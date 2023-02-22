Овечкин вернулся в «Вашингтон»! Он пережил горе и готов спасать свою тонущую команду

14 февраля 2023 года стало известно, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин временно покинул команду из-за здоровья близкого человека и семейных дел. Позднее появилась информация, что отец Александра – Михаил – был госпитализирован, а затем одного из самых близких для звёздного форварда людей не стало.
Примечательно, что в клубе моментально вошли в положение своего лидера и отпустили Александра в Россию. Хочется верить, что капитан «столичных» успел к отцу, ведь время, как оказалось, шло буквально на часы.
Безусловно, возвращения Овечкина в столице США очень ждали.
«Алекс возвращается. Он присоединится к нам сегодня или завтра. Мы оценим его состояние и составим для него план», — заявил сегодня прессе главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.
Россиянин, судя по заявлениям одноклубников, даже во время своего отсутствия постоянно писал в командный чат и как мог поддерживал партнёров, понимая, что без него команде приходится сложно.
Например, как приводит слова Тома Уилсона официальный сайт НХЛ, Овечкин написал: «Я люблю вас, ребята. Скучаю по вам».
Увы, но сегодняшнее поражение от «Детройта» (кстати, прямого конкурента «Кэпиталз» в борьбе за плей-офф) стало для «столичных» уже пятым подряд. «Вашингтон», лишившись своего стержневого игрока, лидера и капитана, буквально сник. Престало работать большинство, коллектив будто остался без эмоций, а турнирное положение тем временем становится всё хуже.
Сегодня к вечеру по Москве появилась информация, Александр Овечкин вернулся на тренировочную базу «Вашингтон Кэпиталз». Сообщается, что нападающий прибыл на базу клуба утром в среду. Вероятно, он должен был принять участие в тренировке команды в полдень по местному времени.
И Ови действительно вышел на лёд! Будем надеяться, что Александр быстро вернётся к своей игре и форме, даже несмотря на трудное для себя время и явно не лучшее психологическое состояние. «Лавиолетт сказал, что Овечкин, кажется, в хорошем расположении духа. Он сказал, что они поговорят после того, как завершится тренировка, но тот факт, что он сразу же вернулся к работе, является хорошим знаком», — говорится в сообщении журналистки Сэмми Сильбер на её странице в соцсетях.
Александр Овечкин
Фото: AP/TASS
Таким образом, Овечкин может принять участие в ближайшем матче регулярного чемпионата с «Анахайм Дакс». Игра состоится 24 февраля. Альтернативный вариант: Овечкин вернётся в строй к матчу с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.
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