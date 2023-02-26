Канадский инопланетянин творит магию! Видео выдающегося гола от Макдэвида

Нападающий «Эдмонтона» почти спас свою команду, но победа досталась Кириллу Марченко и его партнёрам по «Коламбусу».

Матч, который заставляет задуматься над вечной темой о роли личности в истории, состоялся в Коламбусе. У местных «Блю Джекетс» всё было благополучно, но ровно до тех пор, пока один человек не захотел такого же благополучия для себя.

К 26-й минуте хозяева вели с впечатляющими 4:0. Дубль на свой персональный счёт записал Кирилл Марченко. Для начала российский нападающий отлично поработал под воротами, а затем продемонстрировал фирменный бросок. В третий раз в текущем сезоне 22-летний дебютант забил как минимум две шайбы. Ранее аналогичного показателя достиг только один игрок в истории «Коламбуса» – Серж Обен.

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За радостями и рекордами «Блю Джекетс» упустили из виду соперника, который ближе к середине второго периода раскрутился до невероятных оборотов. «Эдмонтон» сумел отыграть четыре шайбы на отрезке в восемь минут. Потрясающий камбэк запустил Уоррен Фёгеле: 26-летний форвард вышел победителем из борьбы у борта и буквально протащил шайбу в ворота.

По горячим следам «нефтяники» получили двойное большинство. Прижав трёх обороняющихся чуть ли не к лицевой линии, они дважды с помощью одной комбинации выводили на бросок Леона Драйзайтля. Голкипер Йоонас Корписало справился с первой попыткой немца, а вот после второй был вынужден развести руками.

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Но время показало, что «Эдмонтон» способен забивать не только при численном преимуществе. В формате 4х5 Коннор Макдэвид нацелился на атаку чужих ворота, а не защиту своих – в итоге из этого намерения вырос фантастический гол. Уложив на пятую точку одного оппонента, канадец легко с лёгкостью обвёл Джонни Годро, резко вылез на вратаря и получил заслуженные поздравления от партнёров.

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Спустя пару атак у обычно невозмутимого Макдэвида появился ещё один повод дать волю эмоциям. Стуком клюшки потребовав пас от одноклубника, он получил шайбу и вонзил её в дальнюю девятку. 4:4 – Коннор восстановил равенство на табло и, издавая громкие вопли, на одном коньке поехал к скамейке «Эдмонтона».

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К сожалению для «Ойлерз», усилия его капитана оказались тщетными. На экваторе третьего отрезка встречи «Коламбус» включился по новой, тоже найдя в собственном составе героя. Вслед за Марченко дубль оформил Джек Рослович. Во время финального штурма Макдэвид блистательной передачей на пустые ворота организовал ответный гол, но для спасения был нужен ещё один.