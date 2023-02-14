Чудовищный ляп вратаря Минска, «Авангард» и Уфа в плей-офф. Итоги дня КХЛ

«Барыс» после очередного поражения почти потерял шансы на кубковую весну, а зрители в Череповце могли и уснуть.

13 февраля в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

«Барыс» совсем недавно вытащил себя за волосы в матче с ЦСКА и сейчас чуть не повторил этот подвиг в матче с другим западным гегемоном на домашнем льду. Казалось бы, 0:3 против СКА после первого периода — безнадёжный вариант, но команда Скабелки цеплялась до конца и смогла создать напряжённую концовку. Однако сегодняшнее поражение фактически ставит точку на плей-оффных перспективах команды из Астаны: даже до предпоследнего места уже пять очков.

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Минское «Динамо» трясёт по всему сезону, но в последнее время минчане перенесли свою нестабильность даже на отдельные матчи. И в Екатеринбурге, и в Омске «Динамо» сильно проводило 40 минут, чтобы разбазарить всё преимущество в третьем периоде. Сегодня «Авангарду» в этом помог вратарь гостей Алексей Колосов, фактически подаривший шайбу Ткачёву в ключевом моменте матча. После этого поражения «Спартак» стал опережать «зубров» по потерянным очкам.

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«Витязь» — одна из немногих команд КХЛ, которая с почти 100%-ной вероятностью знает свою позицию в концовке регулярки: вряд ли куда-то шестое место Запада уйдёт от Балашихи. Благодаря этому, кажется, команда чуть расслабилась и упустила 2:0 в Нижнекамске: не помог даже роскошный гол защитника Ярослава Бусыгина в индивидуальном проходе. «Нефтехимик» же благодаря победе снова вырвался на восьмое место.

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Самый скучный матч игрового дня прошёл в Череповце. «Северсталь» с трудом, но справилась с однообразным навалом «Локомотива», который провёл в атаке более 20 минут. За 65 минут зрители не увидели ни одного гола, а в серии буллитов ярославская команда дважды забила и вышла на второе место Запада.

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«Сочи», кажется, по максимуму выложился в матче с «Куньлунем», и сегодня главные аутсайдеры лиги нанесли лишь 15 бросков по воротам Андрея Кареева. Уфимская оборонительная машина спокойно разделалась с южной командой: теперь таблица Востока со второе по шестое место окончательно превратилась в месиво, и окончательное положение команд остаётся полной загадкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

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