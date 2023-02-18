Такого в истории КХЛ ещё не было! На престижное звание претендуют сразу 13 хоккеистов

Концовка нынешнего регулярного чемпионата КХЛ – настоящее удовольствие для всех любителей хоккея. Борьба за плей-офф и лучшее положение идёт такая, что турнирная таблица меняется каждый день, и только с лидерами конференций всё ясно. Так ещё и гонка бомбардиров получается крайне захватывающей. За три-четыре матча до окончания чемпионата на престижное звание претендуют сразу 13 игроков!

Когда у нас такое было? Сразу и не вспомнить. Для КХЛ последних лет более привычная картина – один безусловный лидер и группа игроков за ним. Последние три сезона безраздельно солировал Вадим Шипачёв. Серьёзные преследователи у него, конечно, были – два года назад практически вровень с россиянином шёл Теэму Хартикайнен, но он всё время был на пару шагов позади. В 2020-м Дмитрий Яшкин и под конец регулярки Кирилл Капризов смогли навязать борьбу, но у Шипачёва был слишком большой запас очков.

Топ-бомбардиры регулярки КХЛ по сезонам



2009: Мозякин (76), Марек (72), Морозов (71)

2010: Мозякин (66), Сушинский (65), Яшин (64), Радулов (63), Вейнхандль (60)

2011: Радулов (80), Торесен (66), Червенка (61)

2012: Радулов (63), Мортенссон (61), Боченски, Шипачёв (по 59)

2013: Мозякин (76), Радулов (68), Малкин (65)

2014: Мозякин (73), Коварж (68), Зарипов (64)

2015: Радулов (71), Коварж (68), Зарипов (64), Да Коста, Панарин (по 62)

2016: Мозякин (67), Радулов (65), Боченски (61), Шипачёв (60)

2017: Мозякин (85), Ковальчук (78), Шипачёв (76), Гусев (71)

2018: Ковальчук (63), Гусев (62), Доус (55)

2019: Гусев (82), Доус (69), Шипачёв (68), Кагарлицкий (61)

2020: Шипачёв (65), Яшкин (63), Капризов (62)

2021: Шипачёв (67), Хартикайнен (64), Жафяров (61), Яшкин (60)

2022: Шипачёв (67), Кузьменко (53), Найт (48) 2009: Мозякин (76), Марек (72), Морозов (71)2010: Мозякин (66), Сушинский (65), Яшин (64), Радулов (63), Вейнхандль (60)2011: Радулов (80), Торесен (66), Червенка (61)2012: Радулов (63), Мортенссон (61), Боченски, Шипачёв (по 59)2013: Мозякин (76), Радулов (68), Малкин (65)2014: Мозякин (73), Коварж (68), Зарипов (64)2015: Радулов (71), Коварж (68), Зарипов (64), Да Коста, Панарин (по 62)2016: Мозякин (67), Радулов (65), Боченски (61), Шипачёв (60)2017: Мозякин (85), Ковальчук (78), Шипачёв (76), Гусев (71)2018: Ковальчук (63), Гусев (62), Доус (55)2019: Гусев (82), Доус (69), Шипачёв (68), Кагарлицкий (61)2020: Шипачёв (65), Яшкин (63), Капризов (62)2021: Шипачёв (67), Хартикайнен (64), Жафяров (61), Яшкин (60)2022: Шипачёв (67), Кузьменко (53), Найт (48)

Ещё раньше конкуренция тоже была, лишь трижды лучший бомбардир финишировал с отрывом от второго места в более чем 10 очков, но шесть раз за 14 сезонов отрыв составлял не менее пяти очков. Но и тогда борьба шла между тремя, максимум четырьмя игроками. Сейчас же пять очков – это разница между первым и 13-м местом.

Илья Ковальчук и Вадим Шипачёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В этом списке нет Вадима Шипачёва, который по своим стандартам проводит довольно скромный сезон (44 очка в 64 матчах), и Никиты Гусева, который поздно вернулся в КХЛ и банально не успеет догнать основную группу (но всё равно имеет в активе солидные 43 очка), зато есть Александр Радулов. У Тасманского дьявола словно открылось второе дыхание после тренерской перестановки в «Ак Барсе», и он предстал той суперзвездой, которую в нём все видели при возвращении летом из НХЛ.

