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«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 4:6, Панарин оформил дубль и повторил рекорд «Рейнджерс», видео, обзор матча

Панарин в огне! Россиянин забил шесть голов за два матча НХЛ и повторил мощный рекорд
Лев Лукин
«Ванкувер» — «Рейнджерс» — 4:6
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«Рейнджерс» так же неудержимы, как их лидер, и побеждают уже в шести играх подряд.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в последнее время чудо как хорош. Команда Жерара Галлана выиграла пять последних матчей, закрепилась на третьем месте Столичного дивизиона, которое гарантирует плей-офф, а тут ещё и обмен Владимира Тарасенко придал импульс «синерубашечникам» и конкретно Артемию Панарину.

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После ярких побед над «Сиэтлом» и «Каролиной» «Рейнджерс» отдохнули пару дней и отправились в канадское турне с первой остановкой в Ванкувере. Местные «Кэнакс» заваливают сезон, но на своей площадке всегда могут рассчитывать на сенсацию.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2023, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Лазар (Джошуа, Оман) – 04:52 (5x5)   1:1 Зибанеджад (Фокс) – 05:51 (5x5)   1:2 Панарин (Веси) – 07:03 (5x5)   2:2 Миллер (Петтерссон, Хьюз) – 12:45 (5x4)   2:3 Панарин (Шнайдер, Миккола) – 15:36 (5x5)   2:4 Крайдер (Зибанеджад, Тарасенко) – 20:50 (5x5)   3:4 Гарланд (Кузьменко, Дрис) – 29:26 (5x5)   3:5 Миллер – 33:28 (5x5)   4:5 Кузьменко (Петтерссон, Бовиллье) – 48:51 (5x5)   4:6 Зибанеджад (Панарин) – 58:26 (en)

В подтверждение этого форвард хозяев Кёртис Лазар уже на пятой минуте огорчил Игоря Шестёркина, но ещё в первом периоде «Рейнджерс» вышли вперёд. Особо старался Панарин, которому было очевидно мало покера в прошлой встрече. На восьмой минуте он забил уже второй гол «синерубашечников» в матче, воспользовавшись фантастической безалаберностью обороны «Ванкувера», оставившей его в полном одиночестве на свободном льду. Артемий без проблем переиграл проводившего первый матч в НХЛ 21-летнего латвийского вратаря Артура Шилова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на 16-й минуте (счёт к тому моменту был 2:2) Панарин оформил дубль, подставив клюшку под бросок Нико Микколы. Эта шайба стала для россиянина шестой за два последовательных матча, и такой результат – повторение рекорда франшизы «Рейнджерс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так Панарин позволил «Рейнджерс» уйти на перерыв, ведя в счёте, а сразу после выхода команд из раздевалок гости увеличили преимущество. Тарасенко разогнал атаку с участием Мики Зибанеджада и Криса Крайдера. И это первый ассист Владимира за свою новую команду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во второй половине игры о себе напомнил Андрей Кузьменко, у которого есть некоторые проблемы со взаимопониманием с новым тренером «Ванкувера» Риком Токкетом. Но сегодня россиянин вернулся в тройку к Петтерссону, и сразу пришёл результат. Сначала Андрей создал гол для Конора Гарланда, дотащив шайбу до ворот при помощи финтов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем собственноручно переиграл Шестёркина отличным броском, воспользовавшись умной скидкой от Петтерссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

К сожалению для «Ванкувера», между этими двумя голами затесалась шайба К’Андре Миллера из «Рейнджерс», оказавшаяся в итоге победной. А на последних минутах основного времени, когда «Кэнакс» заменили Шилова шестым полевым, «синерубашечники» установили окончательный счёт в матче. Интересно, что сначала поразить пустую рамку в очередной раз попытался голкипер Шестёркин, затем Панарин упустил возможность оформить хет-трик, и в результате забил Зибанеджад, оформивший дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:6 – отличный, результативный матч, в котором заметную роль сыграли российские хоккеисты обеих команд. Панарин, кстати, стал первой звездой игры, а Кузьменко – второй.

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