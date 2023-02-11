Сказочный дебют! Тарасенко забил первым же броском за «Рейнджерс» с передачи Панарина

Новичок американской команды стал первой звездой матча и уже влюбил в себя заполненный до отказа «Мэдисон Сквер Гарден».

Мощнейший обмен между «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», в результате которого обладатель Кубка Стэнли 2019 года в составе «музыкантов» Владимир Тарасенко перебрался на Бродвей, где воссоединился со своим партнёром по чемпионской молодёжке Артемием Панариным, оказался главной темой в мировом хоккее по обе стороны океана.

В течение последующих 24 часов североамериканская и российская прессы освещали буквально каждый шаг Владимира в Нью-Йорке, тем более что дровишек в топку подбросил генеральный менеджер «синерубашечников» Крис Друри, сразу же заявивший, что звёздный новичок дебютирует за американскую команду уже в её ближайшем матче с «Сиэтлом Кракен».

31-летний Тарасенко, чьи отношения с его прежней командой уже давно напоминали притчу о разбитой чашке, которую невозможно сделать целой, не скрывал своего воодушевления после переезда на Бродвей. И в первом же интервью после осуществления обмена поделился эмоциями от воссоединения с Панариным.

«Не было никаких шансов, что я останусь в «Сент-Луисе». Мне не предложили нового контракта, так что я знал, что меня куда-то обменяют. Я говорил с Артемием, «Рейнджерс» хотели, чтобы я перешёл сюда… Здесь играет один из моих лучших друзей, и у меня есть шанс снова выиграть Кубок», — подчеркнул счастливый новичок «синерубашечников».

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Не скрывал своего удовлетворения от знакового приобретения и главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан, моментально отрядивший Тарасенко в ожидаемое звено к Панарину и Мике Зибанеджаду. «Вчера был хороший день для нашей команды. У нас появился человек, умеющий бросать по воротам. В каждом матче мы просим игроков совершать броски вместо того, чтобы делать лишние передачи. И теперь с нами человек, умеющий это делать», — заметил главный тренер парней с Бродвея.

Дебют Тарасенко выпал на домашний матч, и ещё до его начала как обычно заполнившие до отказа 18-тысячный «Мэдисон Сквер Гарден» фанаты «Рейнджерс» продолжительными овациями приветствовали появление российского форварда на льду. От первого матча и образования связки с Панариным были действительно большие ожидания, и два россиянина оправдали их уже на третьей минуте встречи.

Неточный пас игрока «Сиэтла» в средней зоне привёл к грубой потере – шайбу подобрал Панарин, закатился в зону нападения и прострелил на пятак, откуда Тарасенко в касание первым же броском поразил ворота Мартина Джонса. С начала матча прошло 2 минуты 49 секунд. Абсолютно сказочный дебют для Владимира.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Мечта стала реальностью», — написала пресс-служба «Рейнджерс» в социальных сетях, прикрепив фотографию обнимающихся Тарасенко и Панарина.

Тарасенко стал всего четвёртым игроком в истории «Рейнджерс», кому хватило трёх минут с момента дебюта за клуб, чтобы отметиться заброшенной шайбой на столь коротком интервале времени. За всю многолетнюю историю клуба быстрее были только Норм Лоу (ровно 1 минута в 1950 году), Лэйн Ламберт (2 минуты 28 секунд в 1986-м) и Майк Эллисон (2 минуты 44 секунд в 1980-м).

Ещё одним выгодоприобретателем от сделки между «Рейнджерс» и «Блюз» стал второй номер драфта НХЛ-2019 Каапо Какко. Финский форвард получил в партнёры по команде защитнику Нико Микколу, вместе с которым Какко в 2019-м выиграл взрослый чемпионат мира, проходивший в Словакии. 26-летний защитник стал вторым финном в «Рейнджерс» за последние четыре года, если вынести за скобки непродолжительное четырёхматчевое пребывание в основном составе Тармо Реунанена в сезоне-2020/2021.

«Четыре года я ждал, когда в команде появится ещё один финн. У меня всё хорошо в «Рейнджерс», ведь все мы здесь – классные ребята. Но иногда просто приятно поговорить по-фински. К тому же я уже знаю Нико, он отличный парень», — рассказал Какко за несколько часов до матча с «Сиэтлом».

В самой игре Каапо упрочил преимущество «Рейнджерс» в счёте, забив 10-й гол в нынешнем сезоне. Результативную передачу на свой счёт записал Филип Хитил, продливший серию с набранными очками до шести матчей. С каждый новой встречей чешский форвард показывает игру всё более высокого уровня, постепенно усиливая мнение, что он уже является легитимным форвардом топ-6.

Игра у «Рейнджерс» продолжала ладиться, и ещё до ухода на перерыв эффектную комбинацию разыграли два американца – Крис Крайдер и Винс Трочек. 29-летний Трочек по борту прокинул шайбу на 31-летнего Крайдера, тот оперативно совершил обратный пас на соотечественника, который выкатился на пятак и в близком бою переиграл Джонса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сразу после перерыва хозяева ещё и реализовали большинство – капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба рикошетом от защитника «Сиэтла» Уилла Боргена довёл счёт до совсем крупного. Но уже спустя минуту гости смогли отквитать одну шайбу усилиями Оливера Бьёркстранда, сохранив в матче подобие интриги.

В середине второго периода на льду произошёл ещё один максимально интересный и забавный эпизод. Всё тот же Борген, ранее срезавший шайбу в свои ворота, на борту применил силовой приём против Тарасенко. Через несколько секунд Владимир заступился за себя, но тут на помощь ему решил прийти ещё и Панарин. Выступив в роли телохранителя, Артемий со спины проатаковал Боргена, за что и получил две минуты штрафного времени.

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На старте третьего периода «Рейнджерс» во второй раз в матче использовали большинство – Адам Фокс доставил шайбу на пятак на Крайдера, тот исполнил передачу себе за спину, выведя Мику Зибанеджада на завершающий бросок по пустым воротам. Гости ответили двумя голами за 22 секунды – отличились Джаред Макканн и Брэндон Танев. Но испортить настроение хозяевам это уже не могло.

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В концовке защитник «Рейнджерс» Райан Линдгрен впервые забил в нынешнем сезоне, поразив пустые ворота и установив окончательный счёт в матче. «Синерубашечники» продлили победную серию до четырёх матчей, удачно отметив дебют Тарасенко. Теперь уже завтра – в ночь на 12 февраля – команду Галлана ждёт гостевая встреча с «Каролиной». А Тарасенко сегодня был признан первой звездой матча, за что был ещё раз вознаграждён овациями домашних трибун, только теперь уже после завершения встречи. Фанаты «Рейнджерс» очень быстро нашли себе нового героя!