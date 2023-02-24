Исторический гол в НХЛ! Неожиданный русский герой установил удивительный рекорд

Вряд ли до начала очередного игрового дня НХЛ можно было предположить, что наиболее интригующим в сегодняшнем расписании матчей получится встреча «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Баффало Сэйбрз». Но именно противостояние финалиста минувшего розыгрыша Кубка Стэнли и стремительно прогрессирующих в этом сезоне «клинков» подарило болельщикам хоккея роскошный спектакль.

Уже на третьей минуте первого периода сработало главное атакующее оружие «Тампы» – сочетание Никиты Кучерова, Брейдена Пойнта и Стивена Стэмкоса. Первые двое выступили в роли ассистентов, а капитан «молний» вывел свою команду вперёд, открыв счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Сделанная передача стала для Кучерова 60-й в нынешнем сезоне. Таким образом российский форвард стал первым игроком в истории американского клуба с тремя сезонами с 60+ голевыми передачами. В сезоне-2018/2019 Кучеров отметился 87 передачами, в сезоне-2017/2018 на счету Никиты была 61 голевая передача.

Ответ «Сэйбрз» получился довольно оперативным – в середине периода Расмус Далин в привычном для себя стиле подключился к атаке и произвёл бросок по воротам Андрея Василевского, шайба угодила в конёк Земгусу Гиргенсонсу и срикошетила в домик российскому вратарю.

В середине второго периода за дело взялся претендент на звание главного прорыва сезона НХЛ – нападающий «Баффало» Тейдж Томпсон. С интервалом в 166 секунд один из лучших снайперов текущей регулярки дважды подряд поразил ворота Василевского, сумев обеспечить гостям преимущество в две шайбы.

Уже в следующей атаке «Тампа» отыграла одну шайбу усилиями Виктора Хедмана, но ещё через минуту Джек Куинн восстановил статус-кво на табло. В начале заключительной трети игровая ситуация повторилась. Сначала Пойнт сократил отставание «Тампы» до минимума, но уже через 30 секунд «Баффало» организовал пятую шайбу в ворота Василевского.

Один из игроков гостей парашютом выбросил игровой снаряд в направлении канадского форварда Джеффа Скиннера – защитник «Тампы» Михаил Сергачёв рукой сыграл на перехвате, но от этого получилось только хуже для хозяев – шайбу подобрал реактивный Томпсон, после чего на полной скорости выскочил один на один с Василевским и элегантно оформил хет-трик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

25-летний форвард четвёртый раз в нынешнем сезоне забросил три шайбы в одном матче. Американский нападающий вышел на третье место в истории «Баффало» по хет-трикам в одном сезоне, повторив достижение целой группы игроков, в которую входят Дрю Стэффорд (сезон-2010/2011), Томаш Ванек (сезон-2007/2008), Пэт Лафонтен (сезон-1991/1992), Жильбер Перро (сезон-1977/1978) и Ришар Мартин (сезон-1973/1974).

Клубный рекорд между собой делят российский нападающий Александр Могильный (сезон-1992/1993) и всё тот же Мартин (сезон-1975/1976), сумевшие оформить по семь хет-триков за регулярку.

При счёте 3:5 «Тампа» наконец включилась на полную и смогла перевести игру в овертайм благодаря точным броскам Энтони Чирелли и Росса Колтона. А за восемь секунд до конца основного времени «Лайтнинг» ещё и заработали большинство после удаления финского защитника Хенри Йокихарью, совершившего выброс шайбы.

В овертайме все ключевые действия так или иначе оказались связаны с фигурой Стэмкоса, который сначала угодил в штангу ворот Эрика Комри, а затем оказался под активным прессингом со стороны российского защитника «Баффало» Ильи Любушкина. И вот тут момент получился крайне неоднозначным. Очень многим по обе стороны океана показалось, что Любушкин откровенно задержал клюшкой Стэмкоса, вследствие чего Стивен потерял равновесие и оказался на льду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако судьи Марк Жоанетт и Джон Макисаак нарушения правил в действиях Ильи не зафиксировали. В результате Любушкин совершил перехват в меньшинстве, укатил на рандеву с Василевским и мощнейшим броском принёс победу «Баффало». Примечательно, что этот гол оказался для россиянина первым в нынешнем сезоне и вообще первым в составе «Сэйбрз». За предыдущий 41 матч после перехода в стан американского клуба Любушкин не отличился ни разу.

И вот он сразу победный гол, заодно сопряжённый с новым рекордом клуба. 28-летний хоккеист стал первым игроком в истории команды, который смог забить гол в меньшинстве в овертайме матча регулярного чемпионата. До этого Джейсон Поминвилль являлся единственным хоккеистом «Баффало», поражавшим в овертайме ворота соперника при игре в меньшинстве за всё время существования команды. Он сделал это в мае 2006 года в ходе полуфинала Восточной конференции с «Оттавой». Любушкин же отличился в регулярке.

«Если вы посмотрите на мою статистику, то поймёте, что забиваю я не очень много. Поэтому это всегда очень классно. Я рад отличиться за «Баффало», потому что это моя команда. Здорово в ней находиться, в раздевалке отличная атмосфера. И играть за клуб одно удовольствие. Было приятно забить гол», — поделился эмоциями от долгожданного события Любушкин.