили и решили подписать.

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– В официальном пресс-релизе клуба были приведены слова генерального менеджера Алексея Николаевича Сопина, который сказал, что ты сам знаешь, над какими компонентами необходимо работать, чтобы выйти на новый уровень. О каких компонентах идёт речь в первую очередь?

– Хочу поднять стабильность, улучшить физические кондиции и, разумеется, игру в обороне.

– Завершая тему с новым контрактом, несколько лет назад ты говорил, что не планируешь покупать квартиру в Москве, потому что не нравится суета города. Не изменилась позиция после заключения контракта ещё на два года?

– Нет, не изменилась. У меня ипотека в Питере. В Москве живу в съёмной квартире.

Дмитрий Рашевский Фото: dynamo.ru

«У нас будет бешеный настрой на конец регулярки»

– Впереди у команды насыщенный девятиматчевый марафон. Какие ожидания от финишного отрезка регулярного чемпионата?

– В первую очередь сейчас необходимо наладить свою игру, чтобы быть готовым к старту плей-офф, и уже на эти матчи регулярки мы должны выходить как команда, которая бьётся в плей-офф. Настрой будет бешеным. Мы будем заряжены и будем играть исключительно на победу.

– Восемь матчей из оставшихся девяти будут сыграны в московском регионе, а самый дальний выезд – это Ярославль. Есть какой-то позитивный момент, что проведёте в Москве практически целый месяц перед началом плей-офф?

– Думаю, что да, потому что перелёты отнимают большое количество сил, и бывает такое, что после них даже не успеваешь восстановиться к следующему матчу. Такое количество игр в Москве однозначно на пользу команде, это идёт нам на руку.

– Первый матч в этой серии – с главным аутсайдером чемпионата ХК «Сочи». Как не потерять концентрацию перед встречей с командой, в активе которой 7 побед в 58 матчах, но в отдельной взятой игре они способны преподнести сюрприз?

– Команды из низа турнирной таблицы очень непредсказуемы. Их действительно нельзя недооценивать, потому что они могут выдать сильный матч. Мы готовимся ко всем одинаково.

«Основная причина непредсказуемого чемпионата лежит в количестве матчей»

– Согласен с мнением, что в какой-то степени главный соперник «Динамо» — это вы сами? Показалось, что тот же недавний матч в Челябинске проиграли исключительно потому, что, уже открыв счёт в матче, в какой-то момент просто перестали работать, как обычно.

– У нас был четырёхматчевый выезд, который мы начали с очень обидных проигрышей в Екатеринбурге и Омске. Потом выправили ситуацию в матче с «Барысом», а в Челябинске потеряли тонус в игре. Когда ты постоянно выигрываешь, то находишься на кураже и играешь с уверенностью, что у вас всё получится и сейчас вы всё равно забьёте и по-любому выиграете. А когда теряешь такой тонус, то его уже очень сложно вернуть.

– Идя на пятом месте в Западной конференции в такой близости от второго-четвёртого мест, перед командой стоит самоцель – обязательно улучшить турнирное положение?

– С одной стороны, нам без разницы с кем играть в плей-офф. Наша задача – обыграть любого соперника. С другой стороны, конечно, хочется забраться повыше, потому что потом от этого будет польза.

– Многие эксперты отмечают, что этот сезон получается самым непредсказуемым в истории КХЛ. В чём главная причина такой плотности в таблице?

– Думаю, основная причина лежит в количестве матчей, потому что многие игроки во многих командах физически дольше восстанавливаются после проведённых встреч. Поэтому здесь всё зависит от восстановления и от ментальности. Как ты переключаешься с одной игры на другую, когда матчи идут день через день. На самом деле, очень важно быстро забыть проигрыш или победу и уже быть готовым к следующей игре.

– А потолок зарплат сильно повлиял?

– На сей счёт ничего сказать не могу. Я получаю не так много, поэтому мне без разницы (смеётся).

– Тогда возвращаемся к теме календаря. Что всё-таки является более важной составляющей в таком марафоне – физическая готовность или психологическое состояние?

