Лучшее — враг хорошего. СКА искал идеального вратаря, но заработал головную боль

Пропустить две шайбы за три минуты — кошмар для любого вратаря. Пропустить их в стиле сегодняшнего Владислава Подъяпольского, — почти катастрофа.
Неспешная поездка Григория Дронова по чужой зоне не выглядела опасно. Остановившись в полушаге от лицевой линии, защитник «Металлурга» не нашёл по-настоящему достойных вариантов и банально пальнул по воротам. Плотно прикрытый своим партнёром и нападающим соперника Подъяпольский не имел объективной возможности отследить полёт шайбы, но гол всё равно нашёл место в хранилище курьёзов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Пару атак спустя страшный сон Владислава продолжился. Во время позиционной атаки «Магнитки» он потерял клюшку и капитулировал ещё раз. Семён Кошелев выстрелил в одно касание, Подъяпольский не успел прижать правую руку к правой ноге — туда-то шайба и заскочила.
«Прямой бросок, но и шайба летит не низом, а на средней высоте. Тут клюшка-то даже не помогла бы», — проанализировал комментатор трансляции и экс-хоккеист Артём Божко.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Реакция тренерского штаба СКА оказалась молниеносной и предсказуемой, хотя от того вряд ли стала менее болезненной для самого Подъяпольского: вратарю пришлось уступить место сменщику Дмитрию Николаеву.
Это уже шестой случай в рамках нынешнего сезона, когда Подъяпольский досрочно заканчивает матч. В круговорот вратарских рокировок он попал ещё в «Северстали», где начинал чемпионат.
Замены Подъяпольского в сезоне КХЛ
|Дата
|Матч
|Кол-во сыгранных минут
|Кол-во пропущенных шайб
|4 октября
|«Северсталь» — «Куньлунь»
|20:00
|2
|20 октября
|«Северсталь» — «Салават Юлаев»
|15:40
|3
|4 ноября
|«Северсталь» — «Сочи»
|24:12
|2
|4 декабря
|СКА — «Трактор»
|50:30
|3
|4 января
|СКА — «Куньлунь»
|31:39
|3
|7 февраля
|СКА — «Металлург»
|13:45
|2
Странная тенденция не смутила СКА — гранда турнира, почти всегда получающего только тех игроков, в которых он действительно заинтересован. 14 ноября петербургский клуб забрал из Череповца Подъяпольского, в обратном направлении откомандировав вратаря Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова.
Сделка выглядела удивительно, если не сказать сенсационно. «Северсталь» выиграла количественно, но — что поразительно — рассталась с Подъяпольским даже без минимального сожаления. При этом прошлогодним командным успехам «сталевары» были во многом обязаны именно вратарю.
Среди прочего, трейд проявил и импульсивность боссов СКА. До середины ноября команда выдавала потрясающую серию, почти не допуская осечек, а на дальневосточном выезде впервые забуксовала. Обмен Самонова воспоследовал сразу за тремя угнетающими поражениями подряд (от «Амура», «Адмирала» и «Сибири»).
Самонов действительно не создавал впечатление скалы без единой трещины, хотя и при сравнении с коллегами смотрелся вполне прилично. Однако СКА было мало просто хорошего вратаря, и во внезапном действии армейцев на рынке читалось желание довести до идеала единственную в составе позицию, которая вызывала сомнения. Ход не сработал совсем: Подъяпольский по-прежнему далёк от лучшей версии себя.
Статистика Подъяпольского за 5 сезонов КХЛ
|Сезон
|Процент отражённых бросков
|2022/2023
|89,9
|2021/2022
|92,0
|2020/2021
|91,6
|2019/1020
|91,9
|2019/2018
|92,8
В матче с «Металлургом Николаев достойно принял свою роль и сумел потушить пожар в питерской обороне. Несколько впечатляющих сейвов, в том числе отражённый буллит с игры вернули СКА в борьбу.
Со статистическими показателями у Николаева всё куда лучше, чем у партнёра. И, несмотря на это, петербуржцы не могут быть на сто процентов спокойны за последний рубеж. В важнейших матчах Николаев не всегда действует так чётко, как ждут от вратаря топ-клуба. Недавнее доказательство — армейское дерби, в котором 23-летний вратарь пропускал весьма обидные шайбы, например, под щитками.
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