Победа СКА в регулярке и невероятный хет-трик защитника. Итоги дня КХЛ

15 февраля в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.
Каждый матч топ-клубов Востока может быть потенциальной репетицией первого раунда — и «Салават», который не раз пересекался с «Авангардом», сравнительно спокойно обыграл своего постоянного соперника. У уфимцев отличилась сдерживающая тройка Тимкин — Картаев — Санников, которая и забросила две первых шайбы. Очередной шайбы Рида Буше оказалось мало даже для одного очка: «Авангард» продолжает оставаться крайне нестабильным.
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«Барыс» последние матчи повторяет один и тот же трюк: проваливает начало и предпринимает героические попытки отыграться. Сегодня сценарий игр с СКА и ЦСКА был почти повторён: 0:3 к середине матча, потом 2:3 и какие-то робкие надежды — однако потом Юлиус Гудачек выдал новую серию «Гудашоу», повернувшись на судью во время броска Райана Спунера. «Динамо» победило, а «Барыс» первым на Востоке потерял шансы на попадание в плей-офф и с большой вероятностью закончит сезон последним в конференции.
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Казалось бы, довольно уверенная победа в Новосибирске должна вернуть «Магнитку» в форму, но дома последовало поражение от бьющегося за плей-офф «Нефтехимика». «Металлургу» не помог даже оригинальный ход Ильи Воробьёва, который на последних секундах первого периода снял вратаря при игре в большинстве. Злым гением «Магнитки» стал Илья Хохлов, который перешёл в клуб летом, но не пригодился команде: Хохлов оформил хет-трик, ставший 14-м в истории КХЛ для игроков обороны.
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В Москве прошёл важнейший для распределения мест в топ-4 матч, где Игорь Никитин снова играл против бывшего клуба. Победу «Локо» принёс 28-й гол Максима Шалунова в сезоне (игрок побил клубный рекорд), а также индивидуальные проходы Александра Полунина и Рушана Рафикова. Поражение ЦСКА гарантировало СКА победу в регулярном чемпионате и сильно повысило вероятность того, что мы можем увидеть армейское дерби уже во втором раунде плей-офф.
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Пары плей-офф на текущий момент
Западная конференция
СКА – «Динамо» Мн
«Локомотив» – «Северсталь»
«Торпедо» – «Витязь»
ЦСКА – «Динамо» Москва
Восточная конференция
«Ак Барс» – «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» – «Адмирал»
«Сибирь» – «Авангард»
«Металлург» – «Автомобилист»
Матчи 16 февраля
- 15 февраля 2023
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23:27
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23:14
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23:04
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22:56
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22:48
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22:38
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22:33
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22:21
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22:18
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22:09
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21:56
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21:51
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21:42
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21:32
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21:25
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21:18
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21:09
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21:03
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20:55
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20:51
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20:46
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20:40
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20:34
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20:27
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20:20
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20:17
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20:09
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20:05
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19:55
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19:50
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19:47
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19:38
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19:26
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