– Это у всех по-разному. Например, у нас молодая команда, и нам, конечно, нужно быть ментально готовыми, уметь быстро переключаться и перенастраиваться на новую игру. А у опытных команд, где собрано много ветеранов, на первый план выходит вопрос восстановления, потому что ментально они уже давно готовы.

Дмитрий Рашевский Фото: dynamo.ru

«В «Динамо» сейчас чемпионский состав. Мы готовы взять Кубок Гагарина»

– В октябрьском интервью нашим коллегам ты произнёс очень интересную фразу, которая многим запомнилась. «Мне нравится, что стало много позитива по сравнению с прошлым годом». Расскажи подробнее, какой основной смысл ты вкладывал в сказанное.

– Наверное, я не совсем правильно выразился. Позитив был всегда, но сама обстановка немного поменялась, потому что команда очень сильно омолодилась, и в совокупности идут совсем другие разговоры, другие шутки, другие фишки.

– Например?

– В команде появилось большое количество интересных перформансов. И та же банка, которая вручается лучшему игроку тренировки. Раньше такого не было. Стало много нового, и всё это создаёт хорошую атмосферу в раздевалке.

– В прошлом сезоне всегда казалось, что вот сейчас выйдет ведущая тройка Шипачёва и обязательно решит игру. Сейчас же главный тренер «Динамо» Алексей Николаевич Кудашов сделал очень ровную команду, где каждая тройка может внести свой вклад. Это сильно помогает?

– Это очень хорошо, потому что, когда мы брали Кубок с молодёжкой, тогда у нас тоже была очень ровная команда, где исход матча могло решить каждое звено. Поэтому я думаю, что сейчас у нас чемпионский состав. Мы готовы и можем взять этот Кубок.

– Вы действительно в команде чувствуете, что это чемпионский состав уже здесь и сейчас? Несмотря на то что настолько молодой коллектив, многие ребята которого ещё толком и не играли в плей-офф?

– Могу сказать, что мы можем проиграть по глупости, сами себе на ошибках, которые случаются из-за молодости. Но точно так же мы можем обыграть любого соперника. Неважно, ЦСКА это, СКА или «Ак Барс». Мы уже это показали в нынешнем сезоне.

– Лично я не вспомню ни одной игры в этом сезоне, где «Динамо» полностью переиграли бы именно по игре, а не по итоговому счёту. По созданным моментам можно было вытаскивать даже самые неудачные встречи.

– Согласен. Если в прошлом или позапрошлом году у нас шли разгромные поражения, то в этом сезоне я не помню, чтобы нам заколачивали больше пяти шайб.

– Один раз – 2:6 дома с Минском, после чего у вас состоялся серьёзный разговор внутри команды.

– Да, так и есть. Мы стараемся максимально строго играть в обороне, ничего не позволяя создать сопернику. Как сказал Алексей Потапов из нашей команды: в тот момент, когда он играл в «Тракторе», у него была одна ассоциация с «Динамо» — это боль, когда тебя постоянно бьют.

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– За весь огромный марафон регулярки на данный момент мы так ни разу и не увидели «Динамо» в оптимальном составе – едва ли не каждый матч следуют какие-то травмы. В чём кроется главная причина такого аномального количества повреждений?

– Где-то есть невезение, но основная причина тоже лежит в частых матчах. У нас были серии из пяти матчей день через день. Ты сильно устаёшь физически и где-то теряешь концентрацию, что и приводит к травмам. Все ребята играют очень самоотверженно, ловят шайбы на себя, ломают руки, ноги. Так бывает. Это хоккей. И, конечно, когда они возвращаются в строй после травм, им сразу же предоставляется шанс.

«Не понимаю, почему Джиошвили раньше не давали шанса. Он талант»

– Практика показала, что в «Динамо» даже вратари могут забить. Не шутили над Ильёй Коноваловым после забитого гола?

– Не шутили, только поздравили. Илья вошёл в историю клуба, в историю лиги. Всегда приятно, когда случаются вот такие нонсенсы.

– С точки зрения форварда, как оценишь технику выполнения броска?

– Мне очень понравилось.

