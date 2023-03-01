Есть русский рекорд в НХЛ! Бобровский снёс достижение, державшееся 8 лет

Во вратаря Сергея Бобровского постоянно летят не только шайбы, но и стрелы, начинённые ядом критики. После перехода во «Флориду» он вмиг потерял благосклонность прессы и последние три с половиной года остаётся одним из самых порицаемых хоккеистов НХЛ.

Многие претензии в адрес единственного в России двукратного обладателя «Везины» были вполне обоснованы. Сергей поблёк на фоне более молодых и непрерывно прогрессирующих соотечественников и действительно слишком часто пускал лёгкие голы, а через призму его шикарного 10-миллионного контракта любая – даже микроскопическая – ошибка смотрится кошмарно.

Однако самое общее впечатление часто бывает обманчивым. Если наблюдатели зачастую атаковали Бобровского, то беспристрастные цифры выступили за него. Прошлую регулярку вратарь закончил на первом месте по количеству побед (39), разделив его с Андреем Василевским. При этом сравнивать уровень «Флориды» и «Тампы» – слишком самонадеянно.

В текущем сезоне дела у «пантер» ещё хуже. Команда находится за гранью попадания в плей-офф, и шансы квалифицироваться в топ-16 у неё не выше, чем у пяти ближайших соседей по таблице.

Между тем Бобровский держит марку, в новом календарном году переписывая рекорды на своё имя. 10 февраля Сергей добился 350-й победы в регулярных чемпионатах НХЛ. До этой отметки россиянин добрался быстрее всех остальных коллег в истории – вратарю хватило 624 матчей. Позади остались не только Пекка Ринне и Хенрик Лундквист, но и Патрик Руа с Мартином Бродо.

В последний день зимы уроженец Новокузнецка обновил менее глобальное, но тоже знаковое достижение – обогнал Евгения Набокова и забрал себе рекорд по выигранным матчам среди российских голкиперов лиги. У Бобровского 354 победы в 697 играх в НХЛ! Между прочим, достижение Набокова являлось лучшим для российских вратарей на протяжении восьми лет.

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Примечательно, что Бобровский сделал это в дуэли с другим соотечественником и одним из своих наследников – 28-летним Василевским. Сергей выдал потрясающий третий период. Перед его стартом «Тампа» уступала 1:3 и вложила в погоню все силы, которыми располагала. За один отрезок «Лайтнинг» нанесли 19 бросков по воротам Бобровского – он справился со всеми и в раздевалке светился ярче солнца.

«Арена в Тампе – отличное сооружение. Она просто наэлектризована. Здесь интересно играть. Но ещё интереснее выигрывать», – радовался голкипер, признанный первой звездой матча.

В один момент Бобровский собственноручно осложнил себе жизнь. На 54-й минуте вратарь получил малый штраф за подножку. Всего же «пантеры» ровно половину третьего периода провели в меньшинстве. Рекордную победу Бобровский наверняка запомнит надолго.