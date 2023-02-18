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Известный спортивный комментатор Владимир Писаревский умер в возрасте 87 лет

Голос великой Суперсерии. Ушёл из жизни легендарный комментатор Писаревский
Павел Панышев
Ушёл из жизни легендарный комментатор Писаревский
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Он видел, как зарождался советский хоккей, и обозревал великие матчи наших с Канадой.

Сегодня спортивный мир постигла печальная новость. Стало известно, что прославленный и любимый многими комментатор Владимир Писаревский ушёл из жизни в возрасте 87 лет.

«Это случилось сегодня в шесть часов утра в 81-й больнице города Москвы. Заразился коронавирусом две недели назад. Ослаб, упал, приехала скорая, констатировала COVID. В течение недели чувствовал себя относительно нормально, потом снова упал. Вызвали скорую, забрали в 81-ю больницу, диагностировали ишемический инсульт. Прошёл относительно легко, без серьёзных последствий, слабые нарушения речи, хотели выписать, но внезапно случилась кишечная непроходимость. Провели операцию, вышел из наркоза, но через полдня снова попал в реанимацию в критическом состоянии», — приводит слова дочери комментатора Анастасии Писаревской ТАСС.

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Отмечается, что прощание с Писаревским предварительно состоится через три дня, 21 февраля. Комментатора похоронят на Ваганьковском кладбище.

Писаревский — бывший хоккеист. В 1950-е он играл за московское «Динамо», воскресенский «Химик», челябинский «Трактор», а после спортивной карьеры стал журналистом. Владимир Львович, работая на радио «Маяк», провёл репортажи с 26 чемпионатов мира и легендарной Суперсерии-1972. В 2003 году известнейший комментатор был награждён Международной ассоциацией спортивной прессы за выдающийся профессиональный вклад в развитие спортивной журналистики. Через два года, в 2005-м, он получил звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.

Владимир Писаревский (справа)

Владимир Писаревский (справа)

Фото: photo.khl.ru

Писаревского смело можно отнести к легендам спортивного цеха. Человек, например, застал в московском «Динамо» Владимира Юрзинова и Станислава Петухова, был голосом целой эпохи и ассоциировался у болельщиков с их любимой игрой. По сути, на глазах у легенды комментаторского цеха в нашей стране зарождался хоккей.

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Недавно отметивший своё 85-летие Борис Майоров, Синявский, Озеров, Спарре, Маслаченко, писатель и журналист Всеволод Кукушкин – это всё люди одной великой эпохи. Коллеги и ровесники Писаревского. Мэтры и профессионалы своего любимого дела.

При этом Владимир Львович до последнего посещал матчи Континентальной лиги, был очень общительным, интересным и коммуникабельным человеком. К нему можно было подойти с любым хоккейным вопросом, он знал и понимал игру, буквально жил ей. Писаревского нельзя было отделить от хоккея, а хоккей от Писаревского. Он с удовольствием и на регулярной основе общался с гораздо более молодыми коллегами, посвящал их в курс дела, рассказывал истории из прошлого, делился мудрыми советами.

Писаревский честно трудился во благо хоккея до последних дней. До тех пор, пока не слёг и не подкачало здоровье. Увы, но легенды уходят. И нам, конечно, будет их очень сильно не хватать. А голос Писаревского навсегда останется в спортивной истории.

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