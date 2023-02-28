Канадский гений выбил 50 голов в сезоне НХЛ! Макдэвид побьёт великий рекорд Овечкина?

Коннор оформил очередной дубль в матче с лидерами чемпионата и вышел на феноменальный снайперский график.

Делить игроков НХЛ с каждым новым днём в этом году становится всё легче. Коннор Макдэвид в первой группе и все остальные во второй – такая формула стремительно приобретает легитимность, и к концу регулярного чемпионата в ней будет трудно усомниться даже недоброжелателям уникального канадца.

Во встрече с «Бостоном» капитан «Эдмонтона» вновь выступил в роли главной движущей силы своей команды. Уже на третьей минуте Коннор открыл счёт. По стандартам Макдэвида гол получился тривиальным: нападающий получил длинную передачу из своей зоны и точно бросил из круга вбрасывания.

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В середине матча Макдэвид оформил дубль. Благодаря Климу Костину ему не пришлось прилагать сверхусилий. Россиянин сделал проброс защитника гибридным, включился в борьбу, выиграл шайбу и, поставив корпус сопернику, нашёл Коннора в слоте – 97-му номеру хватило одного финта, чтобы обмануть голкипера Джереми Свеймана.

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Этот гол стал для Макдэвида 50-м в текущей регулярке – он первым достиг гроссмейстерского рубежа. Личный снайперский рекорд форвард побил чуть ранее (до этого сезона он не забрасывал больше 44 шайб). Но, судя по бешеному темпу, которого нападающий исправно придерживается, более крутые достижения у него ещё впереди.

Для полтинника Макдэвиду хватило 61 игры. Канадец идёт по графику 0,819 гола за матч и если продолжит в том же духе, то забьёт 67 голов и обойдёт Александра Овечкина. В постлокаутную эпоху никто не забрасывал за сезон чаще, чем российская звезда: в сезоне-2007/2008 Ови закатил в ворота соперников 65 шайб.

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Если бы в «Эдмонтоне» было два Макдэвида, то наверняка и судьба Кубка Стэнли была бы предрешена. Но Коннор неповторим, поэтому «Ойлерз» лишь замыкают топ-3 Тихоокеанского дивизиона. Игра с «Бостоном» в смысле турнирных перспектив не добавила «нефтяникам» оптимизма.

Забив первый гол, Макдэвид ушёл на скамью запасных – и «Эдмонтон» тут же получил ответку. Ближе к перерыву «Брюинз» и вовсе вышли вперёд. В обоих случаях атаку успешно поддержал Дмитрий Орлов – два ассиста стали для российского защитника первыми очками в новом клубе. Затем случился 50-й гол Макдэвида, но партнёры, кажется, не слишком оценили порыв капитана и за полминуты до второго перерыва снова позволили «Бостону» выйти вперёд.

Самым ярким событием третьего периода стал мощный хит Костина.

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Однако акция устрашения не возымела должного эффекта, и «Бостон» уверенно отстоял своё преимущество. «Мишки» упрочили отрыв от всей остальной лиги и через два матча уже могут набрать сотое очко.