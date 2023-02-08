«Его влияние на хоккей сравнимо с Овечкиным». Малкин на пороге исторического события в НХЛ

Евгений Малкин, очевидно, один из самых недооценённых хоккеистов в истории НХЛ. Нападающий «Питтсбурга» завоевал три Кубка Стэнли, в нескольких плей-офф сыграв ключевую роль. На его счету масса персональных наград. А теперь он и вовсе на пороге мощнейшего юбилея — 1200 очков в североамериканской карьере.

36-летний форвард, проводящий свой 17-й сезон в НХЛ, находится лишь в двух баллах от заветной цифры. То есть уже в ближайшее время круглая отметка должна покориться Джино. И близость к такому событию не осталось незамеченной. Малкин, наконец, начал получать заслуженное внимание.

«Он действительно хорош. Я думаю, что после травмы в прошлом году, имея столько сыгранных матчей за плечами, в этом году он катается намного лучше. Это очень голодный игрок. Он великолепен. Я имею в виду, что были моменты, когда его игра вызывала реакцию типа: «Святая корова, как можно остановить этого парня?» Так что да, Джино хорош. Конечно, никаких жалоб. Он многое даёт нашим игрокам», — так высказался на днях легенда НХЛ и генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл.

«1200 очков? Я думаю, что Малкин уже попал в элитную компанию. Я вижу целеустремлённого хоккеиста. Он играет очень усердно. Его нельзя назвать идеальным игроком в какой-либо области, но он элитный хоккеист. Джино всё ещё способен доминировать на льду. Это то, что я вижу.

Бывают матчи, когда шайба, кажется, просто следует за ним. Именно тогда он проявляет себя лучше всего. Я думаю, что Джино — один из наших наиболее стабильных игроков. Он добавляет нам уверенности каждую встречу», — говорит главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

И это не просто слова. Лишь 50 хоккеистов за всю историю НХЛ смогли добраться до отметки в 1200 очков. Очевидно, что часть этих игроков выступала ещё во времена, когда было легче набивать личную статистику. Это, конечно, не умаляет их заслуг, но становится показательным моментом в современности. Малкин — действительно невероятно сильный хоккеист. Он близок к топ-50 за всю историю — и это несмотря на безумное количество травм и пропущенных из-за них матчей! Порой Евгений проводил в лазарете и по полсезона. Но неизменно возвращался в любимую игру.

«Как я уже говорил миллион раз, мне повезло, что меня задрафтовал «Питтсбург» и я долгое время играю с этими двумя парнями — Малкиным и Кросби. Я очень рад, что Джино близок к 1200 очкам. Уверен, он сможет зайти ещё дальше», — признаётся защитник «пингвинов» Крис Летанг, выступающий всю свою карьеру вместе с Евгением.

Евгений Малкин Фото: Zuma\TASS

«Он очень силён. Но в то же время, несмотря на то что Джино имеет большие габариты, против него не могут применить силовые приёмы. Он может проскользнуть сквозь парней и заставить кого-то поехать не в ту сторону, поменяв своё направление. Очень впечатляет то, как он делает это. Это что-то особенное», — говорит нападающий «Питтсбурга» Джейсон Цукер, играющий в звене с Малкиным на левом фланге.

Сейчас в НХЛ есть лишь три хоккеиста, кому покорилась отметка в 1200 очков: Патрик Кейн (1214), Александр Овечкин (1464) и Сидни Кросби (1469). И если лидер «Чикаго» отыграл 1152 матча, то на счету Малкина «всего» 1031 встреча. У Кросби сейчас 1158 матчей, у Овечкина — 1326. То есть по среднему количеству очков за встречу Джино и вовсе второй: у него 1,16 балла, у канадца — 1,27, у вашингтонского россиянина — 1,10, а у американца и вовсе 1,05.

Всю карьеру Малкину приходилось так или иначе соперничать со своими близкими друзьями — одноклубником Кросби и соотечественником Овечкиным. Евгений всегда оставался в их тени — что в Питтсбурге, что в России. Тем не менее даже соперники-друзья отдают должное опытному нападающему.

«1200 — это большое число. Думаю, это просто показывает, насколько он последователен. Чтобы достичь таких чисел, нужно набирать очки каждый год. Его результаты отражают это. Кроме того, у него была пара травм, выбивших его на длительное время, так что у него запросто могло бы быть больше очков.

Думаю, это просто показывает, что игрок представлял из себя на протяжении многих лет. Его результативность по-прежнему на высоком уровне, даже в таком возрасте. Думаю, его результаты отражают всё это», — говорит Кросби.

Овечкин же поделился мыслями о месте Малкина среди российских хоккеистов: «Он в топе. Трудно сказать, кто номер один, а кто номер два, но он определённо топ-игрок. Я рад за него. У него потрясающая карьера, он выиграл много Кубков, завоевал много личных трофеев».

Джино может стать всего лишь вторым россиянином, набравшим не менее 1200 очков за карьеру. Он уже оставил позади Сергея Фёдорова, Александра Могильного, Павла Дацюка… всех. Всех, кроме Овечкина. А ближайший преследователь из действующих игроков — Никита Кучеров, которому в этом году стукнет 30 лет. Однако нападающий «Тампы» имеет практически в два (!) раза меньше очков — 689.

Кучеров также отдаёт должное Малкину, называя его одним из любимых игроков: «Влияние Малкина на хоккей сравнимо с влиянием Овечкина. Джино — определённо один из моих любимых игроков, мне приятно наблюдать за ним. Он всегда усердно работает на льду и заставляет тебя самого работать ещё усерднее, чтобы соперничать с ним. Ты сидишь, и смотришь, как хорошо он всё делает, и пытаешься имитировать его игру».

На игре Малкина росло не одно поколение — как в России, так и в Северной Америке. И ещё не одно точно вырастет. Джино уже вписал своё имя в нестираемую историю хоккея. А что самое главное — стал примером непоколебимой силы духа, помогающей не сломаться в трудные моменты и ради мечты преодолевать адскую работу. Так что 1200 очков — это лишь небольшая частичка той награды, которую Евгений действительно заслужил.