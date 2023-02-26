«Рейнджерс» за бесценок продали русского таланта. Это подготовка к обмену года в НХЛ?

Трансферная сага Виталия Кравцова наконец-то закончилась, толком и не успев начаться. После того как журналисты сообщили о намерении форварда сменить клуб, публика даже не успела обсудить возможных претендентов на русского игрока. Довольно быстро Виталий попал в запас «Рейнджерс», а вчера отправился в «Ванкувер» в обмен на форварда Уильяма Локвуда и пик седьмого раунда 2026 года.

Возможно, кто-то задастся вопросом «Почему именно «Ванкувер» заинтересовался Кравцовым?». Клуб не хочет уходить в долгую перестройку, потому что «Кэнакс» и так очень долго времени собирали драфт-пики на дне таблицы, не смогли продуктивно использовать все из них, и долгих лет очередного позора местная фан-база может и не выдержать. Кроме того, у «Ванкувера» уже есть две потенциальные суперзвезды — Элиас Петтерссон и Куинн Хьюз, вокруг которых и будут строить новую команду.

Журналисты писали, что «Ванкувер» нацелен на приобретение тех, кого можно назвать «вечно перспективными» — высоко задрафтованных игроков 22–25 лет, которые не смогли полноценно раскрыться в прошлых командах. Например, «Кэнакс» связывали с Алекси Лафренье: это связано ещё и с тем, что бывший агент игрока сейчас занимает пост помощника генменеджера «Кэнакс». Однако при всех проблемах первого номера драфта «Рейнджерс» отдавать его пока не намерены.

Другая причина — неплохие отношения агента игрока Дэна Мильштейна с руководством «Ванкувера», что уже было видно по подписаниям Ильи Михеева и Андрея Кузьменко. Однако прямо сейчас у канадского клуба есть явный переизбыток вингеров: кроме двух упомянутых россиян, в клуб недавно перешёл Энтони Бовиллье (кэпхит $ 4,15 млн), а ещё есть Брок Бёзер ($ 6,65 млн), Конор Гарланд ($ 4,95 млн), пока травмированный Таннер Пирсон. Кроме того, на следующий год надо будет давать место в основе молодым Василию Подколзину и Нильсу Хёгландеру.

Виталий Кравцов Фото: AP/TASS

Однако наблюдатели ожидают, что «Ванкувер» всё-таки пойдёт на обмен — и, скорее всего, клуб сменит Бёзер, про которого давно ходят слухи. Форвардом точно интересуется «Миннесота»: это родной штат игрока, а у «дикарей», которые с чудовищным трудом вымучивают голы, есть и активы, и место под потолком, и необходимость в подписании такого игрока. Однако даже в случае ухода Брока конкуренция в «Ванкувере» будет мощной.

А что получают сами «Рейнджерс» от обмена? 24-летнего Локвуда, который большую часть сезона провёл в АХЛ, набрав в 13 матчах сезона НХЛ одно очко за передачу. Сайт Eliteprospects описывает его как оборонительного вингера с определёнными проблемами в чтении игры — в общем, пока это явно не тот человек, который поможет команде из Нью-Йорка в плей-офф. Пик седьмого раунда, да ещё и 2026 года, выглядит скорее издевательством, чем реальным активом.

Особенно печально это выглядит на фоне того, что генменеджер клуба Крис Друри якобы требовал от покупателей второй раунд, а самый известный хоккейный журналист Нью-Йорка Ларри Брукс требовал не менять нашего игрока на минимуме цены. Брукс писал, что Кравцов не должен быть использован в обмене чекера типа Тайлера Мотта — но Мотт и так приехал в Большое Яблоко, а русский форвард принёс ещё меньше активов.

Будем честны — в своей нынешней форме он бы больше и не принёс. Конечно, «Рейнджерс» могли повысить его цену, пытаясь искусственно дать ему лишнее игровое время и лучших партнёров. В своё время так делал «Монреаль», когда подписал контракт с ушедшим из «Лос-Анджелеса» Ильёй Ковальчуком, который за счёт правильного использования набил хорошую статистику и принёс на дедлайне пик первого раунда. Однако у тех «Канадиенс» никаких плей-оффных перспектив и задач не было.

Но для «Рейнджерс» это теперь забота второстепенная — судя по всему, там готовятся к расчистке места под Патрика Кейна. После перехода Владимира Тарасенко всем показалось, что мы уже не увидим связку Панарин — Кейн, но лидер «Чикаго» перед дедлайном хочет перейти только в Нью-Йорк. С учётом того, что у Кейна есть полный запрет на обмен, он может отказаться снимать его ради любых других предложений, даже если условная «Каролина» выложит «Чикаго» три пика первого раунда.

В принципе, у «Рейнджерс» есть активы даже после обмена Тарасенко. Они могут отдать свой первый раунд в 2024-м, первый раунд «Даллас» этого года, первораундника-2021 Бреннана Отмана или защитника Зака Джонса. Однако пока клубу не хватает места под потолком: прямо сейчас они могут принять на себя $ 1,9 млн контрактов, а Кейн даже с двойным удержанием будет стоить $ 2,75 млн.

Патрик Кейн Фото: AP/TASS

Кроме Кравцова, клуб должен обменять ещё и центра четвёртого звена Джейка Лешишина и решить эту проблему. Однако у клуба в составе только 21 игрок из 23: на большее количество пока просто не хватает места в платёжке, скамейка «Рейнджерс» обрублена. Игру с «Вашингтоном» Жерар Галлан проводил с семью защитниками и 11 форвардами.

Потенциальный обмен Кейна крайне затруднит углубление этой скамейки: топ-6 «Рейнджерс» будет выглядеть мощно, но за ней всё может быть очень хлипко. Однако здесь, как ни странно, может помочь травма защитника Райана Линдгрена: если она будет достаточно долгой, он может отправиться в LTIR и дать клубу лишнее место под потолком, которое можно будет использовать и на игрока для четвёртой тройки.

Судя по тому, что пишут инсайдеры The Athletic Скотт Пауэрс и Марк Лазерус, обмен получится более выгодным для «Рейнджерс». Они находятся в той же позиции, что и «Бостон» при обмене Тейлора Холла два года назад. Холл хотел идти только в «Брюинз», и клуб получил форварда с большой скидкой. Если в «Чикаго» не отправится даже пик первого раунда, удивляться не стоит.