Как изменились расклады в регулярке КХЛ? Все интриги решающих дней потрясающего чемпионата

До конца регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 остаётся всего четыре игровых дня. Перед началом заключительной недели регулярки мы уже изучали все интриги решающей части гладкого сезона, останавливая своё внимание на четырёх главных вопросах – кто займёт последнее свободное место в плей-офф в Западной и Восточной конференциях, а также как распределятся места со второго по четвёртого на Западе и со второго на шестого на Востоке соответственно.
С момента выхода предыдущего материала некоторые позиции в таблице прояснились, но ни одна из вышеобозначенных интриг не оказалась полностью снята с повестки дня. Изучаем актуальные расклады на финише, возможно, самого интересного регулярного чемпионата в истории лиги.
Кто пройдёт в плей-офф на Западе — минское «Динамо» или «Спартак»?
Накануне российский клуб на домашней площадке потерпел крайне болезненное поражение в московском дерби с ЦСКА. Команда Алексея Заварухина пропустила семь шайб, в том числе две при игре в собственном большинстве, в итоге нарвавшись на форменный разгром в матче с принципиальным соперником – 1:7. Это поражение с большой степенью вероятности стало окончательным приговором для «Спартака» в сражении с минским «Динамо» за попадание в плей-офф.
|Место в конференции
|Команда
|Игры
|Очки
|Победы в основное время
|8
|«Динамо» Ми
|67
|66
|20
|9
|«Спартак»
|67
|64
|21
Минскому «Динамо» и «Спартаку» остаётся провести по одному матчу в регулярном чемпионате, и белорусскому клубу достаточно набрать одно очко в гостевой встрече с «Витязем», чтобы гарантировать себе продолжение сезона в кубковой весне. Красно-белым теперь же остаётся сначала рассчитывать на осечку команды Крэйга Вудкрофта в Балашихе, и только затем уже им самим будет необходимо на заказ обыгрывать московское «Динамо» в заключительный день регулярки. Белорусский коллектив в этом сезоне оставляет крайне неоднозначное впечатление, но в сложившейся ситуации будет максимально удивительно, если к моменту начала московского дерби у «Спартака» ещё сохранится турнирная мотивация.
«Динамо» Минск — «Спартак»
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Оставшиеся матчи
«Динамо» Минск: 25.02 – «Витязь» (г)
«Спартак»: 26.02 – «Динамо» Москва (г).
Прогноз: в плей-офф от Запада выйдет минское «Динамо».
Кто заберёт последнюю путёвку в плей-офф от Востока?
Нижнекамский «Нефтехимик» на протяжении всего сезона дарит своим болельщикам полный спектр разнообразных эмоций. Команда Олега Леонтьева выдала жуткий старт регулярного чемпионата, начав его с 10-матчевой серии поражений. «Волкам» пришлось приложить огромное количество усилий и совершить целую серию подвигов, чтобы исправить турнирное положение и выйти на последнюю неделю в статусе главного претендента на восьмое место Востока.
Однако «Нефтехимик» не был бы сам собой, если бы на ровном месте не создал себе новые трудности. Поражение на домашнем льду во встрече с главным аутсайдером чемпионата – ХК «Сочи» (1:3) – снова поставило нижнекамский коллектив в сложнейшую ситуацию. Поражение во вчерашнем матче с «Магниткой» могло ещё сложнее осложнить положение нижнекамцев – и перед началом третьего периода они «горели» в две шайбы – но две реализации большинства позволили им сначала перевести игру в овертайм, где Кирилл Воробьёв ещё раз использовал численный перевес, снова сделав свою команду фаворитом в разборке за плей-офф.
|Место в конференции
|Команда
|Игры
|Очки
|Победы в основное время
|8
|«Нефтехимик»
|67
|70
|24
|9
|«Трактор»
|66
|68
|21
|10
|«Амур»
|66
|67
|20
Вчерашняя победа «Нефтехимика» поставила «Трактор» и «Амур» практически в безнадёжное положение. Хабаровский клуб может уже сегодня потерять шансы на плей-офф, если проиграет «Адмиралу» любым способом. Но даже если «тигры» наберут четыре очка в оставшихся матчах, помочь им обойти «Нефтехимик» может только собственная осечка нижнекамцев во встрече с «Куньлунем».
«Нефтехимик» — «Куньлунь Ред Стар»
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
На неудачу подопечных Леонтьева необходимо уповать и «Трактору». Если «Нефтехимик» победит «Куньлунь», то выходит в плей-офф вне зависимости от результатов других матчей, так как приоритетным показателем при равенстве очков являются победы в основное время, которых больше у нижнекамцев. Если «Нефтехимик» набирает одно очко, то «Трактор» должен одерживать обе победы. Если нижнекамцы проигрывают в основное время, тогда челябинцам надо набирать хотя бы три очка.
Недавний пример из встречи как раз таки «Нефтехимика» с ХК «Сочи» лишний раз доказывает, что в отдельно взятом матче в спорте возможно практически всё, но поверить в то, что нижнекамцы в течение одной недели умудрятся дважды подряд наступить на одни и те же грабли, довольно сложно.
Оставшиеся матчи
«Нефтехимик»: 24.02 – «Куньлунь Ред Стар» (д).
