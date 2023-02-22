Безумный финиш регулярного чемпионата КХЛ! Все расклады и пары плей-офф. Онлайн

В плей-офф осталось два места. Все расклады

Главная интрига на конец регулярки – кто займёт последние два места в плей-офф? В Западной конференции за восьмую строчку сражаются минское «Динамо» и «Спартак». Прямо сейчас расположение команд в таблице выглядит так.

8. «Динамо» Мн, 67 игр, 66 очков

9. «Спартак», 66 игр, 64 очка

Белорусский клуб опережает «Спартак» на два очка, но всё в руках красно-белых. Они провели на один матч меньше, к тому же при равенстве очков будут иметь преимущество по количеству побед в основное время. Сегодня москвичи играют дерби с ЦСКА, и в случае успеха они обойдут минское «Динамо» в таблице уже вечером.

На Востоке три претендента на одно место: «Нефтехимик», «Трактор» и «Амур».

8. «Нефтехимик», 66 игр, 68 очков

9. «Трактор», 66 игр, 68 очков

10. «Амур», 66 игр, 67 очков

Нижнекамцы опережают челябинцев лишь за счёт большего количества побед в основное время. Из этой троицы сегодня играет только «Нефтехимик» — победа над «Магниткой» укрепит претензии «волков» на плей-офф, поражение же вложит все козыри в руки «Трактору» и даст надежду «Амуру».