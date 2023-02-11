«Чёртов король!» Российский вратарь восхитил американских фанатов необычным поступком

Карьера российского голкипера системы «Нэшвилла» Ярослава Аскарова в Северной Америке складывается непросто. Взлёты сменяются падениями, падения — взлётами, и всё в таком духе. Однако Аскаров остаётся собой даже в ссылке в АХЛ — и на этот раз он восхитил фанатов не только своими сейвами.

В матче регулярного чемпионата между «Милуоки Эдмиралс» и «Рокфорд Айсхогс» россиянин сначала затащил команду в серию буллитов — он отразил аж 45 бросков! А уже в послематчевой серии устроил незабываемое шоу.

Прежде всего голкипер помешал сопернику реализовать свою попытку, чем принёс своей команде победу. А после, вскинув руки от радости и схватившись за перекладину, зачем-то потянул ворота вниз, залезая под них. В итоге Аскаров сделал жим лёжа воротами! Всё, что оставалось сделать комментатору в этой ситуации, — лишь рассмеяться под восторженные крики и аплодисменты публики.

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«Чёртов король!» — написал один из пользователей «Твиттера».

«Ого, вратарь с задатками индивидуальности? Мне нравится это», — отреагировал второй.

Аскаров по итогу был признан первой звездой встречи. Хоть в единственном матче в НХЛ в нынешнем сезоне голкипер пропустил четыре шайбы, на его счету лишь девять поражений в основное время в 29 встречах АХЛ нынешнего сезона при коэффициенте надёжности 2,60 и 90,9% отражённых бросков. Дважды россиянин оформлял шат-аут, а также был вызван на Матч всех звёзд Американской хоккейной лиги. Может, руководству «Нэшвилла» пора ещё раз проверить 20-летнего голкипера в деле на высшем уровне?