«Трактор»: 24.02 – «Автомобилист» (г), 26.02 – «Трактор» (д).
«Амур»: 23.02 – «Адмирал» (г), 25.02 – «Адмирал» (д).
Прогноз: в плей-офф от Востока выйдет «Нефтехимик».
Кому достанутся второе-четвёртое места на Западе?
Потрясающий ход на финише регулярки набрал московский ЦСКА, выигравший два последних матча – с «Торпедо» (8:3) и «Спартаком» (7:1) – с общим счётом 15:4. Благодаря этим победам команда Сергея Фёдорова практически застолбила за собой второе место на Западе, тогда как «Локомотив» и «Торпедо» теперь разыгрывают третью строчку в посеве.
|Место в конференции
|Команда
|Игры
|Очки
|Победы в основное время
|2
|ЦСКА
|66
|92
|33
|3
|«Локомотив»
|67
|90
|34
|4
|«Торпедо»
|66
|89
|31
После вчерашнего поражения «Торпедо» в матче с «Северсталью» небольшим фаворитом на третье место Запада сейчас видится «Локомотив». Команде Игоря Никитина предстоит провести заключительный матч регулярки с откровенно доигрывающим чемпионат «Барысом», который уже наигрывает местных хоккеистов для сборной Казахстана в качестве подготовки к чемпионату мира.
Голкипер «Барыса» Никита Бояркин
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
«Торпедо» же ждёт сложный выезд по маршруту Омск – Челябинск, и если «Трактор» к моменту встречи с командой Игоря Ларионова уже может потерять мотивацию, то «Авангард» изо всех сил бьётся за максимальное лучшее место на Востоке. А при возможном равенстве очков выше в таблице будет расположен «Локомотив».
Оставшиеся матчи
ЦСКА: 24.02 – «Динамо» Москва (д), 26.02 – «Северсталь» (г).
«Локомотив»: 24.02 – «Барыс» (г).
«Торпедо»: 24.02 – «Авангард» (г), 26.02 – «Торпедо» (д).
Прогноз: ЦСКА закончит регулярку на втором месте Запада, «Локомотив» останется третьим, а «Торпедо» станет четвёртым.
Как распределятся места в топе Востока?
Расположение команд на Востоке, как и прежде, остаётся максимально запутанным. «Ак Барс» улетел в отрыв от всех преследователей и уже довольно давно гарантировал победу в конференции, но на второе место продолжают небезосновательно претендовать сразу пять команд, и наилучшие позиции в таблице сейчас занимают «Авангард» и «Сибирь».
«Сибирь» — «Авангард»
Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru
|Место в конференции
|Команда
|Игры
|Очки
|Победы в основное время
|2
|«Авангард»
|66
|83
|27
|3
|«Сибирь»
|66
|83
|21
|4
|«Салават Юлаев»
|66
|82
|27
|5
|«Автомобилист»
|66
|81
|29
|6
|«Металлург» Мг
|66
|80
|29
Особый колорит концовке чемпионата придаёт тот факт, что практически все матчи прямые конкуренты в борьбе за второе-шестые места в конференции проведут либо между собой, либо с командами, ещё сохраняющими реальную турнирную мотивацию. На Востоке всё меняется максимально быстро – и лучший пример тому магнитогорский «Металлург». Ещё перед началом недели казалось, что именно команда Ильи Воробьёва должна считаться фаворитом на второе место, но два подряд поражения от «Спартака» и «Нефтехимика» перевернули для уральцев ситуацию с ног на голову.
С учётом текущего положения в таблице и расписания оставшихся матчей, теперь уже «Авангард» видится главным претендентом на второе место, но и финишный график омского клуба точно нельзя отнести к разряду лёгких прогулок. Ключевыми же для распределения мест внутри топ-6 станут встречи «Сибири» и «Салавата Юлаева», которым на последнем отрезке регулярки предстоят матчи исключительно с прямыми конкурентами по этой части таблицы.
Оставшиеся матчи
«Автомобилист»: 24.02 – «Трактор» (д), 26.02 – «Сибирь» (г).
«Сибирь»: 24.02 – «Салават Юлаев» (д), 26.02 – «Автомобилист» (д).
«Салават Юлаев»: 24.02 – «Сибирь» (г), 26.02 – «Металлург» (г).
«Металлург»: 24.02 – «Ак Барс» (г), 26.02 – «Салават Юлаев» (д).
«Авангард»: 24.02 – «Торпедо» (д), 26.02 – «Ак Барс» (г).
Прогноз: «Авангард» закончит регулярку на втором месте Востока, «Салават Юлаев» станет третьим, «Сибирь» будет четвёртой, «Автомобилист» – пятым, «Металлург» – шестым.
ХК «Салават Юлаев»
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Пары плей-офф на утро 23 февраля (жирным выделены клубы, которые уже не поменяют позицию)
Западная конференция
СКА (1) – «Динамо» Мн (8)
ЦСКА (2) – «Северсталь» (7)
«Локомотив» (3) — «Витязь» (6)
«Торпедо» (4) — «Динамо» М (5).
Восточная конференция
«Ак Барс» (1) — «Нефтехимик» (8)
«Авангард» (2) — «Адмирал» (7)
«Сибирь» (3) — «Металлург» (6)
«Салават Юлаев» (4) — «Автомобилист» (5).
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