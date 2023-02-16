Победа СКА в регулярке и невероятный хет-трик защитника. Итоги дня КХЛ

«Барыс» первым на Востоке потерял шансы на плей-офф, а «Авангард» снова ужасно нестабилен.

15 февраля в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ состоялись четыре матча. Коротко рассказываем о том, как сложился каждый из них.

Каждый матч топ-клубов Востока может быть потенциальной репетицией первого раунда — и «Салават», который не раз пересекался с «Авангардом», сравнительно спокойно обыграл своего постоянного соперника. У уфимцев отличилась сдерживающая тройка Тимкин — Картаев — Санников, которая и забросила две первых шайбы. Очередной шайбы Рида Буше оказалось мало даже для одного очка: «Авангард» продолжает оставаться крайне нестабильным.

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«Барыс» последние матчи повторяет один и тот же трюк: проваливает начало и предпринимает героические попытки отыграться. Сегодня сценарий игр с СКА и ЦСКА был почти повторён: 0:3 к середине матча, потом 2:3 и какие-то робкие надежды — однако потом Юлиус Гудачек выдал новую серию «Гудашоу», повернувшись на судью во время броска Райана Спунера. «Динамо» победило, а «Барыс» первым на Востоке потерял шансы на попадание в плей-офф и с большой вероятностью закончит сезон последним в конференции.

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Казалось бы, довольно уверенная победа в Новосибирске должна вернуть «Магнитку» в форму, но дома последовало поражение от бьющегося за плей-офф «Нефтехимика». «Металлургу» не помог даже оригинальный ход Ильи Воробьёва, который на последних секундах первого периода снял вратаря при игре в большинстве. Злым гением «Магнитки» стал Илья Хохлов, который перешёл в клуб летом, но не пригодился команде: Хохлов оформил хет-трик, ставший 14-м в истории КХЛ для игроков обороны.

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В Москве прошёл важнейший для распределения мест в топ-4 матч, где Игорь Никитин снова играл против бывшего клуба. Победу «Локо» принёс 28-й гол Максима Шалунова в сезоне (игрок побил клубный рекорд), а также индивидуальные проходы Александра Полунина и Рушана Рафикова. Поражение ЦСКА гарантировало СКА победу в регулярном чемпионате и сильно повысило вероятность того, что мы можем увидеть армейское дерби уже во втором раунде плей-офф.

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Пары плей-офф на текущий момент

Западная конференция

СКА – «Динамо» Мн

«Локомотив» – «Северсталь»

«Торпедо» – «Витязь»

ЦСКА – «Динамо» Москва

Восточная конференция

«Ак Барс» – «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» – «Адмирал»

«Сибирь» – «Авангард»

«Металлург» – «Автомобилист»

Матчи 16 февраля