Жизнь в тени брата и недоверие тренеров. Скромный россиянин неистово бьётся за место в НХЛ

Брент Гретцки, брат лучшего хоккеиста всех времён, сыграл в НХЛ всего 13 матчей. Не выдержав сравнений с Уэйном и не оправдав ожиданий, нападающий впал в длительную депрессию.

Андрея Свечникова сложно назвать звездой первого уровня, но его старший брат наверняка нашёл бы общий язык с Брентом Гретцки. Пока Андрея забирали под вторым пиком на драфте и он забивал по 20+ голов за сезон, подписывая восьмилетний контракт на $ 62 млн, Евгений болтался на волоске от вылета из НХЛ.

В середине 10-х Свечников-старший котировался на уровне топ-30 драфта НХЛ. В России многие считали его самым талантливым форвардом 1996 года рождения. Основания были: к 16 годам Евгений успел закрепиться в МХЛ и вместе с 17-летними съездить на ЮЧМ. В следующем году Свечников стал лучшим бомбардиром российской юниорки и упрочил свои позиции среди проспектов. В итоге «Детройт» забрал форварда под 19-м номером. Главный скаут «Ред Уингз» Тайлер Райт признавался, что в клубе не собирались драфтовать в первом раунде никого, кроме Свечникова: если бы его забрали раньше, то «красные крылья» просто обменяли бы свой пик на взрослого игрока.

Евгений Свечников в «Детройте» Фото: Paul Sancya/AP/ТАСС

Прошло время, и в «Детройте» теперь нет ни Райта, ни Свечникова. Несмотря на слабую конкуренцию в «Ред Уингз», нападающий безнадёжно увяз в фарме и за четыре года сыграл в НХЛ лишь 41 матч. Один сезон Евгений пропустил полностью — из игры его выбил разрыв крестообразных связок. Чуть ранее форвард серьёзно повредил шею в столкновении с Тайлером Бертуцци. Влияние этих двух фактов на биографию Свечникова трудно переоценить.

Нападающего всегда ждали в «Ак Барсе», воспитанником которого он является. Клуб сохранял интерес к форварду при разных генменеджерах. Рафик Якубов вёл переговоры с Евгением, когда тот ещё выступал за «Детройт», а Марат Валиуллин — после того как игрок его покинул. «Агент [Свечникова] знает, что «Ак Барс» всегда готов к переговорам», — прошлым летом Валиуллин обозначил позицию предельно чётко.

Но ни проблемы в Северной Америке, ни реальные предложения из России не могли заставить Свечникова сменить персональную стратегию. Форвард не отчаялся, когда его история с «Детройтом» дошла до точки, и предыдущий сезон провёл в «Виннипеге». Впервые Свечников оказался в роли стабильного игрока основы — он провёл 72 матча и сыграл бы больше, если бы не болезнь и ещё одна травма. Евгений установил личный рекорд результативности — 19 (7+12) очков при среднем айс-тайме менее 11 минут. Тем не менее «Джетс» не предложили россиянину новое соглашение.

Проведя полтора месяца в неизвестности и сменив агента, Свечников всё же нашёл альтернативный вариант — «Сан-Хосе» выделил форварду двусторонний контракт на $ 750 тысяч. Очевидно, Евгений воспринял соглашение как последний шанс оставить за собой место в лиге. Не поднимаясь выше четвёртого звена, Свечников набрал шесть очков в 20 матчах. Однако в начале декабря «Шаркс» выставили его на драфт отказов. Решение выглядело неоднозначно, хотя и свои причины у клуба были: голы для чеккера Свечникова не ключевой показатель, а в единоборствах, перехватах и других элементах черновой работы он часто проигрывал конкурентам.

С драфта отказов Евгения не забрали, однако «Шаркс» не стали задвигать его в глубокий запас. И, кажется, не зря: в новом году Свечников явно добавил — всего два матча закончил в минусе, а в последних пяти играх стабильно набирает очки. За неделю с небольшим нападающий забросил «Вашингтону», «Баффало» и «Сиэтлу». Сегодняшний гол в ворота «кракенов» — олицетворение всей заокеанской карьеры Свечникова: не опустил руки, когда соперник завладел шайбой, кинулся в отбор, бросил и не попал, но не прекратил бороться и в конце концов добился своего.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Такому упорству можно только позавидовать.