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Сокрушительный силовой приём Никиты Задорова в НХЛ, видео, канадец после хита Задорова с трудом уехал на скамейку

«Надеюсь, парень отдышится». Русский здоровяк Задоров могучим хитом вырубил канадца в НХЛ
Денис Лутченко
Задоров сокрушительным хитом вырубил канадца в НХЛ
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Защитник «Детройта» покинул лёд лишь при помощи партнёра и доктора.

Российский защитник-гренадёр Никита Задоров второй сезон проводит в «Калгари» и вполне счастлив. Да, от болельщиков и прессы ему частенько прилетает за медлительность и нерасторопность в отдельных эпизодах, но в целом Задоров – важная часть обороны «огоньков», мускулы команды, которые нередко помогают в созидательных действиях. Скажем, в этом сезоне Никита забил уже восемь голов и входит в топ-10 бомбардиров «Калгари» — это лучший показатель для дефов «Флэймз».

Но в первую очередь Задоров славится своей силовой игрой и сокрушительными хитами, которые выходят такими сами по себе из-за внушительных габаритов россиянина – 197 см и 107 кг. И в сегодняшней игре с «Детройтом» Никита провернул трюк с укладыванием соперника на лёд. На 13-й минуте первого периода Задоров жёстко встретил защитника «Ред Уингз» Джейка Уолмана, отправившегося в одиночку в зону «огоньков». Никита сам упал, но канадцу пришлось хуже: он с большим трудом поднялся со льда при помощи партнёра и доктора и, согнувшись, покатил на скамейку.

ВИДЕО

«Надеюсь, этот парень отдышится и не получит серьёзной травмы», — сочувствующе написал один из пользователей «Твиттера» про Уолмана.

К счастью, для Джейка всё обошлось. Он вернулся в игру и за весь матч провёл почти 20 минут. Задоров же в том эпизоде обошёлся без наказания от арбитров (хит был действительно чистым), а в штрафной бокс отправился уже во втором периоде, когда заработал двойной малый штраф.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коулман (Ханифин, Баклунд) – 38:07 (5x5)   1:1 Ларкин (Перрон, Зайдер) – 39:46 (5x4)   2:1 Задина (Сундквист, Хег) – 45:51 (5x5)

Но не это удаление стало роковым для «Калгари», который на 39-й минуте открыл счёт в матче. Через 99 секунд после гола Блейка Коулмана Дилан Ларкин сравнял результат в большинстве, забив «огонькам» «в раздевалку», а уже в третьем отрезке «Ред Уингз» вывел вперёд Филип Задина, и до конца матча «Калгари» не смог отыграться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Довольно важная победа для «Детройта», который ещё сохраняет шансы на попадание в плей-офф на Востоке. До находящегося сейчас на восьмом месте «Питтсбурга» «красных крыльев» отделяет семь очков, и за 30 с лишним матчей до конца сезона это не выглядит неотыгрываемым расстоянием.

Турнирная таблица НХЛ

«Калгари» же упустил шанс воспользоваться поражениями «Колорадо» и «Миннесоты» и обойти эти клубы в зоне «уайлд-кард» на Западе. «Огоньки» пока девятые, и их борьба за плей-офф продолжается.

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