Как изменились расклады в регулярке КХЛ? Все интриги решающих дней потрясающего чемпионата

До конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 остаётся всего четыре игровых дня. Перед началом заключительной недели регулярки мы уже изучали все интриги решающей части гладкого сезона, останавливая своё внимание на четырёх главных вопросах – кто займёт последнее свободное место в плей-офф в Западной и Восточной конференциях, а также как распределятся места со второго по четвёртого на Западе и со второго на шестого на Востоке соответственно.

С момента выхода предыдущего материала некоторые позиции в таблице прояснились, но ни одна из вышеобозначенных интриг не оказалась полностью снята с повестки дня. Изучаем актуальные расклады на финише, возможно, самого интересного регулярного чемпионата в истории лиги.

Кто пройдёт в плей-офф на Западе — минское «Динамо» или «Спартак»?

Накануне российский клуб на домашней площадке потерпел крайне болезненное поражение в московском дерби с ЦСКА. Команда Алексея Заварухина пропустила семь шайб, в том числе две при игре в собственном большинстве, в итоге нарвавшись на форменный разгром в матче с принципиальным соперником – 1:7. Это поражение с большой степенью вероятности стало окончательным приговором для «Спартака» в сражении с минским «Динамо» за попадание в плей-офф.

Место в конференции Команда Игры Очки Победы в основное время 8 «Динамо» Ми 67 66 20 9 «Спартак» 67 64 21

Минскому «Динамо» и «Спартаку» остаётся провести по одному матчу в регулярном чемпионате, и белорусскому клубу достаточно набрать одно очко в гостевой встрече с «Витязем», чтобы гарантировать себе продолжение сезона в кубковой весне. Красно-белым теперь же остаётся сначала рассчитывать на осечку команды Крэйга Вудкрофта в Балашихе, и только затем уже им самим будет необходимо на заказ обыгрывать московское «Динамо» в заключительный день регулярки. Белорусский коллектив в этом сезоне оставляет крайне неоднозначное впечатление, но в сложившейся ситуации будет максимально удивительно, если к моменту начала московского дерби у «Спартака» ещё сохранится турнирная мотивация.

«Динамо» Минск — «Спартак» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Оставшиеся матчи

«Динамо» Минск: 25.02 – «Витязь» (г)

«Спартак»: 26.02 – «Динамо» Москва (г).

Прогноз: в плей-офф от Запада выйдет минское «Динамо».

Кто заберёт последнюю путёвку в плей-офф от Востока?

Нижнекамский «Нефтехимик» на протяжении всего сезона дарит своим болельщикам полный спектр разнообразных эмоций. Команда Олега Леонтьева выдала жуткий старт регулярного чемпионата, начав его с 10-матчевой серии поражений. «Волкам» пришлось приложить огромное количество усилий и совершить целую серию подвигов, чтобы исправить турнирное положение и выйти на последнюю неделю в статусе главного претендента на восьмое место Востока.

Однако «Нефтехимик» не был бы сам собой, если бы на ровном месте не создал себе новые трудности. Поражение на домашнем льду во встрече с главным аутсайдером чемпионата – ХК «Сочи» (1:3) – снова поставило нижнекамский коллектив в сложнейшую ситуацию. Поражение во вчерашнем матче с «Магниткой» могло ещё сложнее осложнить положение нижнекамцев – и перед началом третьего периода они «горели» в две шайбы – но две реализации большинства позволили им сначала перевести игру в овертайм, где Кирилл Воробьёв ещё раз использовал численный перевес, снова сделав свою команду фаворитом в разборке за плей-офф.

Место в конференции Команда Игры Очки Победы в основное время 8 «Нефтехимик» 67 70 24 9 «Трактор» 66 68 21 10 «Амур» 66 67 20

Вчерашняя победа «Нефтехимика» поставила «Трактор» и «Амур» практически в безнадёжное положение. Хабаровский клуб может уже сегодня потерять шансы на плей-офф, если проиграет «Адмиралу» любым способом. Но даже если «тигры» наберут четыре очка в оставшихся матчах, помочь им обойти «Нефтехимик» может только собственная осечка нижнекамцев во встрече с «Куньлунем».

«Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

На неудачу подопечных Леонтьева необходимо уповать и «Трактору». Если «Нефтехимик» победит «Куньлунь», то выходит в плей-офф вне зависимости от результатов других матчей, так как приоритетным показателем при равенстве очков являются победы в основное время, которых больше у нижнекамцев. Если «Нефтехимик» набирает одно очко, то «Трактор» должен одерживать обе победы. Если нижнекамцы проигрывают в основное время, тогда челябинцам надо набирать хотя бы три очка.

Недавний пример из встречи как раз таки «Нефтехимика» с ХК «Сочи» лишний раз доказывает, что в отдельно взятом матче в спорте возможно практически всё, но поверить в то, что нижнекамцы в течение одной недели умудрятся дважды подряд наступить на одни и те же грабли, довольно сложно.

Оставшиеся матчи

«Нефтехимик»: 24.02 – «Куньлунь Ред Стар» (д).

