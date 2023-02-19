Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 19 февраля, видеообзоры, расписание матчей КХЛ на 20 февраля, кто на кого попадает в плей-офф

«Ак Барс» — первый на Востоке, «Адмирал» точно в плей-офф. Итоги игрового дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги игрового дня КХЛ за 19 февраля
Аудио-версия:
Комментарии
Тем временем «Амур» и «Трактор» своими поражениями резко снизили свои шансы на заветную восьмёрку.

19 февраля в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось три матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Воронков (Лямкин, Хафизуллин) – 04:02 (5x5)   0:2 Сафонов (Хафизуллин, Лямкин) – 11:38 (5x4)   0:3 А. Радулов (Хафизуллин, Сафонов) – 46:22 (5x4)   0:4 Воронков (Петров, Сафонов) – 57:54 (5x5)

Перед матчем, как в анекдоте, болельщики «Амура» получили хорошую и плохую новости: в состав вернулся Евгений Аликин, однако выбыл ведущий защитник команды Кэм Ли. Судя по всему, потеря канадца сказалась даже сильнее: в ключевом матче за плей-офф «тигры» ни разу не поразили ворота Амира Мифтахова. У гостей звенела тройка Воронков — Сафонов — Радулов, набравшая восемь очков в сумме и гарантировавшая им первый посев Востока. Положение же «Амура» с учётом лёгкого календаря «Нефтехимика» становится почти безнадёжным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Макеев (Валк) – 10:31 (5x5)   0:2 Да Коста (Эберт) – 32:38 (5x5)   1:2 Шевченко (Берлёв) – 47:53 (5x5)   1:3 Валк (Да Коста, Эберт) – 56:22 (5x4)   1:4 Макеев (Голышев) – 57:55 (5x5)

«Автомобилист» после первого матча во Владивостоке как будто не сделал выводов и наудалялся в первом периоде, однако «Адмирал» не смог использовать даже пять минут игры в большинстве подряд. Гостям очень помог набравший отличную форму Алексей Макеев, который оформил свой второй дубль в дальневосточном выезде. «Адмирал», несмотря на поражение, впервые с 2017-го обеспечил место в плей-офф, а «Автомобилист» снова вышел на второе место Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Яшкин (Фальковский) – 04:15 (5x5)   2:0 Гребенщиков (Воробьёв) – 29:12 (4x5)   3:0 Воробьёв (Никишин, Жафяров) – 44:36 (5x5)   3:1 Пулккинен (Хэмилтон, Капустин) – 52:14 (5x5)   4:1 Фальковский – 58:37 (en)

Самый богатый претендент на восьмую строчку Востока получал самое сложное задание: СКА дома не останавливается даже после гарантированной победы в регулярке. Команда Романа Ротенберга дважды забила в меньшинстве (пусть один раз в пустые ворота) и сдержала натиск «Трактора», который провёл в атаке почти 17 минут. Положение «Трактора» осложняется и календарём, и отсутствием домашних матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 20 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2023, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2023, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижегородская область

Если завтра плей-офф

Западная конференция

СКА – «Динамо» Мн
«Локомотив» — «Северсталь»
«Торпедо» — «Витязь»
ЦСКА – «Динамо» М

Восточная конференция

«Ак Барс» — «Нефтехимик»
«Автомобилист» — «Адмирал»
«Сибирь» — «Авангард»
«Салават Юлаев» — «Металлург»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023