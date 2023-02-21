Настоящая фантастика! Сейв российского вратаря крутят в Америке и называют спасением года

Малкин принял участие в массовой стычке, где были удалены 10 человек, а его «Питтсбург» снова проиграл важный матч конкуренту.

Всего неделю назад авторитетный североамериканский портал ESPN опубликовал результаты голосования, в котором приняли участие 10 игроков НХЛ: шестеро — из Восточной конференции, четверо — из Западной. Также были опрошены 10 сотрудников отделов хоккейных операций команд, включая троих тренеров и троих генменеджеров. По результатам опроса в топ-5 голкиперов НХЛ вошли сразу трое российских вратарей, но, судя по всему, представители лиги высказывали мнения, сформированные на основе длительного наблюдения, а не конкретно отвечали на вопрос – кто лучший именно в нынешнем сезоне.

Новость по теме Три россиянина вошли в топ-5 лучших голкиперов НХЛ по версии ESPN

Иначе расположившийся только на четвёртом месте в голосовании голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин никак не мог оказаться ниже занявшего второе место вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина или Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», которого в этом опросе признали лучшим вратарём НХЛ. Потому что именно 27-летний Сорокин в этом сезоне демонстрирует наиболее качественную и стабильную игру среди российских вратарей, являясь главным фактором, удерживающим его команду в борьбе за плей-офф.

Очередное подтверждение этих слов было получено этой ночью, когда «Айлендерс» на выезде в важнейшем матче встречались со своим прямым конкурентом по турнирной таблице – «Питтсбург Пингвинз». Несколько дней назад «островитяне» на домашнем льду совершили камбэк с 2:4 и одолели команду Майка Салливана в основное время – 5:4. В этой связи сегодня «Питтсбург» был полон решимости добиться реванща, вот только у Сорокина оказалась иная позиция по данному вопросу.

Причём старт матча остался за хозяевами, открывшими счёт уже на седьмой минуте первого периода. Американский форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель откликнулся на идеальный прострел в исполнении Сидни Кросби и вывел «Пингвинз» вперёд. Капитан «Питтсбурга» в этом эпизоде выполнил 935-ю результативную передачу за карьеру в НХЛ, благодаря чему вышел на чистое 16-е место в истории лиги по этому показателю, превзойдя достижение Эла Макинниса (934).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

До перерыва шайб больше заброшено не было, а во второй двадцатиминутке события на льду начали разворачиваться более интенсивным образом. На четвёртой минуте периода «Питтсбург» был невероятно близок ко второму голу, но защитник «Айлендерс» Александр Романов успел на подстраховку и в последний момент в падении смахнул шайбу уже с ленточки ворот. Отбившись в меньшинстве, «Айлендерс» сравняли счёт усилиями Брока Нельсона, однако уже спустя семь минут Джейсон Цукер во второй раз в матче вывел хозяев вперёд.

В концовке периода в одном из эпизодов на площадке произошла массовая стычка, в которой приняли участие все 10 полевых игроков, которые в этот момент находились на льду. Не остался в стороне от выяснения отношений и российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

ВИДЕО

В результате главные арбитры встречи Питер Макдугалл и Грэм Скиллиттер отправили в боксы для штрафников абсолютно всех полевых игроков, кто находился на льду. Больше всего штрафного времени (по 14 минут) получили Цукер из «Питтсбурга» и Росс Джонстон из «Айлендерс», тогда как остальным восьми нарушителям порядка, включая Малкина, было выписано по две минуты.

Удалённых хоккеистов было настолько много, что всем нарушителям даже не хватило места на лавке для штрафников. «Кто смотрит? Пожар», — написала супруга Малкина Анна Кастерова в своём телеграм-канале, комментируя инцидент с участием мужа.

Новость по теме Малкин поучаствовал в массовой стычке, после которой удаления получили все игроки на льду

А предшествовал вышеописанной стычке момент, который, как выяснилось впоследствии, оказался ключевым и переломным во всей встрече. За несколько секунд до этого «Питтсбург» обязан был забивать и получать преимущество в две шайбы, но Крис Летанг не смог поразить ворота Сорокина.

Казалось, что российский вратарь уже находился в отыгранной позиции, и Летанг броском с неудобной руки наверняка забрасывал шайбу – находившиеся на трибунах домашней арены болельщики «Пингвинз» даже вскочили со своих мест, готовясь отпраздновать взятие ворот, но Илья успел сыграть клюшкой и совершить мегаэффектное спасение.

ВИДЕО

Сейв Сорокина моментально разлетелся по всем социальным сетям, став одним из самых просматриваемых хайлайтов игрового дня НХЛ. Многие настолько вдохновились блестящей игрой россиянина, что даже окрестили этот момент претендентом на звание лучшего сейва всего сезона. Но сильнее всего оказались воодушевлены партнёры Сорокина, которым Илья оставил реальную надежду на спасение.

В третьем периоде «Айлендерс» предприняли решающее усилие и за две минуты перевернули ход встречи – сначала Бо Хорват воспользовался грубой ошибкой Тристана Джерри и сравнял счёт, а следом Андерс Ли впервые в игре вывел гостей вперёд. В концовке «Питтсбург» заменил вратаря на шестого полевого игрока и получил гол в пустые ворота от оформившего дубль Нельсона. Сорокин завершил матч с 44 отражёнными бросками, сумев помочь «Айлендерс» второй раз за три дня нанести поражение команде из Пенсильвании.

Благодаря этой победе «островитяне» вернулись в зону плей-офф в Восточной конференции НХЛ, однако на данный момент против них играет большее количество сыгранных матчей. Тот же «Питтсбург» теперь отстаёт от команды с Лонг-Айленда всего на два очка, имея при этом четыре матча в запасе. Однако с такой игрой Сорокина «Айлендерс» по силам продолжать вести реальную борьбу за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли.