Скандал с французским хоккеистом и невероятный камбэк «Сибири». Итоги дня КХЛ

14 февраля в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

«Амур» одержал очередную важную победу на своей площадке. Хабаровчане с минимальным перевесом одолели «Автомобилист». Команда Вадима Епанчинцева трижды выходила вперёд по счёту. Уральцы здорово справлялись с ролью догоняющих, но в конечном итоге спастись не смогли – гол Руслана Педана в середине третьего периода оказался решающим и победным для «Амура».

Со знаком «минус» отличился французский легионер «Автомобилиста» Стефан Да Коста. На исходе второй двадцатиминутки форвард схватил четыре минуты штрафа, а затем грубо обошёлся с видеооператором, снимавшим скамейку команды во время тайм-аута.

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«Ак Барс» феерически начал поездку на Дальний Восток. Уже на третьей минуте игры с «Адмиралом» казанцы вышли в лидеры – отличился Илья Сафонов. На старте второго периода преимущество гостей приумножил Артём Лукоянов. Ближе к концу отрезка соперники обменялись результативными уколами. Шайба Рудольфа Червены за шесть минут до финальной сирены взбодрила обстановку и обеспечила жаркую концовку, однако на большее владивостокцев не хватило.

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«Торпедо» уверенно контролировало ход встречи с «Сибирью». Перед третьим периодом нижегородцы вели со счётом 4:1, и их будущее казалось безоблачным. Тем не менее новосибирцам удалось продемонстрировать собственный характер. Команда Андрея Мартемьянова забросила три шайбы в течение 12 минут. Последняя из них влетела в ворота «Торпедо» за 15 секунд до окончания основного времени. Однако в овертайме искушённее оказались волжане – гол Максима Летунова сделал невероятный камбэк сибиряков бесполезным.

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«Динамо» владело преимуществом в матче со «Спартаком» на протяжении двух первых третей матча. На восьмой минуте счёт открыл Дмитрий Рашевский, а в середине второго отрезка отличился Владислав Кодола.



Красно-белым удалось вернуться в игру в самом дебюте третьего периода – Илья Талалуев сократил отрыв до минимума. Но под занавес встречи Якоб Лилья вернул всё на круги своя. Финальный штурм помог «Спартаку» вновь приблизиться к команде Кудашова на расстояние одного шага, однако на большее его не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 15 февраля

Пары плей-офф на текущий момент

Восточная конференция

«Ак Барс» – «Амур»

«Сибирь» – «Адмирал»

«Металлург» – «Салават Юлаев»

«Автомобилист» – «Авангард»

Западная конференция

СКА – «Динамо» Минск

«Торпедо» – «Северсталь»

«Локомотив» – «Витязь»

ЦСКА – «Динамо» Москва