Илья Коновалов Фото: dynamo.ru

– Вне всяких сомнений, главный прорыв сезона в «Динамо» — это Максим Джиошвили, с которым ты пересекался ещё в Питере. Тебя удивляет, что он только в 26 лет получил полноценный шанс заиграть в КХЛ?

– Да, мы действительно вместе играли в Питере. И я отлично помню, что он был единственным человеком из всей команды, который всегда дорабатывал до конца. Все упражнения в тренировочном процессе, все моменты в игре – он всегда всё делает на максимуме. У него огромные амбиции. Он всегда мечтал играть как можно выше, и я не понимаю, почему ему не давали шанса, потому что это очень перспективный игрок. Он показывает очень умный хоккей, забивает много голов и при этом ещё и выполняет много черновой работы. Можно сказать, что он талант.

– А от чего, на твой взгляд, зависит, что одни игроки попадают в КХЛ в 17-19 лет и дальше у них всё идёт как по маслу, а другие остаются в тени до такого возраста?

– Где-то это вопрос везения. Если посмотреть на меня, то я закрепился в составе только из-за того, что другой игрок травмировался. А если бы мне не выпал такой шанс, то, может быть, сейчас бы я и не играл в КХЛ в первых трёх тройках.

– По-моему, ты немного лукавишь. Прекрасно помню, как полтора года назад в одном из первых контрольных матчей в Новогорске ты с ходу оформил дубль в ворота «Спартака», тем самым и заставив о себе говорить.

– Ну ты же знаешь, как я попал в это звено к иностранцам. Там травмировался игрок, и меня просто поставили в эту тройку. Мне повезло, появился шанс, которым я воспользовался. Так же и с Максом. Только он этот шанс ждал намного дольше.

«Человек я достаточно нервный, поэтому о себе стараюсь не читать лишний раз»

– Ты идёшь на втором месте в клубной гонке бомбардиров, уступая только Джордану Уилу, но как оцениваешь сам своё выступление в сезоне? Со стороны кажется, что получается словно на американских горках – со взлётами и падениями.

– На самом деле, так и говорили, что второй сезон в КХЛ будет тяжёлым. В начале у меня где-то попёрло, а потом появились трудности. Опять же, я не габаритный игрок и не сильно одарён физически. Восстановление у меня происходит намного дольше, чем у других ребят, которые постарше и покрепче. Может быть, где-то я подсел физически. Но это не оправдание. В последнее время в моей игре много ошибок. Стараюсь их исправлять.

– В прошлом сезоне ты задрал планку очень высоко, в результате чего в этом сезоне на тебя смотрят, как едва ли не на главную звезду «Динамо». Может быть, после Уила и О’Делла. Но тебе всего 22 года, и ты проводишь всего второй полноценный сезон в КХЛ. Не давят такие ожидания?

– Понятное дело, что на кого-то это может давить, на кого-то — нет. На меня давит периодами. Стараюсь не читать о себе лишний раз, чтобы не переживать, потому что человек я достаточно нервный, и любое слово в мой адрес может сказаться на моих действиях. Стараюсь от всего абстрагироваться и просто делать свою работу.

– Алексей Николаевич Кудашов практикует какие-то личные разговоры, поддерживая тебя на столь сложном участке сезона? Или в этом нет необходимости?

– Конечно, он очень много раз разговаривал со мной. И не только со мной, но и с другими ребятами. Если он видит, что со мной что-то не так, и не понимает, что происходит, то всегда поговорит и узнает причину, где-то поддержит. Он отличный психолог и всегда всем помогает.

Алексей Кудашов на тренерской лавке «Динамо» (Москва) Фото: photo.khl.ru

«Отсутствие О’Делла и Игумнова меня действительно подкосило, но я профессионал и должен сам показывать результат»

– Если вернуться непосредственно к статистике, то так совпало, что набор очков у тебя заметно застопорился сразу после того, как очень надолго выбыл О’Делл. И сразу же начались разговоры про твою зависимость от Эрика в игровом плане. Такие разговоры не обижают?

