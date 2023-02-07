Джейкоб Труба опять отдоминировал в силовой борьбе, а первый номер драфта Алекси Лафренье поставил точку в огненной встрече.

«Рейнджерс» безумно вернулись в сезон НХЛ. Три драки за матч и мощнейший рекорд Панарина

Все команды Национальной хоккейной лиги по-разному возвращаются в рабочий ритм после длительной паузы, связанной с проведением Матча звёзд. «Тампа-Бэй Лайтнинг», например, выдала свой худший матч в регулярке, угодив сегодня во Флориде под поймавших настоящий кураж «Пантерз». В свою очередь «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду устроил абсолютно потрясающее шоу в матче с «Калгари Флэймз».

В первом периоде команды быстро обменялись заброшенными шайбами – на гол Филипа Хитила спустя пять минут ответил Блейк Коулман. Но ключевые события в стартовой двадцатиминутке были связаны не со взятиями ворот, а с кулачными разборками. Всё началось на 14-й минуте периода, когда капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба в привычной манере распечатал только что отличившегося Коулмана.

Хит американского защитника был чистым, но всё равно вызвал раздражение у защитника «огоньков» Криса Танев, который поехал заступаться за своего партнёра и оставил свою команду в меньшинстве, получив на две минуты штрафного времени больше. Так в матче произошла первая драка. Но как оказалось впоследствии, это было лишь начало трилогии.

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Не прошло и трёх минут с момента первого боя, как страсти на льду снова были накалены до предела. Вернувшийся в состав «Рейнджерс» из АХЛ Сэмми Бле в эффектной манере расколол нападающего «Калгари» Милана Лучича. Примечательно, что первоначально хит выглядел настолько жёстким, что оба главных арбитра – Келли Сазерлэнд и Брэндон Шрадер – мгновенно зафиксировали нарушение правил. Поднятая рука арбитров не остановила Лучича, он поехал разбираться со своим обидчиком и наработал на грубость.

Тем временем вторым планом в кулачном бою отношения уже выясняли нападающий «Рейнджерс» Уилл Кайлли и защитник «Флэймз» Маккензи Уигар. А судьи уже готовились на планшете внимательно изучать момент, связанный с тем, насколько легитимно выполнил Бле свой силовой приём. Сазерлэнд и Шрадер отправились смотреть видео на предмет наложения на Сэмми большого штрафа, но в итоге были вынуждены отменить даже две минуты, так как на повторе было очевидно, что игрок «Рейнджерс» проатаковал своего соперника в корпус, а не в голову.

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На старте второго периода «синерубашечники» во второй раз в этом матче вышли вперёд – дубль оформил Хитил. Любопытно, что 23-летний форвард достиг отметки в 18 голов в 42 матчах этого сезона. За два предыдущих года чешский форвард в сумме забил 16 раз в 109 матчах регулярных чемпионатов. «Калгари» отыгрался в большинстве в середине отрезка благодаря точному броску Тайлера Тоффоли.

А затем своё веское слово снова сказал Труба. Американский защитник «Рейнджерс» опять выступил в роли абсолютной машины, отправив в полёт обладателя Кубка Стэнли – 2022 нападающего Назема Кадри. Приём Джейкоба оказался настолько жёстким, что с головы Кадри даже слетел шлем, но вновь никакого нарушения правил здесь не было и в помине.

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Главный мастер в современной НХЛ по зубодробительным хитам вновь выполнил эффектный силовой приём, во второй раз в матче спровоцировав ответную реакцию соперника. На сей раз разбираться с Трубой поехал нападающий «Флэймз» Дилон Дюбе, и реакция арбитров оказалась последовательной.

Как и в эпизоде с первой дракой Джейкоба его яркий хит привёл к тому, что «Рейнджерс» получили большинство, так как игрок «Калгари» опять получил две минуты штрафа за провокацию драки. Дополнительно Дюбе удостоился ещё и десятиминутного дисциплинарного штрафа за неспортивное поведение.

Предоставленным большинством «Рейнджерс» воспользовались сполна, в третий раз в матче выйдя вперёд. Красивую комбинацию разыграли Артемий Панарин, Крис Крайдер и Мика Зибанеджад, который и произвёл точный бросок по воротам шведского голкипера гостей Якоба Маркстрёма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Это очко стало 300-м для Панарина в составе «Рейнджерс». Для набора такого количества очков форварду потребовалось 236 игр, что отныне является новым рекордом в истории клуба. Прежнее достижение принадлежало Марку Мессье, затратившему 249 матчей на достижение 300 очков в форме «Рейнджерс». Третье месте занимает Яромир Ягр (257).

В заключительной трети гостям на какой-то момент удалось переломить ход матча – подопечные Дэррила Саттера смогли не только отыграться, но и впервые выйти вперёд. Голы Эндрю Манджапане и Майкла Стоуна разделило чуть больше двух минут, а шайба канадского форварда и вовсе получилась очень спорной. Арбитры долго изучали момент на предмет умышленного удара ногой, но в итоге взятие ворот засчитали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако удержать преимущество в счёте гостям не удалось. И помешал им в этом прекрасным образом сыгравший Панарин. 31-летний россиянин выполнил отличный пас на Зибанеджада, который оформил дубль и перевёл игру в овертайм, где победу команде Жерара Галлана принёс первый номер драфта НХЛ Алекси Лафренье.

Гол канадского форварда привёл в настоящую ярость голкипер Маркстрёма, который парой секунд ранее совершил отличное спасение после броска всё того же Зибанеджада. Контролировать отскок должен был российский защитник «Флэймз» Никита Задоров, но сыграл не лучшим образом, прокатившись мимо шайбы, тем самым позволив Лафренье сработать на добивании.

Бурная реакция Якоба не заставила себя долго ждать – он в дикой ярости разломал клюшку о перекладину и оставшийся в руках осколок выкинул на лёд. Арбитры оценили действие шведа в ещё один десятиминутный дисциплинарный штраф. Теперь Маркстрёма, возможно, ждёт ещё и денежный штраф от лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Что касается «Рейнджерс», то команда Галлана одержала уже далеко не первую столь яркую победу в нынешнем сезоне, благодаря которой «синерубашечники» упрочили своё положение в кубковой восьмёрке в Восточной конференции.

37-летний голкипер американской команды Ярослав Галак продлил личную победную серию до шести матчей, вновь удачно подменив отдыхавшего после выступления на Матче звёзд НХЛ Игоря Шестёркина. Кажется, словацкий ветеран даже не думает об уходе на пенсию и готов остаться бэкапом россиянина как минимум ещё и на следующий сезон.