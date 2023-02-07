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Слабое место СКА — вратари, вратарь СКА Подъяпольский пропустил два курьёзных гола в матче с «Металлургом», видео

Лучшее — враг хорошего. СКА искал идеального вратаря, но заработал головную боль
Егор Бульчук
Слабое место СКА — вратари
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Петербуржцы подходят к плей-офф, опасаясь за сохранность последнего рубежа.

Пропустить две шайбы за три минуты — кошмар для любого вратаря. Пропустить их в стиле сегодняшнего Владислава Подъяпольского, — почти катастрофа.

Неспешная поездка Григория Дронова по чужой зоне не выглядела опасно. Остановившись в полушаге от лицевой линии, защитник «Металлурга» не нашёл по-настоящему достойных вариантов и банально пальнул по воротам. Плотно прикрытый своим партнёром и нападающим соперника Подъяпольский не имел объективной возможности отследить полёт шайбы, но гол всё равно нашёл место в хранилище курьёзов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Пару атак спустя страшный сон Владислава продолжился. Во время позиционной атаки «Магнитки» он потерял клюшку и капитулировал ещё раз. Семён Кошелев выстрелил в одно касание, Подъяпольский не успел прижать правую руку к правой ноге — туда-то шайба и заскочила.

«Прямой бросок, но и шайба летит не низом, а на средней высоте. Тут клюшка-то даже не помогла бы», — проанализировал комментатор трансляции и экс-хоккеист Артём Божко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Реакция тренерского штаба СКА оказалась молниеносной и предсказуемой, хотя от того вряд ли стала менее болезненной для самого Подъяпольского: вратарю пришлось уступить место сменщику Дмитрию Николаеву.

Это уже шестой случай в рамках нынешнего сезона, когда Подъяпольский досрочно заканчивает матч. В круговорот вратарских рокировок он попал ещё в «Северстали», где начинал чемпионат.

Замены Подъяпольского в сезоне КХЛ

ДатаМатчКол-во сыгранных минутКол-во пропущенных шайб
4 октября«Северсталь» — «Куньлунь»20:002
20 октября«Северсталь» — «Салават Юлаев»15:403
4 ноября«Северсталь» — «Сочи»24:122
4 декабряСКА — «Трактор»50:303
4 январяСКА — «Куньлунь»31:393
7 февраляСКА — «Металлург»13:452

Странная тенденция не смутила СКА — гранда турнира, почти всегда получающего только тех игроков, в которых он действительно заинтересован. 14 ноября петербургский клуб забрал из Череповца Подъяпольского, в обратном направлении откомандировав вратаря Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова.

Сделка выглядела удивительно, если не сказать сенсационно. «Северсталь» выиграла количественно, но — что поразительно — рассталась с Подъяпольским даже без минимального сожаления. При этом прошлогодним командным успехам «сталевары» были во многом обязаны именно вратарю.

Среди прочего, трейд проявил и импульсивность боссов СКА. До середины ноября команда выдавала потрясающую серию, почти не допуская осечек, а на дальневосточном выезде впервые забуксовала. Обмен Самонова воспоследовал сразу за тремя угнетающими поражениями подряд (от «Амура», «Адмирала» и «Сибири»).

Самонов действительно не создавал впечатление скалы без единой трещины, хотя и при сравнении с коллегами смотрелся вполне прилично. Однако СКА было мало просто хорошего вратаря, и во внезапном действии армейцев на рынке читалось желание довести до идеала единственную в составе позицию, которая вызывала сомнения. Ход не сработал совсем: Подъяпольский по-прежнему далёк от лучшей версии себя.

Статистика Подъяпольского за 5 сезонов КХЛ

СезонПроцент отражённых бросков
2022/202389,9
2021/202292,0
2020/202191,6
2019/102091,9
2019/201892,8

В матче с «Металлургом Николаев достойно принял свою роль и сумел потушить пожар в питерской обороне. Несколько впечатляющих сейвов, в том числе отражённый буллит с игры вернули СКА в борьбу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 февраля 2023, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Дронов (Чибисов) – 10:45 (5x5)   2:0 Кошелев (Неколенко) – 13:31 (5x5)   3:0 Майе (Голдобин, Яковлев) – 21:08 (5x4)   3:1 Хайруллин (Никишин) – 42:02 (5x5)   3:2 Ожиганов (Волков, Хуснутдинов) – 45:05 (5x5)

Со статистическими показателями у Николаева всё куда лучше, чем у партнёра. И, несмотря на это, петербуржцы не могут быть на сто процентов спокойны за последний рубеж. В важнейших матчах Николаев не всегда действует так чётко, как ждут от вратаря топ-клуба. Недавнее доказательство — армейское дерби, в котором 23-летний вратарь пропускал весьма обидные шайбы, например, под щитками.

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