«Ак Барс» — первый на Востоке, «Адмирал» точно в плей-офф. Итоги игрового дня КХЛ

Тем временем «Амур» и «Трактор» своими поражениями резко снизили свои шансы на заветную восьмёрку.

19 февраля в регулярном чемпионате Фонбет КХЛ состоялось три матча. Коротко рассказываем о каждом из них.

Перед матчем, как в анекдоте, болельщики «Амура» получили хорошую и плохую новости: в состав вернулся Евгений Аликин, однако выбыл ведущий защитник команды Кэм Ли. Судя по всему, потеря канадца сказалась даже сильнее: в ключевом матче за плей-офф «тигры» ни разу не поразили ворота Амира Мифтахова. У гостей звенела тройка Воронков — Сафонов — Радулов, набравшая восемь очков в сумме и гарантировавшая им первый посев Востока. Положение же «Амура» с учётом лёгкого календаря «Нефтехимика» становится почти безнадёжным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Автомобилист» после первого матча во Владивостоке как будто не сделал выводов и наудалялся в первом периоде, однако «Адмирал» не смог использовать даже пять минут игры в большинстве подряд. Гостям очень помог набравший отличную форму Алексей Макеев, который оформил свой второй дубль в дальневосточном выезде. «Адмирал», несмотря на поражение, впервые с 2017-го обеспечил место в плей-офф, а «Автомобилист» снова вышел на второе место Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Самый богатый претендент на восьмую строчку Востока получал самое сложное задание: СКА дома не останавливается даже после гарантированной победы в регулярке. Команда Романа Ротенберга дважды забила в меньшинстве (пусть один раз в пустые ворота) и сдержала натиск «Трактора», который провёл в атаке почти 17 минут. Положение «Трактора» осложняется и календарём, и отсутствием домашних матчей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 20 февраля

Если завтра плей-офф

Западная конференция



СКА – «Динамо» Мн

«Локомотив» — «Северсталь»

«Торпедо» — «Витязь»

ЦСКА – «Динамо» М



Восточная конференция



«Ак Барс» — «Нефтехимик»

«Автомобилист» — «Адмирал»

«Сибирь» — «Авангард»

«Салават Юлаев» — «Металлург»