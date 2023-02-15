Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 14 февраля, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 15 февраля, кто на кого попадает в плей-офф КХЛ

Скандал с французским хоккеистом и невероятный камбэк «Сибири». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ
Комментарии
«Ак Барс» начал дальневосточное турне с неоднозначной победы и укрепил статус лидера Востока.

14 февраля в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Барулин (Дрозг, Кулик) – 17:29 (5x5)   1:1 Голышев (Ли, Кормье) – 27:18 (5x5)   2:1 Николишин (Бочаров, Аляев) – 45:53 (5x5)   2:2 Макеев (Мэйсек) – 49:32 (5x5)   3:2 Педан (Бочаров, Лихачёв) – 51:39 (5x5)

«Амур» одержал очередную важную победу на своей площадке. Хабаровчане с минимальным перевесом одолели «Автомобилист». Команда Вадима Епанчинцева трижды выходила вперёд по счёту. Уральцы здорово справлялись с ролью догоняющих, но в конечном итоге спастись не смогли – гол Руслана Педана в середине третьего периода оказался решающим и победным для «Амура».

Со знаком «минус» отличился французский легионер «Автомобилиста» Стефан Да Коста. На исходе второй двадцатиминутки форвард схватил четыре минуты штрафа, а затем грубо обошёлся с видеооператором, снимавшим скамейку команды во время тайм-аута.

Новость по теме
Да Коста извинился перед оператором на матче «Амур» — «Автомобилист»

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2023, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Воронков, А. Радулов) – 02:58 (5x5)   0:2 Лукоянов (Дыняк) – 25:33 (4x5)   1:2 Шевченко (Файзуллин, Гареев) – 32:52 (5x5)   1:3 Галимов (Лукоянов) – 36:51 (5x5)   2:3 Червены (Хамидуллин, Шевченко) – 53:42 (5x5)

«Ак Барс» феерически начал поездку на Дальний Восток. Уже на третьей минуте игры с «Адмиралом» казанцы вышли в лидеры – отличился Илья Сафонов. На старте второго периода преимущество гостей приумножил Артём Лукоянов. Ближе к концу отрезка соперники обменялись результативными уколами. Шайба Рудольфа Червены за шесть минут до финальной сирены взбодрила обстановку и обеспечила жаркую концовку, однако на большее владивостокцев не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2023, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
5 : 4
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Гончарук (Коваленко) – 06:04 (5x5)   2:0 Конюшков (Атанасов, Гончарук) – 08:49 (5x5)   2:1 Шаров (Бек, Пьянов) – 11:01 (5x4)   3:1 Атанасов (Гончарук, Иванов) – 15:45 (5x5)   4:1 Гончарук (Летунов, Коваленко) – 35:19 (5x4)   4:2 Ахияров (Шаров, Бутузов) – 47:21 (5x5)   4:3 Пьянов (Шаров) – 58:00 (5x5)   4:4 Бек (Мёрфи, Бутузов) – 59:45 (6x4)   5:4 Летунов (Фирстов, Гуска) – 64:00 (3x3)

«Торпедо» уверенно контролировало ход встречи с «Сибирью». Перед третьим периодом нижегородцы вели со счётом 4:1, и их будущее казалось безоблачным. Тем не менее новосибирцам удалось продемонстрировать собственный характер. Команда Андрея Мартемьянова забросила три шайбы в течение 12 минут. Последняя из них влетела в ворота «Торпедо» за 15 секунд до окончания основного времени. Однако в овертайме искушённее оказались волжане – гол Максима Летунова сделал невероятный камбэк сибиряков бесполезным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2023, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Рашевский (Кодола) – 08:06 (5x5)   0:2 Кодола (Лилья, Уил) – 29:05 (5x4)   1:2 Талалуев (Вароне, Принс) – 40:37 (5x4)   1:3 Лилья (Менелл, Уил) – 56:39 (5x4)   2:3 Вароне (Принс, Хохлачёв) – 57:18 (5x5)

«Динамо» владело преимуществом в матче со «Спартаком» на протяжении двух первых третей матча. На восьмой минуте счёт открыл Дмитрий Рашевский, а в середине второго отрезка отличился Владислав Кодола.

Красно-белым удалось вернуться в игру в самом дебюте третьего периода – Илья Талалуев сократил отрыв до минимума. Но под занавес встречи Якоб Лилья вернул всё на круги своя. Финальный штурм помог «Спартаку» вновь приблизиться к команде Кудашова на расстояние одного шага, однако на большее его не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Таблица КХЛ

Матчи 15 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2023, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2023, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль

Пары плей-офф на текущий момент

Восточная конференция
«Ак Барс» – «Амур»
«Сибирь» – «Адмирал»
«Металлург» – «Салават Юлаев»
«Автомобилист» – «Авангард»

Западная конференция
СКА – «Динамо» Минск
«Торпедо» – «Северсталь»
«Локомотив» – «Витязь»
ЦСКА – «Динамо» Москва

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023