Сделка года в НХЛ! Клуб Панарина всё-таки выменял мировую суперзвезду

Патрик Кейн стал игроком «Рейнджерс». Официально о сделке будет объявлено после 1 часа ночи по Москве, но все детали известны уже сейчас. «Нью-Йорк Рейнджерс» идёт ва-банк. Кубок Стэнли или ничего – вот главный девиз команды Жерара Галлана на вторую половину сезона НХЛ-2022/2023. Дедлайн переходов в североамериканской лиге назначен на 23:00 мск 3 марта, но «синерубашечники» за несколько суток до часа икс досрочно стали главным ньюсмейкером трансферного рынка НХЛ.

Кипучая деятельность генерального менеджера «Рейнджерс» Криса Друри началась с громкого трейда с «Сент-Луис Блюз», в результате которого на Бродвей перебрался российский нападающий Владимир Тарасенко. Дополнительным усилением «Рейнджерс» в этой сделке стал финский защитник Нико Миккола.

Казалось, что на этом обмены-блокбастеры с участием «синерубашечников» должны быть завершены. «Рейнджерс» получили в своё распоряжение желанного форварда для топ-6 и усилили третью пару защитников игроком с уже хорошим бэкграундом по обе стороны океана. Самое интересное, что так считали не только различные хоккейные эксперты и журналисты, но и сами руководители «Рейнджерс».

Вряд ли 2,5 недели назад кто-то мог предполагать, что главную трансферную бомбу дедлайна «Рейнджерс» ещё только взорвут. Но сначала необходима предыстория. На протяжении последних как минимум полутора сезонов активно муссировались слухи относительно возможности воссоединения связки Артемия Панарина и Патрика Кейна, которая наводила страх и ужас на оппонентов во время игры за «Чикаго Блэкхоукс». И россиянин, и американец никогда не скрывали максимального позитивного отношения друг к другу, но долгое время переезд Кейна на Бродвей казался невозможным.

Высокая трансферная цена игрока, большие сложности «Рейнджерс» с платёжной ведомостью, наконец нежелание самого игрока покидать клуб, который дал Патрику всё, что у него есть в хоккейной карьере. 34-летний форвард был выбран «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ в 2007 году. На протяжении следующих 16 сезонов уроженец Баффало был постоянным лидером команды, неизменно демонстрируя отличную результативность. В составе «Чикаго» Патрик выиграл три Кубка Стэнли и завоевал массу индивидуальных наград в НХЛ. Решиться покинуть «Блэкхоукс» американский форвард никак не мог – а без его согласия «Чикаго» не мог обменять хоккеиста ни в один другой клуб.

Летом прошлого года «ястребы» начали распродажу главных активов, едва ли не за бесценок решив расстаться с Домиником Кубаликом и Алексом Дебринкэтом. Именно тогда «Чикаго» своими действиями, по сути, объявил о начале перестройки, что означало отказ от решения высоких турнирных задач на ближайшие как минимум несколько лет. Тогда Кейн взял паузу на раздумья, но всё-таки не стал требовать обмен из клуба, в составе которого к тому моменту он провёл 15 лет.

На полсезона сказочная история с воссоединением Панарина и Кейна оказалась забыта, а после обмена Тарасенко на ней можно было ставить точку. По данным ведущей журналистки ESPN Эмили Каплан, клуб из Нью-Йорка выбрал 31-летнего россиянина, посчитав требования по компенсации за нападающего «Сан-Хосе» Тимо Майера и форварда «Чикаго» Патрика Кейна слишком высокими. Кроме того, у «Рейнджерс» возникли серьёзные опасения из-за травмы бедра у Патрика.

Но именно в этот момент в голове Кейна словно что-то перещёлкнуло, и Патрик полез на амбразуру. За практически два десятилетия активного слежения за хоккеем лично мне очень сложно вспомнить пример того, когда один из хоккеистов начинает публично обсуждать обмен другой команды, выражая им своё недовольство. А уж тем более в Северной Америке, где так высоко обычно ценятся корпоративные стандарты. Но Кейн после обмена Тарасенко откровенно психанул.

«Не могу сказать, что это тот случай, когда я был больше всего рад услышать об обмене. «Рейнджерс» – это команда, на которую вы определённо обращаете внимание и которой определённо заинтригованы по понятным причинам.

Очевидно, что они сделали ход, чтобы заполучить его и защитника. Нужно уважать то, что они попытались сделать свою команду лучше. Если бы что-то должно было случиться, они были бы той командой, которую я определённо рассматривал бы», – с нескрываемой грустью и досадой говорил нападающий «Чикаго».

По большому счёту в вышеприведённых словах Кейна не хватало только лишь прямого призыва к генменеджеру «Рейнджерс» Друри найти возможность исправить ситуацию. В любом случае за руководителя «синерубашечников» Патрик решил всё сделать своими руками. На протяжении следующих нескольких недель то и дело из Америки поступали различные инсайды, общая суть которых сводилась к двум ключевым параметрам – Кейн хочет покинуть «Чикаго», но единственная команда, ради которой он готов это сделать, – это «Рейнджерс».

