Подключились даже соотечественники Гашека, над которым давно смеются все кому не лень.

На днях стало известно, что бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель стал основным владельцем крупного российского производителя яблок. По данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». До сих пор аналогичный пакет был на балансе швейцарской Procuri S.A. Оставшиеся 46% — у «Волга групагро», входящей в «Волга груп» предпринимателя Геннадия Тимченко.

Отмечается, что «Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов.

Напомним, Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России. Как индивидуальный предприниматель Фазель внесён в ЕГРИП в январе 2022 года.

Получается, что Рене получил российское гражданство. Рене всегда считался другом нашей страны и относился к России справедливо и с уважением, в отличие от некоторых других иностранных спортивных (и не только) руководителей. Важно, что Рене никогда не смешивал политику со спортом, при нём в ИИХФ всегда царили справедливость и порядок. Нынешнему руководителю Люку Тардифу есть у кого поучиться и с кого брать пример.

Неудивительно, что на швейцарца (а теперь и россиянина) начали набрасываться зарубежные чиновники всех мастей, пытаясь всячески напакостить Рене и обложить его санкциями. Собственно говоря, аналогичные недружественные действия наблюдались по отношению к сборной России по хоккею, да и ко всему российскому спорту.

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«Это удивительно и поразительно. Разумеется, многие отреагировали бурно. Несколько коллег из шведской федерации связались с нами, но формально следующий шаг — ждать решения дисциплинарного комитета.

Меня, конечно, эта ситуация очень удивила, учитывая происходящее. Можно много говорить о том, что что-то злит и разочаровывает, но это в первую очередь удивительно. Уйду ли я из ИХХФ, если Фазеля не исключат? Я бы предпочёл принимать решения поступательно»,— отреагировал президент Федерации хоккея Швеции, член совета ИИХФ Андерс Ларссон на получение Фазелем российского паспорта.

Рене Фазель (справа) Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Моментально всполошилась и западноевропейская пресса.

«Дипломатического языка для этого недостаточно, так вот: из президента ИИХФ Рене Фазель превратился в самое большое позорище мирового хоккея. Держите это гнилое яблоко как можно дальше от настоящего хоккея», — написал чешский журналист Роберт Заруба в своём аккаунте в соцсети.

Между прочим, соотечественник Доминика Гашека, превратившегося из великого некогда спортсмена в ходячий позор и обычного дворового болтуна, над которым смеются все кому не лень. Так что уж точно не Зарубе и не другим чехам оценивать людей и их поступки. Пусть на себя в зеркало для начала посмотрят.

Рене Фазеля запомнят как коммуникабельного и профессионального хоккейного функционера, в том числе благодаря которому любимый миллионами людей вид спорта постоянно развивался. Сейчас же международные турниры без участия сборной России превратились в фарс и никому не интересное зрелище, имеющее нулевую ценность. Ведь ни о какой спортивной конкуренции и соревновательном принципе определения сильнейшего в отсутствии россиян не может быть и речи.