«Трактор»: 24.02 – «Автомобилист» (г), 26.02 – «Трактор» (д).

«Амур»: 23.02 – «Адмирал» (г), 25.02 – «Адмирал» (д).

Прогноз: в плей-офф от Востока выйдет «Нефтехимик».

Кому достанутся второе-четвёртое места на Западе?

Потрясающий ход на финише регулярки набрал московский ЦСКА, выигравший два последних матча – с «Торпедо» (8:3) и «Спартаком» (7:1) – с общим счётом 15:4. Благодаря этим победам команда Сергея Фёдорова практически застолбила за собой второе место на Западе, тогда как «Локомотив» и «Торпедо» теперь разыгрывают третью строчку в посеве.

Место в конференции Команда Игры Очки Победы в основное время 2 ЦСКА 66 92 33 3 «Локомотив» 67 90 34 4 «Торпедо» 66 89 31

После вчерашнего поражения «Торпедо» в матче с «Северсталью» небольшим фаворитом на третье место Запада сейчас видится «Локомотив». Команде Игоря Никитина предстоит провести заключительный матч регулярки с откровенно доигрывающим чемпионат «Барысом», который уже наигрывает местных хоккеистов для сборной Казахстана в качестве подготовки к чемпионату мира.

Голкипер «Барыса» Никита Бояркин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Торпедо» же ждёт сложный выезд по маршруту Омск – Челябинск, и если «Трактор» к моменту встречи с командой Игоря Ларионова уже может потерять мотивацию, то «Авангард» изо всех сил бьётся за максимальное лучшее место на Востоке. А при возможном равенстве очков выше в таблице будет расположен «Локомотив».

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Оставшиеся матчи

ЦСКА: 24.02 – «Динамо» Москва (д), 26.02 – «Северсталь» (г).

«Локомотив»: 24.02 – «Барыс» (г).

«Торпедо»: 24.02 – «Авангард» (г), 26.02 – «Торпедо» (д).

Прогноз: ЦСКА закончит регулярку на втором месте Запада, «Локомотив» останется третьим, а «Торпедо» станет четвёртым.

Как распределятся места в топе Востока?

Расположение команд на Востоке, как и прежде, остаётся максимально запутанным. «Ак Барс» улетел в отрыв от всех преследователей и уже довольно давно гарантировал победу в конференции, но на второе место продолжают небезосновательно претендовать сразу пять команд, и наилучшие позиции в таблице сейчас занимают «Авангард» и «Сибирь».

«Сибирь» — «Авангард» Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Место в конференции Команда Игры Очки Победы в основное время 2 «Авангард» 66 83 27 3 «Сибирь» 66 83 21 4 «Салават Юлаев» 66 82 27 5 «Автомобилист» 66 81 29 6 «Металлург» Мг 66 80 29

Особый колорит концовке чемпионата придаёт тот факт, что практически все матчи прямые конкуренты в борьбе за второе-шестые места в конференции проведут либо между собой, либо с командами, ещё сохраняющими реальную турнирную мотивацию. На Востоке всё меняется максимально быстро – и лучший пример тому магнитогорский «Металлург». Ещё перед началом недели казалось, что именно команда Ильи Воробьёва должна считаться фаворитом на второе место, но два подряд поражения от «Спартака» и «Нефтехимика» перевернули для уральцев ситуацию с ног на голову.

С учётом текущего положения в таблице и расписания оставшихся матчей, теперь уже «Авангард» видится главным претендентом на второе место, но и финишный график омского клуба точно нельзя отнести к разряду лёгких прогулок. Ключевыми же для распределения мест внутри топ-6 станут встречи «Сибири» и «Салавата Юлаева», которым на последнем отрезке регулярки предстоят матчи исключительно с прямыми конкурентами по этой части таблицы.

Оставшиеся матчи

«Автомобилист»: 24.02 – «Трактор» (д), 26.02 – «Сибирь» (г).

«Сибирь»: 24.02 – «Салават Юлаев» (д), 26.02 – «Автомобилист» (д).

«Салават Юлаев»: 24.02 – «Сибирь» (г), 26.02 – «Металлург» (г).

«Металлург»: 24.02 – «Ак Барс» (г), 26.02 – «Салават Юлаев» (д).

«Авангард»: 24.02 – «Торпедо» (д), 26.02 – «Ак Барс» (г).

Прогноз: «Авангард» закончит регулярку на втором месте Востока, «Салават Юлаев» станет третьим, «Сибирь» будет четвёртой, «Автомобилист» – пятым, «Металлург» – шестым.

ХК «Салават Юлаев» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Пары плей-офф на утро 23 февраля (жирным выделены клубы, которые уже не поменяют позицию)

Западная конференция

СКА (1) – «Динамо» Мн (8)

ЦСКА (2) – «Северсталь» (7)

«Локомотив» (3) — «Витязь» (6)

«Торпедо» (4) — «Динамо» М (5).

Восточная конференция

«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8)

«Авангард» (2) — «Адмирал» (7)

«Сибирь» (3) — «Металлург» (6)

«Салават Юлаев» (4) — «Автомобилист» (5).