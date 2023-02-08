Американские горки Малкина. Чуть не стал антигероем, а потом вошёл в историю НХЛ

Самые интересные события в центральной встрече игрового дня НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и действующим чемпионом лиги «Колорадо Эвеланш» начали происходить в середине второго периода, когда последовали первые удаления в матче. Хозяева получили шанс открыть счёт после удаления финского форварда «лавин» Арттури Лехконена, но уже спустя 40 секунд Джейк Гюнцель также допустил нарушение, уровняв составы команд. А при игре в формате «четыре на четыре» отличился лидер «Колорадо» Натан Маккиннон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Третье поражения кряду совершенно точно не входило в планы команды Майка Салливана, которая и так располагается на самой грани попадания в зону плей-офф. И в заключительной трети хозяева всё-таки смогли найти ключ к воротам бывшего голкипера «Трактора» Павла Францоуза, проведшего сегодня очень сильный матч и долгое время державшего свои ворота в неприкосновенности.

За четыре минуты до конца основного времени инициативу на себя взял Джейсон Цукер, совершивший проход к воротам «Колорадо». Францоуз сыграл в падении и клюшкой выбил шайбу у американского форварда, но тот всё равно нашёл возможность произвести бросок. Шайба улетела за линию ворот, где находился Евгений Малкин – российский форвард быстро сориентировался в ситуацию и доставил игровой снаряд на пятак, откуда Брайан Раст с помощью удачных рикошетов переправил его в ворота.

Любопытно, что Расту практически ничего не пришлось делать, чтобы стать автором спасительного гола. Американец располагался на пятаке, и после сильной передачи Малкина шайба угодила в конёк Брайану и начала движение в сторону от ворот, но в этот момент уже фактически отыгранный из момента Францоуз пытался восстановить позицию в воротах – чешский вратарь возвращался на своё место, и шайба угодила ему в щиток, после чего снова изменила траекторию и влетела в цель. Очень удачное стечение обстоятельств сыграло за «Питтсбург».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В овертайме только что сыгравший ключевую роль в спасении «Питтсбурга» Малкин сначала едва не превратился в антигероя встречи, но удаление российского форварда так и осталось нереализованным. А когда Евгений вернулся на лёд, то тут же принял самое деятельное участие в организации победного гола «Пингвинз».

Выйдя из штрафного бокса, 36-летний форвард сначала создал момент для Сидни Кросби, но с броском капитана хозяев Францоуз справился. Атака «Питтсбурга» на этом не закончилась, и в её продолжении уже сам Евгений угрожал воротам гостей – чешский вратарь снова совершил сейв, а Кросби помешали сыграть на добивании с нарушением правил. Главный арбитр уже поднял руку, чтобы зафиксировать удаление, но делать этого не пришлось. Шайба ушла за ворота, там её снова коснулся Малкин, затем её подобрал Кросби, который и вывел на бросковую позицию Криса Летанга. Канадский защитник точным броском завершил затяжную атаку «Питтсбурга» и принёс победу хозяевам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

35-летний Летанг забил 10-й гол за карьеру в овертаймах НХЛ, став всего четвёртым защитником в истории НХЛ с подобным достижением. Рекорд здесь принадлежит Бренту Бёрнсу (16), на втором месте располагается Скотт Нидермайер (13), а Летанг догнал Сета Джонса (по 10).

Записавший на свой счёт две голевые передачи Малкин благодаря этому вошёл в очень престижный пул игроков, оказавшись среди топ-50 ассистентов в истории НХЛ. 36-летний форвард достиг отметки в 735 голевых передач за карьеру в лиге, превзойдя показатель Берни Николлса (734). Теперь Евгений располагается на 50-м месте, и следующей целью для него является результат Райана Гецлафа (737).

По количеству очков Малкин также располагается максимально близко к топ-50. Сегодня Евгений набрал 1198-е очко и опередил Патрика Марло (1197), выйдя на единоличное 51-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Два результативных действия отделяют россиянина от красивой отметки в 1200 очков и показателя Дино Сисарелли, который сейчас и замыкает топ-50 бомбардиров.

В свою очередь Кросби достиг отметки в 929 ассистов за карьеру в НХЛ, что является повторением результата Ларри Мёрфи. Следующей целью для Сидни служит показатель Эла Маккинниса (934). Многолетние партнёры по «Питтсбургу» синхронно улучшили свои статистические достижения, а их команда прервала двухматчевую серию поражений, отметившись волевой победой над последним обладателем Кубка Стэнли.