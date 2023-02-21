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Результаты матчей КХЛ 21 февраля, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей 22 февраля

«Трактор» выжил в драматичной концовке, СКА вынес аутсайдера. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ
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Минское «Динамо» потерпело поражение в серии буллитов, но сделало ещё один шаг на пути в плей-офф.

21 февраля в регулярном Чемпионате Фонбет КХЛ состоялось два матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2023, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
Б
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Тертышный) – 05:45 (5x5)   0:2 Тертышный (Яруллин, Ткачёв) – 14:00 (5x5)   1:2 Зоркин (Козун, Пакетт) – 36:05 (5x5)   2:2 Горбунов (Душак) – 57:23 (5x4)   2:3 Ткачёв – 65:00

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Шабанов с передачи Никиты Тертышного. На 15-й минуте периода преимущество гостей удвоил Никита Тертышный с передач Альберта Яруллина и Владимира Ткачёва.

На 17-й минуте второго периода первый гол минчан в матче забил российский защитник Никита Зоркин. Он отправил шайбу в ворота с неудобной руки, а после броска получил удар в спину и влетел в игрока «Трактора». После эпизода Зоркин покинул площадку и ушёл в раздевалку.

Самые интересные события на льду «Минск-Арены» начали происходить в конце третьего периода, когда Никита Сошников едва не похоронил «Трактор». Российский нападающий перестарался в силовой борьбе и оставил своих партнёров на пять минут в меньшинстве. Минчане воспользовались полученным большинством, сравняли счёт и перевели игру в овертайм.

Там белорусская команда продолжила разыгрывать лишнего, и Сергей Шумаков мог добивать бывших одноклубников, но угодил в штангу. «Трактор» дожил до серии буллитов, где Сошников искупил свою вину и переиграл Константина Шостака. Ещё одну попытку реализовал Владимир Ткачёв. Как итог – победа «Трактора» за пределами основного времени.

Таким образом, челябинцы догнали «Нефтехимик» в турнирной таблице, но по дополнительным показателям «волки» за два матча до финиша чемпионата продолжают сохранять место в восьмёрке. В свою очередь, минчане оторвались ещё на одно очко от «Спартака», снова до предела осложнив положение красно-белых.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
7 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Яшкин (Хуснутдинов, Ожиганов) – 16:10 (5x5)   2:0 Цицюра (Гребенщиков, Попугаев) – 16:23 (5x5)   3:0 Волков (Хуснутдинов, Яшкин) – 28:49 (5x5)   4:0 Воробьёв (Никишин) – 29:36 (5x5)   5:0 Жафяров (Кетов) – 30:00 (5x5)   5:1 Броссо (Сомерби) – 36:16 (5x5)   6:1 Яшкин (Гусев, Рукавишников) – 44:13 (5x5)   6:2 Спроул (Челиос, Локхарт) – 46:29 (5x4)   7:2 Гусев – 50:03

Второй матч игрового дня не нёс в себе ровным счётом никакого турнирного значения для обеих команд. В Санкт-Петербурге свежеиспечённый обладатель Кубка Континента сезона-2022/2023 СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Команда Романа Ротенберга добилась уверенной победы, отправив в ворота китайского коллектива семь шайб.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Яшкин с передач Марата Хуснутдинова и Игоря Ожиганова. Спустя 13 секунд преимущество армейцев удвоил Владислав Цицюра с передач Святослава Гребенщикова и Никиты Попугаева.

Армейцы во втором периоде трижды отметились забитыми голами в течение 71 секунды. Шайбы за СКА забросили Александр Волков, Михаил Воробьёв и Дамир Жафяров. На 17-й минуте второго периода размочил счёт Девин Броссо с передачи Дойла Сомерби.

На пятой минуте третьего периода счёт 6:1 сделал Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Романа Рукавишникова. На седьмой минуте периода вторую шайбу гостей в матче забросил Райан Спроул с передач Джейка Челиоса и Люка Локхарта. На 11-й минуте третьего периода буллит реализовал Никита Гусев, забросив седьмую шайбу СКА в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Расписание на 22 февраля:

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Барыс
Астана
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Не начался
Северсталь
Череповец
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
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Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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