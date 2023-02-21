Нереальный 61 сейв вратаря и унижение «Торпедо» от ЦСКА. Итоги дня КХЛ

Тем временем борьба за восьмые строчки в конференциях обостряется до максимума.

20 февраля в регулярном чемпионате Фонбет Чемпионата КХЛ состоялось пять матчей. Коротко рассказываем о каждом из них.

Хотя «Барыс» почти наверняка останется последним на Востоке, команда Андрея Скабелки просто так не отдаёт ни один из матчей с грандами. Хорошая игра в спецбригадах позволила «Авангарду» повести 2:0, но дубль горячего в 2023-м Антона Сагадеева снова сделал счёт равным. Во втором перерыве матч покинул Василий Демченко, новость о микротравме которого наверняка заставит нервничать омских болельщиков, но «Авангард» всё равно смог выиграть нелёгкий матч.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Казалось бы, поражения «Амура» раскатывали красную ковровую дорожку в плей-офф «Нефтехимику», но нижнекамцы проиграли матч абсолютно худшей команде лиги. Важной причиной этого послужил Михаил Бердин, который «привёз» гол в свои ворота, но при этом отразил 61 бросок и чуть не дотянулся до рекорда регулярок КХЛ, который принадлежит Юхе Метсоле. «Нефтехимик» может винить только себя — команда не реализовала ни пятиминутное большинство, ни «5 на 3».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матч в Балашихе мало на что влиял: почти наверняка «Витязь» не уйдёт с шестой позиции, а «Северсталь» с седьмой. Команда Андрея Разина смогла одержать волевую победу, забросив две шайбы за полторы минуты, победная шайба на счету легионера Адама Лишки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Борющийся за плей-офф «Спартак» принимал хромающий на обе ноги «Металлург». Важную победу красно-белым принесла первая тройка, создавшая две шайбы, и оформивший дубль Андрей Локтионов. Интересно, что первый гол форварда в пустые ворота отменили из-за офсайда, но через 30 секунд он забил уже по правилам. «Магнитка» получает шестое место и невесёлый календарь в концовке, а «Спартак» лишь на очко отстаёт от минского «Динамо» за две игры до конца регулярки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Вряд ли после гола Николая Коваленко на пятой минуте кто-то на «ЦСКА-Арене» мог представить, что произойдёт дальше. За две с половиной минуты ЦСКА забил трижды, но Игорь Ларионов не стал брать тайм-аут или менять вратаря. Возможно, зря: на старте второго периода «Торпедо» пропустило четвёртый гол и во второй половине игры не могло ничего создать против поймавшего кураж ЦСКА, который продолжил отправлять шайбы в ворота так и не покинувшего лёд Адама Гуски. Только при 8:1 в самой концовке хозяева расслабились и позволили сделать счёт не совсем неприличным.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Игры 21 февраля

Если завтра плей-офф

Западная конференция



СКА – «Динамо» Мн

ЦСКА — «Северсталь»

«Локомотив» — «Витязь»

«Торпедо» – «Динамо» М



Восточная конференция



«Ак Барс» — «Нефтехимик»

«Автомобилист» — «Адмирал»

«Авангард» — «Металлург»

«Сибирь» — «Салават Юлаев»