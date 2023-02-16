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Результаты матчей КХЛ 15 февраля, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 16 февраля, кто на кого попадает в плей-офф

Победа СКА в регулярке и невероятный хет-трик защитника. Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Итоги игрового дня КХЛ за 15 февраля
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«Барыс» первым на Востоке потерял шансы на плей-офф, а «Авангард» снова ужасно нестабилен.

15 февраля в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Картаев (Мухамадуллин, Санников) – 09:52 (5x5)   0:2 Картаев (Санников, Тимкин) – 32:40 (5x5)   1:2 Буше (Грицюк, Чистяков) – 58:48 (6x5)   1:3 Кулёмин (Шмелёв) – 59:24 (en)

Каждый матч топ-клубов Востока может быть потенциальной репетицией первого раунда — и «Салават», который не раз пересекался с «Авангардом», сравнительно спокойно обыграл своего постоянного соперника. У уфимцев отличилась сдерживающая тройка Тимкин — Картаев — Санников, которая и забросила две первых шайбы. Очередной шайбы Рида Буше оказалось мало даже для одного очка: «Авангард» продолжает оставаться крайне нестабильным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2023, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Спунер – 21:41 (5x4)   0:2 Меркли – 31:17 (5x5)   0:3 Горбунов (Спунер) – 32:52 (5x3)   1:3 Михайлис (Рахманов) – 35:00 (5x5)   2:3 Вей (Ножье, Шестаков) – 42:01 (5x4)   2:4 Спунер (Барберио) – 50:57 (5x5)   2:5 Горбунов (Алистров) – 58:11 (en)

«Барыс» последние матчи повторяет один и тот же трюк: проваливает начало и предпринимает героические попытки отыграться. Сегодня сценарий игр с СКА и ЦСКА был почти повторён: 0:3 к середине матча, потом 2:3 и какие-то робкие надежды — однако потом Юлиус Гудачек выдал новую серию «Гудашоу», повернувшись на судью во время броска Райана Спунера. «Динамо» победило, а «Барыс» первым на Востоке потерял шансы на попадание в плей-офф и с большой вероятностью закончит сезон последним в конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2023, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хохлов (Лещенко, Воробьёв) – 07:58 (5x5)   1:1 Яковлев – 19:59 (6x4)   2:1 Чибисов (Никонцев, Зернов) – 30:42 (5x4)   2:2 Бикмуллин (Попов) – 33:02 (5x5)   2:3 Хохлов (Порядин) – 33:36 (5x5)   2:4 Хохлов (Галимов, Назаров) – 54:42 (5x5)

Казалось бы, довольно уверенная победа в Новосибирске должна вернуть «Магнитку» в форму, но дома последовало поражение от бьющегося за плей-офф «Нефтехимика». «Металлургу» не помог даже оригинальный ход Ильи Воробьёва, который на последних секундах первого периода снял вратаря при игре в большинстве. Злым гением «Магнитки» стал Илья Хохлов, который перешёл в клуб летом, но не пригодился команде: Хохлов оформил хет-трик, ставший 14-м в истории КХЛ для игроков обороны.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2023, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Берёзкин, Марченко) – 08:42 (5x5)   1:1 Григоренко (Каменев, Дыбленко) – 28:05 (5x5)   1:2 Полунин – 40:45 (5x5)   1:3 Чехович (Берёзкин, Чехович) – 47:01 (5x4)   1:4 Рафиков (Полунин, Красковский) – 57:33 (5x5)

В Москве прошёл важнейший для распределения мест в топ-4 матч, где Игорь Никитин снова играл против бывшего клуба. Победу «Локо» принёс 28-й гол Максима Шалунова в сезоне (игрок побил клубный рекорд), а также индивидуальные проходы Александра Полунина и Рушана Рафикова. Поражение ЦСКА гарантировало СКА победу в регулярном чемпионате и сильно повысило вероятность того, что мы можем увидеть армейское дерби уже во втором раунде плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Пары плей-офф на текущий момент

Западная конференция
СКА – «Динамо» Мн
«Локомотив» – «Северсталь»
«Торпедо» – «Витязь»
ЦСКА – «Динамо» Москва

Восточная конференция
«Ак Барс» – «Нефтехимик»
«Салават Юлаев» – «Адмирал»
«Сибирь» – «Авангард»
«Металлург» – «Автомобилист»

Матчи 16 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2023, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Ак Барс
Казань
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2023, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2023, четверг. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2023, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2023, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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