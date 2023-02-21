«Трактор» выжил в драматичной концовке, СКА вынес аутсайдера. Итоги дня КХЛ

Минское «Динамо» потерпело поражение в серии буллитов, но сделало ещё один шаг на пути в плей-офф.

21 февраля в регулярном Чемпионате Фонбет КХЛ состоялось два матча. Подводим краткие итоги игрового дня и рассказываем самое важное о прошедших матчах.

На шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Шабанов с передачи Никиты Тертышного. На 15-й минуте периода преимущество гостей удвоил Никита Тертышный с передач Альберта Яруллина и Владимира Ткачёва.

На 17-й минуте второго периода первый гол минчан в матче забил российский защитник Никита Зоркин. Он отправил шайбу в ворота с неудобной руки, а после броска получил удар в спину и влетел в игрока «Трактора». После эпизода Зоркин покинул площадку и ушёл в раздевалку.

Самые интересные события на льду «Минск-Арены» начали происходить в конце третьего периода, когда Никита Сошников едва не похоронил «Трактор». Российский нападающий перестарался в силовой борьбе и оставил своих партнёров на пять минут в меньшинстве. Минчане воспользовались полученным большинством, сравняли счёт и перевели игру в овертайм.

Там белорусская команда продолжила разыгрывать лишнего, и Сергей Шумаков мог добивать бывших одноклубников, но угодил в штангу. «Трактор» дожил до серии буллитов, где Сошников искупил свою вину и переиграл Константина Шостака. Ещё одну попытку реализовал Владимир Ткачёв. Как итог – победа «Трактора» за пределами основного времени.

Таким образом, челябинцы догнали «Нефтехимик» в турнирной таблице, но по дополнительным показателям «волки» за два матча до финиша чемпионата продолжают сохранять место в восьмёрке. В свою очередь, минчане оторвались ещё на одно очко от «Спартака», снова до предела осложнив положение красно-белых.

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Второй матч игрового дня не нёс в себе ровным счётом никакого турнирного значения для обеих команд. В Санкт-Петербурге свежеиспечённый обладатель Кубка Континента сезона-2022/2023 СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Команда Романа Ротенберга добилась уверенной победы, отправив в ворота китайского коллектива семь шайб.

На 17-й минуте первого периода счёт в матче открыл Дмитрий Яшкин с передач Марата Хуснутдинова и Игоря Ожиганова. Спустя 13 секунд преимущество армейцев удвоил Владислав Цицюра с передач Святослава Гребенщикова и Никиты Попугаева.

Армейцы во втором периоде трижды отметились забитыми голами в течение 71 секунды. Шайбы за СКА забросили Александр Волков, Михаил Воробьёв и Дамир Жафяров. На 17-й минуте второго периода размочил счёт Девин Броссо с передачи Дойла Сомерби.

На пятой минуте третьего периода счёт 6:1 сделал Дмитрий Яшкин с передач Никиты Гусева и Романа Рукавишникова. На седьмой минуте периода вторую шайбу гостей в матче забросил Райан Спроул с передач Джейка Челиоса и Люка Локхарта. На 11-й минуте третьего периода буллит реализовал Никита Гусев, забросив седьмую шайбу СКА в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Расписание на 22 февраля: