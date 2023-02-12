Клуб НХЛ вдруг «задвигает» российскую сенсацию. Что происходит с Кузьменко?

Андрей Кузьменко — ракета. И дело не только в скорости — одном из его важнейших игровых достоинств. Энхаэловская карьера россиянина стартовала так бурно и стремительно, как будто он прибыл в Канаду не на самолёте, а на космическом корабле.

Подобно великим Кузьменко забросил в дебютном матче, показал стабильный полёт в нескольких последующих и в итоге прочно закрепился в основе «Ванкувера». 96-й номер «косаток» принял на себя роль дополнительного элемента в системообразующей атакующей связке. Кузьменко освоил место в подыгрыше у Эллиаса Петтерссона и, таким образом, вышел на график 0,9 очка за матч.

Андрей редко превращал хоккейную площадку в цирковую сцену. За сверхъестественное в дуэте отвечал шведский центрфорвард; Кузьменко же эффективно пользовался плодами его искусных передач и дриблинга. «С метра? Легко», — перебравшись в НХЛ, россиянин перевёл слова классика как призыв к действию и бóльшую часть из своих 22 голов забил, находясь в непосредственной близости к воротам.

Некоторые шайбы Кузьменко и вовсе создают впечатление, будто, чтобы стать результативным хоккеистом, достаточно научиться стоять на ногах и держать в руках клюшку. Вот пример:

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Впечатление, конечно, обманчивое, ведь даже профессионалы — предыдущие партнёры в жизни Петтерссона — не были настолько успешными во взаимодействии с ним.

22 января в «Ванкувере» сменилась тренерская власть: Брюса Будро сместил Рик Токкет. Канадец брал две чашки в качестве ассистента в штабе «Питтсбурга», но личная карьера не задалась: ни в одном из шести сезонов в статусе главного тренера Токкет не вышел в плей-офф. Первые дни при новом начальнике Кузьменко прожил так же сладко, как и всё время при предыдущем. Нападающий забросил три шайбы в двух матчах, и, казалось, ничто не сможет пошатнуть его позиции в клубе.

Однако ещё через игру Кузьменко получил скромные 13 минут, был отлучён от Петтерссона и в протоколе не отметился. В следующем матче Токкет вернул россиянина в компанию к Петтерссону, но 9 февраля передумал, завёл старую шарманку — и не выключает её до сих пор.

Игровое время Кузьменко в последних трёх матчах

Матч Результат Айс-тайм Кузьменко «Рейнджерс» — «Ванкувер» 4:3 12:00 «Айлендерс» — «Ванкувер» 5:6 12:17 «Детройт» — «Ванкувер» 5:2 10:35

Перца ситуации добавляет тот факт, что через четыре дня после назначения Токкета «Ванкувер» продлил контракт с Кузьменко. Россиянин подписался под двухлетним соглашением на $ 11 млн — это явно не та сумма, которую можно отработать, играя по 10–12 минут.

«Кэнакс» могли обменять Кузьменко, пока его стоимость была на пике, или дождаться момента, когда он начнёт играть при новом тренере, и подписать контракт после того, как цена на него упадёт, — пишет журналист Дэниэл Вагнер, освещающий матчи «Ванкувера». — Вместо этого они переподписали Кузьменко на пике стоимости, а новый тренер не рассчитывает на него».

На первый взгляд молчаливая анафема, выписанная на фамилию Кузьменко, выглядит абсурдно. Впрочем, если всмотреться, можно найти вполне адекватную гипотезу. Да, Кузьменко здорово влился в энхаэловскую струю, но произошло бы это без Петтерссона? 13 из 22 голов в сезоне россиянин забил с передач шведа. 13 из 22 ассистов в сезоне Андрей отдал на Элиаса. Ещё в 10 случаях, когда Кузьменко набирал очки, Петтерссон просто находился на льду. 36 из 44 голевых атак, в которых поучаствовал Кузьменко, так или иначе связаны с Петтерссоном. Когда в середине декабря скандинав заболел, россиянин выдал один из самых унылых отрезков регулярки — одно очко в четырёх матчах. При этом на Петтерссона расставание с Кузьменко повлияло даже в лучшую сторону. За четыре матча с другими партнёрами 40-й номер «Ванкувера» забил шесть голов — столько же, сколько за предыдущие полтора месяца.

Элиас Петтерссон Фото: nhl.com

Те, кто шутит, что облысевший Токкет перекрывает Кузьменко кислород из зависти к его роскошной шевелюре, упускают контекст. Между тем промежуточное положение «Кэнакс» буквально толкает тренеров в пространство экспериментов. Команда безысходно болтается на дне турнирной таблицы и простилась с надеждами на плей-офф. Как только последние шансы растворились, «косатки» стали целенаправленно готовиться к следующему сезону: например, отпустили на больничный игравшего с травмой Илью Михеева. Кроме того, команду покинул один из ключевых нападающих и капитан — Бо Хорват. Логично, что, потеряв двух форвардов, «Кэнакс» ждут от Кузьменко большей универсальности и меньшей петтерсозависимости. А если российско-шведская связка не вытянула «Ванкувер» в плей-офф, значит, попытаться найти ей альтернативы — естественное решение. Модификация состава в таких обстоятельствах — неизбежность.