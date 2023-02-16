Панарин в огне! Россиянин забил шесть голов за два матча НХЛ и повторил мощный рекорд

«Нью-Йорк Рейнджерс» в последнее время чудо как хорош. Команда Жерара Галлана выиграла пять последних матчей, закрепилась на третьем месте Столичного дивизиона, которое гарантирует плей-офф, а тут ещё и обмен Владимира Тарасенко придал импульс «синерубашечникам» и конкретно Артемию Панарину.
После ярких побед над «Сиэтлом» и «Каролиной» «Рейнджерс» отдохнули пару дней и отправились в канадское турне с первой остановкой в Ванкувере. Местные «Кэнакс» заваливают сезон, но на своей площадке всегда могут рассчитывать на сенсацию.
В подтверждение этого форвард хозяев Кёртис Лазар уже на пятой минуте огорчил Игоря Шестёркина, но ещё в первом периоде «Рейнджерс» вышли вперёд. Особо старался Панарин, которому было очевидно мало покера в прошлой встрече. На восьмой минуте он забил уже второй гол «синерубашечников» в матче, воспользовавшись фантастической безалаберностью обороны «Ванкувера», оставившей его в полном одиночестве на свободном льду. Артемий без проблем переиграл проводившего первый матч в НХЛ 21-летнего латвийского вратаря Артура Шилова.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
А на 16-й минуте (счёт к тому моменту был 2:2) Панарин оформил дубль, подставив клюшку под бросок Нико Микколы. Эта шайба стала для россиянина шестой за два последовательных матча, и такой результат – повторение рекорда франшизы «Рейнджерс».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Так Панарин позволил «Рейнджерс» уйти на перерыв, ведя в счёте, а сразу после выхода команд из раздевалок гости увеличили преимущество. Тарасенко разогнал атаку с участием Мики Зибанеджада и Криса Крайдера. И это первый ассист Владимира за свою новую команду.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
Во второй половине игры о себе напомнил Андрей Кузьменко, у которого есть некоторые проблемы со взаимопониманием с новым тренером «Ванкувера» Риком Токкетом. Но сегодня россиянин вернулся в тройку к Петтерссону, и сразу пришёл результат. Сначала Андрей создал гол для Конора Гарланда, дотащив шайбу до ворот при помощи финтов.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
А затем собственноручно переиграл Шестёркина отличным броском, воспользовавшись умной скидкой от Петтерссона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
К сожалению для «Ванкувера», между этими двумя голами затесалась шайба К’Андре Миллера из «Рейнджерс», оказавшаяся в итоге победной. А на последних минутах основного времени, когда «Кэнакс» заменили Шилова шестым полевым, «синерубашечники» установили окончательный счёт в матче. Интересно, что сначала поразить пустую рамку в очередной раз попытался голкипер Шестёркин, затем Панарин упустил возможность оформить хет-трик, и в результате забил Зибанеджад, оформивший дубль.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
4:6 – отличный, результативный матч, в котором заметную роль сыграли российские хоккеисты обеих команд. Панарин, кстати, стал первой звездой игры, а Кузьменко – второй.
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