Магический гол россиянина в НХЛ! Тарасенко и Панарина больше нельзя разлучать

Что можно сделать за 46 секунд? «Калгари» в очередном матче регулярного чемпионата предложил простой и эффектный ответ – забить два гола. Пока их соперники из «Рейнджерс» искали спички, «огоньки» уже развели костёр на чужой половине площадки.

В стартовой смене «Флэймз» коллективными усилиями отправили в отрыв Эндрю Манджапане. Канадец не сумел убежать от опекавшего его защитника и, казалось, упустил момент для броска, но всё же изловчился и, очутившись на одной линии с вратарём Ярославом Галаком, закинул шайбу в сетку.

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Выговаривая фамилию канадского нападающего, диктор стадиона не успел дойти и до второго слога – оставшиеся звуки растворились в воплях местных болельщиков. Через восемь секунд после первой шайбы им пришлось праздновать вторую. Пеллетье и Юбердо воспользовались несогласованностью в действиях нью-йоркских защитников и вывели на бросок Назема Кадри – форвард иранского происхождения был безжалостно точен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом «огоньки» слегка притушили пожар, однако пятью минутами позже пламя вспыхнуло с новой силой. Манджапане вылетел один на один с Галаком. 37-летний словак не купился на обманный манёвр соперника перед броском, а затем справился с несколькими добиваниями.

Впечатляющие сейвы голкипера привели «синерубашечников» в чувство, и вскоре уже Владимир Тарасенко остановился в сантиметрах от успеха – его выстрел из слота приняла на себя штанга. Под занавес первого период Адам Фокс повторно проверил каркас ворот «Калгари» на прочность.

В начале второго отрезка Артемий Панарин преподнёс «Флэймз» отличный подарок: опрометчивый диагональный пас россиянина из угла своей зоны принял Тайлер Тоффоли. Нападающий сблизился с вратарём, но Галак ещё раз обозначил намерение до конца бороться за эту игру.

Ближе к перерыву Панарин нашёл момент, чтобы реабилитироваться. Тренеры «Рейнджерс» воссоединили 10-го номера с Тарасенко, и соотечественники вместе с примкнувшим к ним Винсентом Трочеком поняли друг друга с полуслова. Тарасенко после магических передач Панарина и Трочека оставалось только не промахнуться по пустой раме. Руки Владимира не дрогнули, он забил второй гол после обмена в «Нью-Йорк», а Артемий, как и в первом случае, радовался больше партнёра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В начале третьего периода «Калгари» едва не выдал ремейк первого. Серия из динамичных контратак и продуманных позиционок разбилась о единственную преграду – Галака. В середине отрезка «Рейнджерс» получили большинство, и у Тарасенко вновь появился повод торжествующе вскинуть руки вверх. Радость, впрочем, оказалась поспешной: Мика Зибанеджад находился в шаге от штанги и попал точно в неё, опровергнув версию Максима Афиногенова о том, что «с метра – легко».

Тем не менее гости добились своего. Пытаясь выловить шайбу с ленточки после броска Алекси Лафренье, защитник «Калгари» сделал только хуже и рукой занёс её в сетку.

В овертайме Фокс схватил удаление. «Огоньки» хотя и не форсировали события в формате 4х3, управились за 37 секунд: Микаэль Баклунд расколдовал Галака, удачно сыграв на подставлении.

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«Рейнджерс» прервали семиматчевую серию успехов. Возможно, чтобы быстрее вернуться в победный график, главному тренеру Жерару Галлану стоит окончательно объединить Панарина и Тарасенко?