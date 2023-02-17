Экс-глава мирового хоккея стал россиянином. Фазеля уже оскорбляют в Европе

На днях стало известно, что бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель стал основным владельцем крупного российского производителя яблок. По данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». До сих пор аналогичный пакет был на балансе швейцарской Procuri S.A. Оставшиеся 46% — у «Волга групагро», входящей в «Волга груп» предпринимателя Геннадия Тимченко.
Отмечается, что «Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов.
Напомним, Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель Фазель внесён в ЕГРИП в январе 2022 года.
Получается, что Рене получил российское гражданство. Рене всегда считался другом нашей страны и относился к России справедливо и с уважением, в отличие от некоторых других иностранных спортивных (и не только) руководителей. Важно, что Рене никогда не смешивал политику со спортом, при нём в ИИХФ всегда царили справедливость и порядок. Нынешнему руководителю Люку Тардифу есть у кого поучиться и с кого брать пример.
Неудивительно, что на швейцарца (а теперь и россиянина) начали набрасываться зарубежные чиновники всех мастей, пытаясь всячески напакостить Рене и обложить его санкциями. Собственно говоря, аналогичные недружественные действия наблюдались по отношению к сборной России по хоккею, да и ко всему российскому спорту.
«Это удивительно и поразительно. Разумеется, многие отреагировали бурно. Несколько коллег из шведской федерации связались с нами, но формально следующий шаг — ждать решения дисциплинарного комитета.
Меня, конечно, эта ситуация очень удивила, учитывая происходящее. Можно много говорить о том, что что-то злит и разочаровывает, но это в первую очередь удивительно. Уйду ли я из ИХХФ, если Фазеля не исключат? Я бы предпочёл принимать решения поступательно»,— отреагировал президент Федерации хоккея Швеции, член совета ИИХФ Андерс Ларссон на получение Фазелем российского паспорта.
Рене Фазель (справа)
Фото: Mike Hewitt/Getty Images
Моментально всполошилась и западноевропейская пресса.
«Дипломатического языка для этого недостаточно, так вот: из президента ИИХФ Рене Фазель превратился в самое большое позорище мирового хоккея. Держите это гнилое яблоко как можно дальше от настоящего хоккея», — написал чешский журналист Роберт Заруба в своём аккаунте в соцсети.
Между прочим, соотечественник Доминика Гашека, превратившегося из великого некогда спортсмена в ходячий позор и обычного дворового болтуна, над которым смеются все кому не лень. Так что уж точно не Зарубе и не другим чехам оценивать людей и их поступки. Пусть на себя в зеркало для начала посмотрят.
Рене Фазеля запомнят как коммуникабельного и профессионального хоккейного функционера, в том числе благодаря которому любимый миллионами людей вид спорта постоянно развивался. Сейчас же международные турниры без участия сборной России превратились в фарс и никому не интересное зрелище, имеющее нулевую ценность. Ведь ни о какой спортивной конкуренции и соревновательном принципе определения сильнейшего в отсутствии россиян не может быть и речи.
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