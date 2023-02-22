Безумный финиш регулярного чемпионата КХЛ! Все расклады и пары плей-офф. Онлайн

Финиш регулярного чемпионата КХЛ в 2023 году получается невероятно интересным. За несколько дней до конца гладкого турнира ещё остро стоит вопрос по последним вакансиям в плей-офф на Западе и Востоке, не определено ни одной пары плей-офф, а на Востоке внутри кубковой восьмёрки творится настоящее безумие – второе и шестое места разделяет лишь три очка!
В регулярке осталось всего пять игровых дней, и теперь за развязкой и компоновкой пар плей-офф будем следить в режиме онлайн-трансляции.
Пары плей-офф онлайн (жирным выделены клубы, которые уже не поменяют позицию)
СКА (1) – «Динамо» Мн (8)
ЦСКА (2) – «Северсталь» (7)
«Локомотив» (3) — «Витязь» (6)
«Торпедо» (4) — «Динамо» М (5).
Восточная конференция
«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8)
«Автомобилист» (2) — «Адмирал» (7)
«Авангард» (3) — «Металлург» (6)
«Сибирь» (4) — «Салават Юлаев» (5).
Наконец, ещё несколько команд сегодняшним вечером могут узнать свои стартовые позиции перед плей-офф. Так, «Витязю» достаточно сыграть вничью в основное время с московским «Динамо» или дождаться поражения «Северстали» в игре с «Торпедо», чтобы забронировать за собой шестую строчку на Западе. Череповчане при таких раскладах уже точно останутся седьмыми.
Что ещё может решиться сегодня? На Востоке продолжается битва за место повыше, матчи проводят и «Сибирь», и «Авангард», и «Металлург», а «Автомобилист» и «Салават Юлаев» вообще играют между собой. Что-то раскладывать здесь бессмысленно, так как у команд минимальная разница по очкам, и уже в следующем туре всё сможет поменяться. Единственное – «Магнитке» нежелательно уступать в Нижнекамске в основное время, если уральцы хотят ещё побиться за возможность начинать плей-офф дома.
Расписание матчей КХЛ 22 февраля
На Западе тоже интересно. Главная игра, конечно, у «Спартака», которому нужно обыгрывать в дерби более классного соперника, чтобы самому решать свою судьбу в последнем туре. У ЦСКА свой интерес – второе место на Западе, важное с точки зрения дальнейшей сетки плей-офф. Здесь у армейцев серьёзные конкуренты в лице «Локомотива» и «Торпедо», и оба эти клуба сегодня тоже играют.
В плей-офф осталось два места. Все расклады
Главная интрига на конец регулярки – кто займёт последние два места в плей-офф? В Западной конференции за восьмую строчку сражаются минское «Динамо» и «Спартак». Прямо сейчас расположение команд в таблице выглядит так.
8. «Динамо» Мн, 67 игр, 66 очков
9. «Спартак», 66 игр, 64 очка
Белорусский клуб опережает «Спартак» на два очка, но всё в руках красно-белых. Они провели на один матч меньше, к тому же при равенстве очков будут иметь преимущество по количеству побед в основное время. Сегодня москвичи играют дерби с ЦСКА, и в случае успеха они обойдут минское «Динамо» в таблице уже вечером.
На Востоке три претендента на одно место: «Нефтехимик», «Трактор» и «Амур».
8. «Нефтехимик», 66 игр, 68 очков
9. «Трактор», 66 игр, 68 очков
10. «Амур», 66 игр, 67 очков
Нижнекамцы опережают челябинцев лишь за счёт большего количества побед в основное время. Из этой троицы сегодня играет только «Нефтехимик» — победа над «Магниткой» укрепит претензии «волков» на плей-офф, поражение же вложит все козыри в руки «Трактору» и даст надежду «Амуру».
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