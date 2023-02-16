Тренерский штаб и молодёжь вместо легионеров. За счёт чего СКА выиграл Кубок Континента

Все ждали, что после введения потолка зарплат интрига в КХЛ повысится до предела и, в принципе, дождались – на «Востоке» битва и за первое место, и за зону плей-офф в самом разгаре, и определённости никакой нет. На «Западе» почти то же самое – шансы на второе место до сих пор имеют четыре команды. И только СКА возвысился над схваткой – петербуржцы ещё в начале сентября захватили лидерство и так и не подпустили к себе конкурентов.

Самый молодой тренер-победитель и мощный штаб

41-летний Роман Ротенберг вписал своё имя в историю КХЛ – он самый молодой тренер, который когда-либо брал Кубок Континента. Можно сколько угодно смеяться над количеством пассажей со словом «система» на пресс-конференциях, но систему в СКА построили, и, судя по результату, она действительно работает.

СКА сделал ставку на быстрый агрессивный хоккей, для которого важна хорошая физика, за несколько сезонов собрал мощную команду тренеров по физподготовке (там и канадец с опытом НБА Крэйг Слоунуайт, и уважаемый отечественный специалист Александр Трошин, и ещё один классный российский тренер Артём Нехороших), заложил базу на сборах и выдал мощный старт с девятью победами.

И это самый простой пример, но есть и более глубокие вещи, которые обеспечивают другие специалисты – Евгений Корешков, перешедший из чемпионского ЦСКА и Сергей Зубов, Константин Шафранов и Альберт Лещёв, местный петербургский специалист Алексей Бабинцев, которого знающие люди котируют очень высоко.

Всех этих людей собрал и сделал одной командой именно Ротенберг. Кстати, у многих других популярных тренеров из КХЛ именно на моменте взаимодействия со штабом возникают серьёзные проблемы – то этот помощник «не тянет», то другой (можно вспомнить хотя бы двойное увольнение Дмитрия Рябыкина, сначала из «Авангарда», потом – из «Магнитки»). В итоге масса перестановок по ходу чемпионата и средний результат с хорошими игроками.

СКА таких подводных камней избежал и уверенно финишировал на первом месте в регулярке.

Тренерский штаб СКА Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Помощь из ВХЛ

Ещё один показатель – это сёрьезная помощь из «СКА-Нева» по ходу сезона. Когда играешь быстро и агрессивно, нужно заранее закладываться на то, что будут травмы. СКА серьезно пострадал от них в ходе сезона. На время вылетали почти все основные защитники, так и не оправился от всех повреждений Николай Прохоркин, которого явно брали на роль первого «центра», давно не играют Артём Швец-Роговой и Данила Моисеев, были повреждения и у других ведущих форвардов.

Как заменяли лидеров в СКА? Просто брали людей из ВХЛ. Георгий Солянников и Григорий Грязнов, Николай Поляков и Алексей Ожгихин, Павел Колтыгин и Данил Савунов. Скорее всего, почти обо всех из них вы не слышали до этого сезона. Все эти ребята раньше играли за «СКА-Нева», но в нужный момент перешли в основу и помогли ей удержать лидерство. Секрет в том, что все армейские фарм-клубы действительно стараются играть в тот же хоккей, что и основа. Никого переучивать не надо.

При этом тот же Солянников так проявил себя, что до сих пор является полноценным защитником основы. И этот пример крайне важен – любой игрок «Невы» смотрит на него и понимает, что шанс зацепиться за КХЛ реален.

Георгий Солянников Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Свои воспитанники

СКА давно принято ругать за то, что в составе почти нет своих воспитанников, а если и выходит молодёжь, то переехавшая в юном возрасте из других команд. Нынешний сезон должен поставить точку в этих разговорах.

Впервые за много лет у армейцев появился доморощенный «первый номер». Дмитрий Николаев родился в Петербурге, всю карьеру провел в системе СКА и теперь дорос до статуса одного из лучших вратарей в КХЛ. Правда, главная проверка для Николаева ещё впереди – практики в плей-офф Континентальной лиги у него ещё не было.

Марат Хуснутдинов – немного другой пример. Он начинал заниматься хоккеем в Москве в «Белых Медведях» у Геннадия Курдина, потом перебрался в систему «Витязя», а в Петербург переехал в 17 лет. Тем не менее именно в СКА состоялся его переход из юниорского хоккея во взрослый. Сейчас Хуснутдинов выходит в первом звене с Никитой Гусевым и Дмитрием Яшкиным и выглядит в этой компании очень органично.

В Петербурге родились и начали заниматься хоккеем Солянников и Грязнов, Зыков, Поляков и Алтыбармакян. А Коромыслов, Кирсанов, Глотов, Гребенщиков, Бучельников, Танков, Цицюра и Волков с юных лет оказались в системе СКА, некоторые из них перебрались в армейскую школу совсем детьми. Отметка о месте рождения в паспорте здесь особой роли не играет — современные клубы ищут талантов по всей стране.

Дмитрий Николаев и Марат Хуснутдинов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Почти без легионеров

Мы давно привыкли к тому, что в ведущих клубах КХЛ важную роль играют иностранцы. Один-два классных форварда из Северной Америки есть почти у всех лидеров. СКА в этом сезоне произвел мини-революцию – петербуржцы начинали регулярку с одним «настоящим» легионером – Алексом Грантом, но тот так и не смог стать своим в команде и был обменян в «Барыс».

Белорусов Степана Фальковского, Никиту Комарова, конечно, «иностранцами» назвать нельзя. Единственный легионер – Дмитрий Яшкин. Уроженец Омска заигран за сборную Чехии.

Александр Никишин Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

При этом в СКА смогли открыть или вывести на новый уровень сразу несколько российских игроков. Александр Никишин ещё в прошлом сезоне был хорош и заслужил место в олимпийской сборной, но сейчас он показывает нечто совершенно космическое и бьёт рекорд за рекордом. Такого шикарного атакующего защитника в КХЛ не было очень давно. Марат Хайруллин был лидером «Нефтехимика», но с лёгкостью адаптировался и в гораздо более мастеровитом СКА и стал одним из лидеров бомбардирской гонки. Та же ситуация с Дамиром Жафяровым – солировать в «Торпедо» и в СКА – это совсем разные вещи, но нападающий справился с переходом на новый уровень.