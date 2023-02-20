Капризов — главный русский снайпер сезона НХЛ! Обошёл Овечкина, повторив очередной рекорд

Кирилл неудержим. А его «Миннесота» сегодня драматично вытащила победу в матче с конкурентом.

Кто такая «Миннесота» без Кирилла Капризова? Команда НХЛ без голов на протяжении 400 минут игрового времени. Буквально на днях мы рассказывали о колоссальной «капризовозависимости» «дикарей», и новый матч «Уайлд» с «Нэшвиллом» лишь подтвердил непреложную истину.

Правда, первый гол в матче стал в своём роде уникальным: «Миннесота» впервые за семь игр забросила шайбу, когда Капризов находился на скамейке запасных. Случилось это в самом начале второго периода, Брэндон Дюхайм подставил клюшку под бросок Фредерика Годро. Но уже через 88 секунд забил Кирилл! В большинстве российский лидер «Уайлд» вонзил шайбу в сетку с пятачка. Это уже 15-я шайба Капризова в большинстве за сезон, что является повторением рекорда франшизы.

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32-й гол Капризова в сезоне, а в начале третьего периода пришёл и 33-й. «Нэшвилл» к тому моменту отыграл одну шайбу, и Кирилл восстановил для «Миннесоты» комфортное преимущество, прошив Юусе Сароса хлёстким кистевым после входа в зону.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Благодаря дублю Капризов обошёл по голам Александра Овечкина, став промежуточно лучшим российским снайпером сезона. Теперь у Кирилла столько же шайб, сколько и у Леона Драйзайтля, до лидера списка Коннора Макдэвида – девять голов.

Впрочем, удачный старт третьего отрезка сменился для «Миннесоты» небольшим провалом. На 56-й минуте Роман Йози забил второй гол «хищников», а за 47 секунд секунд до сирены Нино Нидеррайтер с передачи того же Йози огорчил бывшую команду, оформив исключительно швейцарский камбэк «Нэшвилла».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Игра стремительно покатилась к овертайму, однако разделить очки двум конкурентам за плей-офф на Западе было не суждено. В оставшееся до сирены время «Миннесота» успела развернуть позиционную атаку, Юнас Бродин набросил на ворота от синей линии, шайба попала сначала в защитника «Нэшвилла» Райана Макдону, а затем в форварда «Уайлд» Райана Хартмана и к великой радости 19 тысяч зрителей юркнула в сетку! Разумеется, во время столь важного для «Миннесоты» гола на площадке находился Капризов: с выигранного Кириллом единоборства за воротами эта атака и началась.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

4:3 – победа «Уайлд» с решающим голом за 21 секунду до сирены. «Дикари» укрепили свою восьмую позицию на Западе, однако «Миннесота» в силах побороться за место в топ-3 своего дивизиона и зайти в плей-офф гораздо более уверенно. Так, от «Колорадо» команду Капризова отделяет лишь два очка, а от «Виннипега» — четыре. Да и лидер восьмёрки в лице «Далласа» убежал не так далеко (+7 очков от «Уайлд») и сейчас проигрывает всем подряд.