Лучшие бомбардиры КХЛ в сезоне-2022/2023



Яшкин – 55 (35+20) очков

Бек – 55 (18+37) очков

Хайруллин – 54 (28+26) очка

Радулов – 54 (23+31) очка

Ткачёв – 54 (23+31) очка

Да Коста – 53 (19+34) очка

Хохлачёв – 52 (18+34) очка

Кручинин – 52 (15+37) очка

Мэйсек – 51 (35+16) очко

Толчинский – 51 (16+35) очко

Никишин – 51 (11+40) очко

Буше – 50 (29+21) очков

Коваленко – 50 (19+31) очков Яшкин – 55 (35+20) очковБек – 55 (18+37) очковХайруллин – 54 (28+26) очкаРадулов – 54 (23+31) очкаТкачёв – 54 (23+31) очкаДа Коста – 53 (19+34) очкаХохлачёв – 52 (18+34) очкаКручинин – 52 (15+37) очкаМэйсек – 51 (35+16) очкоТолчинский – 51 (16+35) очкоНикишин – 51 (11+40) очкоБуше – 50 (29+21) очковКоваленко – 50 (19+31) очков

«Автомобилист» (когда без травм) – это машина, а Стефан Да Коста, если бы не пропуск изрядной доли матчей, давно мог оставить всех далеко позади. Он единственный среди группы лидеров сыграл меньше 50 матчей, при этом отстаёт от первого места всего на два очка. То же самое с Бруксом Мэйсеком, который пропустил две недели в середине января, но продолжает претендовать не только на лучшего бомбардира, но и на лучшего снайпера.

Во-вторых, Игорь Ларионов – животворящий. Он слепил из «Торпедо» крутейший коллектив, который занимает третье место в турнирной таблице, и придал мощный заряд энергии абсолютно всем своим игрокам. В особенности это касается Алексея Кручинина, который в 31 год переживает вторую молодость. Нападающий, летом уже практически уже списанный со счетов, более чем в два раза превзошёл личный рекорд шестилетней давности. К сожалению, недавно он получил травму и на данный момент не участвует в борьбе бомбардиров, а помогает Ларионову на тренерском мостике.

По-настоящему раскрылся у Ларионова и 23-летний Николай Коваленко. Во второй половине сезона он и вовсе включил пятую передачу и лишь в трёх из последних 15 матчей уходил со льда без набранных очков.

Один из главных путешественников в КХЛ Тейлор Бек всегда показывал стабильную результативность, но в этом году он прыгнул выше головы и уже успел побить рекорд «Сибири» по очкам в одной регулярке, принадлежавший Йори Лехтере и Дмитрию Кугрышеву (по 46 очков) и по передачам (обогнав Лехтерю и Коскиранту, которые делали по 32 паса).

Аналогичное достижение, но уже в «Авангарде», на горизонте у Владимира Ткачёва. Омичи, кстати, единственные, кроме СКА, которые могут похвастаться сразу тремя игроками в списке главных кандидатов на победу в бомбардирской гонке. Ткачёву и Риду Буше в этом сильно помог октябрьский матч с «Барысом», где оба набрали по пять очков. Дольше раскачивался Сергей Толчинский, начало сезона у него не задалось, но ближе к зиме он ощутимо добавил.

И о СКА. Впервые в истории КХЛ на звание лучшего бомбардира претендует защитник. Александр Никишин – это не только стержень обороны петербуржской команды, но и четвёртый нападающий в атаке. Вполне вероятно, он станет вторым защитником в лиге после Криса Ли, который заберёт титул лучшего ассистента. Если выиграет гонку бомбардиров, то точно впишет своё имя в историю. Хотя уж больно бодрый темп в новой команде задал Дмитрий Яшкин. Да и Радулов с Беком и Ткачёвым сейчас набирают очки, как заведённые.

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