– Не обижают. У нас действительно была хорошая тройка с Эриком и Ваней Игумновым. Сначала получил травму Ваня, потом он вернулся, но тут получил травму Эрик… Мы только начали сыгрываться, у нас получалось, и когда посреди сезона выбивает человека, то очень тяжело потом вернуться и заново начать сыгрываться. Да, где-то я согласен с тем, что отсутствие Вани и Эрика меня подкосило. Но всё равно – я профессионал, и у меня уже есть какие-то успехи, какие-то достижения, поэтому я должен сам брать игру в свои руки и показывать результат, что у меня не очень сейчас получается.

Дмитрий Рашевский, Эрик О'Делл и Иван Игумнов Фото: dynamo.ru

– Стоило Эрику вернуться, даже пока далеко не в своём прежнем состоянии, и показалось, что уже с «Барысом» у тебя получалось намного лучше. Почему тебе в принципе именно с ним настолько комфортно играть?

– О’Делл хорошо делает то, что у меня хуже всего получается. В каком-то роде он дополняет меня. Эрик очень хорошо отбирает шайбу у соперников, очень хорошо выигрывает вбрасывания. То есть мне достаточно встать сзади него, и у меня уже будет шайба для броска, это сразу момент. Выигранное вбрасывание – это очень важно в хоккее. Он очень цепкий игрок, в хорошем смысле злая собака. Он доставляет шайбу мне, выводя на бросок, где-то я вывожу его на бросок. Поэтому с ним очень приятно играть.

– Цитата о тебе из интервью Эрика: «Он вообще не говорит по-английски. Возможно, худший в команде по части английского. Не знаю почему. Может, ему приложение обучающее скачать?» Приложение скачал?

– Скачал, но ни разу в него не заходил (улыбается). Но на самом деле я уже лучше говорю, чем в прошлом году. Какие-то моменты удалось подслушать. Бывает, когда иностранцы разговаривают между собой, я подойду к ним, послушаю, какие-то слова для себя запомню. И начинает что-то получаться, уже могу что-то попросить, как-то с ними контачить. А так… Ну да, наверное, у меня действительно худший английский в команде. Потому что в школе в телефон на уроках играл.

«После моих неудачных игр О’Делл подходил и говорил: «Бро, скоро вернусь. Не переживай»

– Неоднократно видел в раздевалке картину, как Эрик, будучи травмированным, постоянно находился рядом с тобой и что-то рассказывал. У вас установилась такая тесная дружба даже за пределами льда?

– Я бы не сказал, что вне льда мы прям много встречаемся и куда-то ходим. Нет, мы просто очень хорошо друг к друг относимся. И даже после моих неудачных игр, когда я как-то не так сыграл, он всегда подходил и говорил: «Бро, я скоро вернусь. Не переживай».

– А вообще с кем из команды наиболее дружеские отношения?

– Со всеми одинаково хорошие. У нас вообще нет такого, что есть какие-то отдельные компании. У нас единый коллектив, и я с каждым могу близко пообщаться, поделиться какими-то своими проблемами.

– Сегодняшний матч с ХК «Сочи» для тебя 120-й подряд за «Динамо». Это четвёртая серия без пропусков в истории клуба в КХЛ. Насколько сильно рад такому событию?

– Да, знаю об этом. Стараюсь не получать травмы, стараюсь не болеть и очень рад такому доверию.

– А в принципе такое огромное доверие со стороны главного тренера, который за два года работы в клубе ни разу не убрал тебя в запас, сильно окрыляет? Ты же единственный игрок, сыгравший у Кудашова во всех матчах за «Динамо».

– Если честно, то да. Когда у тебя есть кредит доверия, ты играешь намного увереннее. Если же понимаешь, что за каждую ошибку тебя отправят в неиграющий состав, у тебя не будет вообще ничего получаться. В моей карьере были такие моменты, когда мне говорили, что моей задачей является не игра с шайбой, а просто бегать и толкаться. Тогда я боялся лишний раз совершить потерю, лишний раз пойти в обводку, потому что меня просто посадят. А потом понял, что меня и так посадят (смеётся). И уже спокойнее к этому относился.