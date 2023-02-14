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Результаты матчей КХЛ 13 февраля, турнирная таблица, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 14 февраля

Чудовищный ляп вратаря Минска, «Авангард» и Уфа в плей-офф. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня КХЛ
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«Барыс» после очередного поражения почти потерял шансы на кубковую весну, а зрители в Череповце могли и уснуть.

13 февраля в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Ожиганов (Бардаков) – 03:23 (5x5)   0:2 Гребенщиков (Воробьёв, Педан) – 15:37 (5x5)   0:3 Кетов (Воробьёв, Камалов) – 18:03 (5x5)   1:3 Грант (Луис) – 21:06 (5x4)   1:4 Фальковский (Глотов, Жафяров) – 29:03 (5x5)   2:4 Михайлис (Рахманов, Ножье) – 41:02 (5x5)   2:5 Жафяров (Яшкин, Бардаков) – 43:15 (5x5)   3:5 Бракко (Рахманов, Шалапов) – 46:57 (5x5)   4:5 Савицкий (Бракко, Бекетаев) – 53:38 (5x5)   4:6 Глотов (Кетов) – 58:35 (en)

«Барыс» совсем недавно вытащил себя за волосы в матче с ЦСКА и сейчас чуть не повторил этот подвиг в матче с другим западным гегемоном на домашнем льду. Казалось бы, 0:3 против СКА после первого периода — безнадёжный вариант, но команда Скабелки цеплялась до конца и смогла создать напряжённую концовку. Однако сегодняшнее поражение фактически ставит точку на плей-оффных перспективах команды из Астаны: даже до предпоследнего места уже пять очков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
0:1 Зоркин (Спунер, Пакетт) – 28:52 (5x5)   1:1 Найт (Грицюк, Пайгин) – 51:15 (5x5)   2:1 Ткачёв – 52:52 (5x5)   3:1 Толчинский (Чистяков, Дергачёв) – 55:03 (5x4)   3:2 Пакетт (Спунер, Горбунов) – 57:37 (6x5)   4:2 Телегин (Буше) – 59:38 (en)

Минское «Динамо» трясёт по всему сезону, но в последнее время минчане перенесли свою нестабильность даже на отдельные матчи. И в Екатеринбурге, и в Омске «Динамо» сильно проводило 40 минут, чтобы разбазарить всё преимущество в третьем периоде. Сегодня «Авангарду» в этом помог вратарь гостей Алексей Колосов, фактически подаривший шайбу Ткачёву в ключевом моменте матча. После этого поражения «Спартак» стал опережать «зубров» по потерянным очкам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Уилсон (Старков, Волгин) – 07:25 (5x4)   0:2 Бусыгин – 15:13 (5x5)   1:2 Сидоров (Федотов) – 18:01 (5x4)   2:2 Галимов (Назаров, Федотов) – 33:45 (5x5)   3:2 Порядин (Митякин) – 51:58   4:2 Белозёров (Кизимов, Чивилёв) – 59:56 (en)

«Витязь» — одна из немногих команд КХЛ, которая с почти 100%-ной вероятностью знает свою позицию в концовке регулярки: вряд ли куда-то шестое место Запада уйдёт от Балашихи. Благодаря этому, кажется, команда чуть расслабилась и упустила 2:0 в Нижнекамске: не помог даже роскошный гол защитника Ярослава Бусыгина в индивидуальном проходе. «Нефтехимик» же благодаря победе снова вырвался на восьмое место.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 1
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Аверин – 65:00

Самый скучный матч игрового дня прошёл в Череповце. «Северсталь» с трудом, но справилась с однообразным навалом «Локомотива», который провёл в атаке более 20 минут. За 65 минут зрители не увидели ни одного гола, а в серии буллитов ярославская команда дважды забила и вышла на второе место Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Башкиров (Дроздов, Панин) – 08:10 (5x5)   0:2 Науменков (Шмелёв) – 27:31 (5x4)   0:3 Коледов (Кадейкин, Шмелёв) – 30:39 (5x5)   1:3 Мачулин (Николаев) – 33:10 (5x4)   1:4 Хмелевски (Кадейкин, Шмелёв) – 37:27 (5x4)

«Сочи», кажется, по максимуму выложился в матче с «Куньлунем», и сегодня главные аутсайдеры лиги нанесли лишь 15 бросков по воротам Андрея Кареева. Уфимская оборонительная машина спокойно разделалась с южной командой: теперь таблица Востока со второе по шестое место окончательно превратилась в месиво, и окончательное положение команд остаётся полной загадкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 14 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2023, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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