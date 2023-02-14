«Весь Ярославль давно ждёт Кубок Гагарина». Интервью с талантом «Локомотива»

Александр Полунин рассказал о работе с Никитиным и признался, что не держит обиду на Кудашова и Квартальнова.

Карьера москвича Александра Полунина в «Локомотиве» идёт волнами. Были сложные времена при Кудашове и Квартальнове, а теперь явно белая полоса и прогресс при Никитине. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» 25-летний нападающий рассказал про работу с разными специалистами, оценил шансы ярославцев на Кубок Гагарина и пояснил, почему так и не попробовал свои силы в Северной Америке.

«Я бы не сказал, что Никитин строгий, просто он требовательный»

— В 61 матче нынешней регулярки у вас уже 16 голов и шесть результативных передач при показателе полезности «+16». Солидные цифры!

— Всё равно не могу быть полностью довольным собой. Думаю, как и любой другой игрок в таких случаях. В плане очков в том числе есть вопросы. Если бы не упускал некоторые из моментов, что у меня появляются по ходу матчей, то личный результат был бы лучше.

— За счёт чего удалось раскрыться при Игоре Никитине, на чём делается основной акцент в вашей игре?

— У нас у всех один акцент — выигрывать. Потому что каждый понимает, что если он будет помогать команде голами и передачами, то всё сложится только проще и легче. Все матчи одинаково важные, я сам понимаю, что должен приносить пользу команде, забивать в атаке.

— Какие основные требования у Никитина к команде и игрокам?

— В первую очередь важны собственная концентрация и использование своих сильных сторон.

— Вам его система по душе?

— Из всего извлекаешь навыки и опыт. Например, как играть грамотно в обороне — это тоже надо уметь. Если отрабатываешь в защите плюс забиваешь голы, то ты сильный хоккеист. Я бы не сказал, что Игорь Валерьевич строгий, просто он требовательный. Не просто же так тренерский штаб говорит, как и что нам делать.

Александр Полунин на скамейке «Локомотива» (второй справа) Фото: photo.khl.ru

«Ребята начали больше понимать важность и ответственность матчей в плей-офф»

— Нынешний «Локомотив» способен побороться за Кубок Гагарина?

— Думаю, что да. Такая задача стоит, она каждый год не меняется. Весь город давно ждёт трофея.

— Чего команде не хватало в прошлые годы?

— Даже не знаю, опыта, может быть. Много молодых было, хотя и сейчас их достаточно много. Те, кто был помоложе, сейчас стали взрослее. Ребята начали больше понимать важность и ответственность матчей в плей-офф.

— Как думаете, почему СКА удалось так сильно оторваться от соперников в таблице?

— У СКА в принципе хорошая команда. Мастеровитая, они смогли ровно начать сезон, без спадов. Длинная серия побед была, поэтому сделали такой большой очковый задел. С ними, как и с любой командой, тяжело, там много квалифицированных игроков во всех линиях. Мне как нападающему взламывать их оборону тоже сложно.

— Помните свой первый хет-трик в карьере? Как раз ворота СКА.

— В прошлом сезоне это было. В первом голе Егор Коршков на пятак отдал, предварительно поборовшись, я удачно сыграл. Первый раз не забил, а после добивания шайба в итоге завалилась в ворота. Во втором голе Егор всё сделал, мне оставалось только попасть, так как он отдал классный пас с разворота. В третьем голе уже в совокупности всё сложилось, пошла игра, на эмоциях забил. Одну шайбу сохранил с того матча на память.

«Иностранцев брали как лидеров, а теперь становиться ими должны мы»

— Как вам играется без легионеров в команде, есть какое-то непривычное ощущение?

— Непривычно в плане общения если только. Раньше приходилось больше коммуницировать, а сейчас все ребята российские и со всеми общаешься на родном языке. Ответственность на нас теперь больше, иностранцев брали как лидеров, а теперь становиться ими должны мы.

— Ваше отношение к лимиту на легионеров в КХЛ?

— Я даже не знаю, как сказать, без разницы, наверное. Не заострял на этом внимание, не углублялся в тему.

— Ярославская молодёжь, на ваш взгляд, одна из лучших в стране?

— Сейчас не только в Ярославле акцент на молодёжи стали делать. У нас, сколько наблюдаю, каждый год два-три человека принимают участие в тренировочном процессе, школа работает.

— Вам уже 25 лет, считаете, что состоялись как хоккеист? Или видите, что ещё есть куда расти?

— Совершенству нет предела, поэтому не могу сказать, что состоялся. Каждый год нужно расти и повышать свой потенциал. Считаю, что у меня ещё много вариантов развития, к которым можно стремиться, работы прилично.

«Обиды никакой на Кудашова и Квартальнова не осталось, ни в коем случае»

— В своё время вы признавались, что обращались к психологу. Сейчас такая практика бывает?

