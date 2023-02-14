Чудовищный ляп вратаря Минска, «Авангард» и Уфа в плей-офф. Итоги дня КХЛ

13 февраля в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.
«Барыс» совсем недавно вытащил себя за волосы в матче с ЦСКА и сейчас чуть не повторил этот подвиг в матче с другим западным гегемоном на домашнем льду. Казалось бы, 0:3 против СКА после первого периода — безнадёжный вариант, но команда Скабелки цеплялась до конца и смогла создать напряжённую концовку. Однако сегодняшнее поражение фактически ставит точку на плей-оффных перспективах команды из Астаны: даже до предпоследнего места уже пять очков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Минское «Динамо» трясёт по всему сезону, но в последнее время минчане перенесли свою нестабильность даже на отдельные матчи. И в Екатеринбурге, и в Омске «Динамо» сильно проводило 40 минут, чтобы разбазарить всё преимущество в третьем периоде. Сегодня «Авангарду» в этом помог вратарь гостей Алексей Колосов, фактически подаривший шайбу Ткачёву в ключевом моменте матча. После этого поражения «Спартак» стал опережать «зубров» по потерянным очкам.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
«Витязь» — одна из немногих команд КХЛ, которая с почти 100%-ной вероятностью знает свою позицию в концовке регулярки: вряд ли куда-то шестое место Запада уйдёт от Балашихи. Благодаря этому, кажется, команда чуть расслабилась и упустила 2:0 в Нижнекамске: не помог даже роскошный гол защитника Ярослава Бусыгина в индивидуальном проходе. «Нефтехимик» же благодаря победе снова вырвался на восьмое место.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Самый скучный матч игрового дня прошёл в Череповце. «Северсталь» с трудом, но справилась с однообразным навалом «Локомотива», который провёл в атаке более 20 минут. За 65 минут зрители не увидели ни одного гола, а в серии буллитов ярославская команда дважды забила и вышла на второе место Запада.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
«Сочи», кажется, по максимуму выложился в матче с «Куньлунем», и сегодня главные аутсайдеры лиги нанесли лишь 15 бросков по воротам Андрея Кареева. Уфимская оборонительная машина спокойно разделалась с южной командой: теперь таблица Востока со второе по шестое место окончательно превратилась в месиво, и окончательное положение команд остаётся полной загадкой.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Игры 14 февраля
- 13 февраля 2023
-
23:56
-
23:41
-
23:22
-
23:07
-
22:58
-
22:41
-
22:23
-
22:06
-
21:49
-
21:38
-
21:26
-
21:24
-
21:15
-
20:50
-
20:31
-
20:07
-
20:02
-
19:50
-
19:37
-
19:33
-
19:21
-
19:08
-
18:50
-
18:49
-
18:19
-
17:59
-
17:37
-
17:17
-
16:52
-
16:23
-
15:51
-
15:13
-
14:41
-
14:23
-
14:06