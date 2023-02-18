Русский вратарь пережил кошмар Макдэвида! Шестёркин выстоял после провала и стал героем

Коннор первым в сезоне выбил сотню очков, но «Рейнджерс» совершили камбэк с 1:4 и выиграли седьмой матч подряд.

«Рейнджерс» приехали в Эдмонтон в статусе самой горячей команды НХЛ на данный момент. Они выиграли шесть матчей подряд и набирали очки в восьми последних играх. Но сегодня перед ними стояла практически невозможная задача – остановить Коннора Макдэвида, который был в одном очке от ещё одного «сотенного» сезона.

Макдэвид проводит очередной сказочный сезон, разрывая НХЛ на части, будто это не лучшая лига мира, а районное первенство. Даже действующий обладатель «Везины» не смог помешать ему установить очередные крутые достижения.

В первом периоде Макдэвид сотоварищи устроили настоящий кошмар русскому вратарю. Всё началось с гола «нефтяников» в большинстве. Зак Хайман так долго беспрепятственно копал на пятачке, что мог, пожалуй, даже отлучиться попить чайку. Дело довершил Ньюджент-Хопкинс, а Макдэвид праздновал сотое очко в сезоне, заработанное за вторую передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Канадский волшебник выбил сотню очков в шестой раз в карьере. Среди действующих игроков по скорости этого достижения он уступил только самому себе образца сезона-2020/2021. Тогда ему потребовалось 53 матча, на этот раз – 56.

Кроме того, он вошёл в историю НХЛ, став четвёртым игроком, который как минимум пять раз набирал 100 очков первым во всей лиге. Впереди только Уэйн Гретцки (девять раз) и Марио Лемье с Филом Эспозито (по шесть раз).

«Это слишком лёгкая лига для Макдэвида», — отметили в Spittin’ Chiclets.

«Макдэвид не из этого мира», — заключили в соцсетях Bleacher Report.

Пожар у ворот «Рейнджерс» и растерзание Шестёркина продолжились голами Тайсона Бэрри и Дерека Райана, которые уложились в 19-секундный отрезок. У «Рейнджерс» сегодня не сбоили только спецбригады – первое же большинство прошло как по маслу – Панарин, Зибанеджад и Крайдер разыграли красивую комбинацию и размочили счёт. Россиянин продлил свою результативную серию до шести матчей, за это время он набрал 13 (6+7) очков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Период закончился голом суперсвязки Макдэвид-Драйзайтль в большинстве, и дела «Рейнджерс» выглядели совсем плохо. Однако Шестёркин после перерыва пришёл в себя и стал примагничивать всё, что летело в его сторону, а у гостей стали стабильно появляться моменты. Но забили они в не самой очевидной ситуации, в меньшинстве. Макдэвид ошибся, отдавая передачу, Линдгрен её перехватил и отправил партнёров в контратаку два в одного. Крайдер целился делать передачу, но её заблокировали, и шайба вернулась к 31-летнему снайперу, который оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте третьего периода «синерубашечники» окончательно возродили интригу – молодёжное звено выиграло борьбу за шайбу на вбрасывании, Каапо Какко отдал передачу из-за ворот, и Алекси Лафренье завершил начатое точным броском в дальний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

С этого момента «Эдмонтон» ушёл в глухую оборону, но это его не спасло. Два удаления подряд (второе – несчастный случай с выбросом шайбы) – и спецбригада «Рейнджерс» снова вышла на дело, завершив камбэк голом Зибанеджада. Тут же, уже «пять на четыре», мог забивать Хитил, но попал в штангу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дальше точку мог ставить Панарин, но не забил, а под занавес периода «Эдмонтон» увеличил обороты, подойдя к овертайму на кураже. Но забить больше не смог, а буллиты превратились в шоу вратарей – после удачных первых попыток обе команды нанесли по четыре холостых выстрела, прежде чем Лафренье поставил победную точку.

«Рейнджерс» продолжают доказывать, что горячее них в лиге сейчас нет никого! Они впервые с ноября 2019 года выиграли матч, уступая в три шайбы по ходу встречи, а Шестёркин из антигероя превратился в одну из главных причин победы. Он взял пять буллитов, а в овертайме в меньшинстве вытащил опаснейшие броски Макдэвида и Бэрри.