Первая половина нынешнего сезона для 34-летнего форварда оказалась худшей за всё время его карьеры в НХЛ. Кейн шёл по графику меньше 0,8 очка за матч, что для игрока его уровня и потенциала являлось крайне незавидным показателем. Собственно, поэтому у «Рейнджерс» и возникли опасения, что проблемы с бедром мешают Патрику играть в полную силу.

Но надо же такому случиться, что после обмена Тарасенко американский форвард заиграл просто невероятно. В очень слабом «Чикаго» в последних четырёх матчах Патрик набрал 10 (7+3) очков, однажды оформив хет-трик и ещё дважды разразившись дублями. Своей игрой на льду трёхкратный обладатель Кубка Стэнли словно кричал во весь голос: «Я по-прежнему хорош, поверьте же мне, у меня ничего не болит».

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Другие клубы НХЛ и до этого были готовы охотно поверить Патрику и активно выстраивались за ним в очередь. Ходили разговоры о предметном интересе «Далласа», «Торонто», Эдмонтона». В каждом из этих клубов американский форвард вполне мог претендовать на Кубок Стэнли, но приближённые к делам «Чикаго» инсайдеры твердили одну и ту же мантру – кроме «Рейнджерс», Патрику ничего не интересно. Фактор воссоединения успешной связки с Панариным наверняка был одним из ключевых в столь рьяном желании американца.

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Что всё это означало на практике? Надо чётко понимать, что после перехода Тарасенко 34-летний американец фактически исчез с радаров руководства «Рейнджерс». В стане «синерубашечников» уже сделали ставку на россиянина, расставшись с планом приобретения Патрика. Но столь агрессивная позиция американской суперзвезды с одной стороны корректировала позицию Друри, а с другой – Кейн собственноручно откровенно демпинговал свою цену. В «Чикаго» уже не могли рассчитывать обменять Патрика в своих интересах, так как либо «ястребы» сейчас соглашаются на условия единственного претендента на игрока, либо в межсезонье Кейн просто-напросто покидает клуб на безвозмездной основе.

К логичной развязке ситуации дело шло на протяжении последних нескольких дней, в течение которых «синерубашечники» экстренно искали хоть какое-то место под потолком зарплат. Для начала ньюйоркцы очень быстро обменяли Виталия Кравцова, сами согласившись на любые условия «Ванкувера», чтобы скинуть контракт россиянина с платёжки. В тот же день они поместили Джейка Лешишина на драфт отказов.

Кроме того, Райан Карпентер и Брэйден Шнайдер не сыграли в матче с «Лос-Анджелесом» по причине того, что будут отправлены в низшие лиги, что позволит «Рейнджерс» накопить достаточно места в своей платёжке. Ситуация с Карпентером и Шнайдером и вовсе получилась своего рода анекдотом – здоровые и готовые играть хоккеисты разделись на игру и просидели весь матч на скамейке, чтобы позволить руководству американского клуба накопить средства под потолком.

Также «рейнджерам» было необходимо найти третий клуб, который будет вовлечён в трейд и возьмёт на себя 25 процентов зарплаты Кейна, чей кэпхит составляет $ 10,5 млн. И вот сегодня все формальности оказались соблюдены. «Рейнджерс» объявили об одном из самых громких обменов в истории НХЛ. Как и ожидалось, «ястребы» удержали 50% зарплаты игрока, а ещё 25% отошли «Аризоне», за что она получила выбор в третьем раунде драфта-2025.

Взамен за свою легенду «Чикаго» получил выбор во втором раунде драфта-2023, который может превратиться в первый в случае выхода «Рейнджерс» в финал конференции, в противном случае «ястребам» отойдёт первый раунд драфта 2024 или 2025 года. Также «Чикаго» получил выбор в четвёртом раунде драфта.

Что дальше? «Чикаго» продолжает собирать коллекцию драфт-пиков для построения новой команды, а тренерский штаб Жерара Галлана получает в своё распоряжение абсолютно убойный топ-9 нападения, и весь вопрос теперь заключается только в том, каким образом нужно расставить все элементы мозаики по разным сочетаниям. Как вам, например, вот такой вариант троек нападения: Крайдер – Зибанеджад – Тарасенко, Панарин – Трочек – Кейн, Лафренье – Хитил – Какко?

В любом случае «Рейнджерс» максимально сильно поднимают свои акции перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли. Настолько сильно, что провала, которым теперь станет даже поражение в финале Восточной конференции, Галлану могут и не простить. Да и к самому Друри тогда могут возникнуть большие вопросы. Сейчас Крис выглядит настоящим королём игры – он сделал классные трейды, усилившие в моменте команду. Но в межсезонье контракты Тарасенко и Кейна истекут.

Продлить хотя бы одного из них будет задачей со звёздочкой. А ради получения этих игроков «Рейнджерс» расстались с большим количеством драфт-пиков, сделав ставку на настоящее. Они рискнули и пошли со всех козырей ради завоевания Кубка Стэнли здесь и сейчас. Самый богатый клуб НХЛ не выигрывал главный хоккейный трофей в течение последних 29 лет. И кажется, что лучше ситуации для «Рейнджерс», чем в этом сезоне, в ближайшее время уже может и не быть.