— С психологом работал, чтобы как-то освободить голову. Нужен был человек со стороны, не относящийся к спорту. Ты с ним поговорил, он рассказал тебе всё, что нужно. Я сейчас тоже поддерживаю отношения с психологом, иногда хочется разгрузиться и пообщаться на сторонние темы.

— Полунин – Красковский – Коршков – тройка на все времена?

— Мы же в последнее время вместе не играем особо, Егор вот травму получил. С Пашей — да, весь сезон вместе, а второй край у нас, как правило, Ваня Чехович. Мы не делаем на этом акцент, просто играем и стараемся приносить пользу. Когда вернётся Егор и где он будет играть – сугубо тренерские решение.

Александр Полунин (№90) Фото: photo.khl.ru

— Помните, как вас воспитывали бывшие главные тренеры «Локомотива» Алексей Кудашов и Дмитрий Квартальнов?

— Это часть моей жизни и карьеры.

— Какие уроки вынесли из работы с ними? Обиды не осталось?

— Все эти истории помогли мне стать взрослее, что-то переосмыслить, поменять подход к работе. Любой опыт, даже негативный, — полезный. Обиды никакой не осталось, ни в коем случае.

«Мактавиш больше свободы давал, была своя специфика. Менталитет у него немножко другой»

— Чем запомнился канадский специалист Крэйг Мактавиш?

— Это было что-то новое для команды. Лично я с таким тренером не сталкивался. Всё очень расслабленно, тренировочный процесс выстроен немного по-другому. Повторюсь, нигде с таким подходом не встречался ранее, всё новое. Мактавиш больше свободы давал, была своя специфика. Менталитет у него немножко другой. Видимо, от этого всё пошло.

— Что скажете об Андрее Скабелке?

— Я отыграл в «Амуре», вернулся в Ярославль, и как раз его назначили. Требовательный тренер, более вспыльчивый, наверное, чем Никитин, но ничего плохого сказать не могу.

— Когда Скабелку увольняли, вы говорили, что проблемы были не в тренере, а в вас самих.

— В любом случае от игроков тоже многое зависит, ведь тренер говорит, а мы исполняем.

— Кстати, не удивлены, что «Амур», о котором вы упомянули, нынче очень крепкий и вовсю борется за плей-офф?

— У нас и тот год, когда я играл, с «Амуром» был хороший. Сейчас там много молодых ребят, которые проявляют себя. Они молодцы, борются за плей-офф, хорошая команда. Для меня это тоже был дополнительный опыт. У нас такая жизнь, что сегодня ты в одном месте, а завтра — уже в другом.

— Как вам прогресс ярославского воспитанника Ярослава Лихачёва в Хабаровске?

— Он молодец, прогрессирует в «Амуре», входит во взрослый хоккей. Получает шансы, игровое время. Мы с ним знакомы, так как на предсезонке вместе работали. В следующем сезоне будем ждать Ярослава в Ярославле.

— А вот от игры ХК «Сочи», за который вы тоже выступали, нынче хочется плакать… Хотя условия в плане погоды и быта там отличные.

— Я там играл давно, сейчас не могу сказать, что пристально слежу. В плане быта и тепла прикольно и хорошо было в Сочи, но ты всё равно часто уезжаешь на выезд и меняешь обстановку. Особо времени наслаждаться нет, тренировки и игры вовсю. А вообще, после Олимпиады инфраструктура в Сочи осталась отличная.

Александр Полунин Фото: photo.khl.ru

«Какие-то варианты в Северной Америке были, но хотелось здесь больше себя показать»

— На ваш взгляд, нынешняя двухочковая система подсчёта очков оптимальная или трёхочковая была лучше?

— Особого внимания на это не обращаю. Может, при трёх очках за победу будет интереснее, а может, лучше так, как есть сейчас.

— И на Западе, и на Востоке – зарубы за попадание в плей-офф.

— Да, сейчас команды более равные. Понятное дело, это интересно, самое занимательное всегда в концовке. Последние туры регулярного чемпионата обещают получиться яркими, а потом стартует плей-офф, и будет ещё круче.

— Вы себя так и не попробовали в Северной Америке…

— Спокойно отношусь к этому. Может быть, и стоило попробовать, но особых возможностей не было. Какие-то варианты были, но хотелось здесь больше себя показать. Конечно, в Северной Америке тоже присутствовало желание поиграть, но как есть, так есть. У меня ещё контракт с «Локомотивом» на следующий сезон.

— За кем из команд и игроков в НХЛ следите пристальнее всего?

— Не могу сказать, что конкретно кого-то сильно выделяю, всё равно смотрю почти все хайлайты. Для себя что-то новое почерпнуть и найти, какие-то взгляды и моменты со стороны прояснить. Панарина могу отметить, Зибанеджада, «Нью-Йорк Рейнджерс». Теперь там ещё и Тарасенко. А так, конечно, много игроков, которые мне нравятся и у которых можно перенять определённые навыки.