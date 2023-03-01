Радулов получил бонус в 90 млн рублей! Ещё пара минут — и он бы остался ни с чем

Финиш регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ был полон интересных сюжетов. В обеих конференциях команды до последнего бились за кубковые путёвки, на Востоке до самых последних минут регулярки не были достоверно известны все пары плей-офф, были и менее локальные интриги.

За развязкой этих битв осталась незамеченной одна личная история, которая тоже драматично развивалась на самом флажке гладкого чемпионата. Речь о погоне лидера «Ак Барса» Александра Радулова за личным бонусом в размере 90 млн рублей, который полагался ему за попадание в топ-3 бомбардиров сезона. В итоге Радулов смог-таки удвоить свою зарплату за сезон (база его контракта – тоже 90 млн), но ведь это был настоящий Голливуд!

Бонус для Александра был прописан в контракте, заключённом ещё летом, однако в медиапространство эта информация проскочила только в середине февраля. Почему? Да потому что именно тогда Радулов и подобрался к топу самых результативных хоккеистов сезона. До этого капитан казанцев всю регулярку и так был лучшим в своей команде, но отставал от лидеров других клубов. Очевидно, Радулова, как и весь «Ак Барс», встряхнул приход Зинэтулы Билялетдинова. Под руководством мэтра «барсы» попёрли к вершине Восточной конференции, а Радулов – к вершине личного рейтинга и к внушительной прибавке к окладу.

Но тут стоит сказать, что Александр заслужил бонус не только своей яркой игрой в тот момент, когда у команды всё наладилось. Радулов тащил «Ак Барс» и по осени, когда казанцы откровенно мучились с Олегом Знарком у руля. Он набирал больше всех очков, давал максимум эмоций партнёрам и искренне переживал за результат. Даже в знаменитом огненном интервью после вывода из состава Радулов больше говорил не о себе, а о судьбе команды, которая тогда валилась в пропасть.

При этом у Радулова был один период затмения: с 6 октября по 6 ноября он набрал лишь 3 (0+3) очка в 11 матчах. Однако это был худший отрезок сезона для всего «Ак Барса» (девять поражений за тот месяц), когда стало окончательно понятно, что для спасения казанскому руководству придётся отступить от принципа и впервые в истории сменить тренера по ходу регулярки. А когда Зинэтула Билялетдинов пришёл и успокоил звёздный казанский коллектив одним своим присутствием, Радулов остался всё тем же неравнодушным лидером с лучшей статистикой в команде.

И вот к финишу регулярки Александр вывел эту статистику на топовый по меркам всей КХЛ уровень. В четырёх дальневосточных матчах Радулов набрал 7 (3+4) очков, затем отметился результативной передачей в предпоследней игре регулярки с «Магниткой». В той же встрече форвард неудачно упал на руку и вынужден был досрочно уйти в раздевалку. Казалось бы, в заключительном матче с «Авангардом» Радулову следует поберечься?

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Но в таком случае он рисковал лишиться того самого бонуса, который зарабатывал весь сезон. Ведь в топе бомбардиров к вечеру последнего игрового дня сложилась такая ситуация:

№ Игрок Очки 1 Дмитрий Яшкин (СКА) 62 2 Владимир Ткачёв («Авангард») 59 3 Стефан Да Коста («Автомобилист») 56 4 Александр Радулов («Ак Барс») 56 5 Рид Буше («Авангард») 55 6 Александр Хохлачёв («Спартак») 55

Как видно, у Радулова и Да Косты было одинаковое количество очков, но француз был выше, так как провёл меньшее количество игр в регулярке. Так что формально Радулов был вне топ-3. Кроме того, «Ак Барс» играл с «Авангардом», в составе которого есть Рид Буше, а в параллельной с казанской встрече на лёд в московском дерби вышел Александр Хохлачёв.

Так что Радулову нельзя было пускать ситуацию на самотёк, и он сыграл с «Авангардом». Ситуацию для Александра облегчал тот факт, что Буше получил отдых и не приехал в Казань, но оставалась угроза в лице Хохлачёва, да и Да Косту было желательно обходить, чтобы обезопасить себя от неприятных нюансов.

А тут ещё и Сергей Толчинский, у которого перед матчем было 54 балла, взял и заработал два очка к концу второго периода, сравнявшись с Радуловым! В третьем периоде омский форвард, выходивший в первом звене, вполне мог и обойти Александра, у которого никак не получалось принять участие в голевой атаке своей команды.

Но третий период матча в Казани оказался безголевым, Хохлачёв в параллельной встрече очков не набрал, так что всё решал овертайм игры «Ак Барс» — «Авангард». И вот тут и произошла поистине голливудская развязка. На 62-й минуте Радулов убежал один на один к воротам Андрея Мишурова, не забил, но заставил сфолить на себе Зията Пайгина. Буллит! Кто его будет исполнять? Что за глупый вопрос?! Радулов подъехал к своему вратарю Тимуру Билялову, о чём-то с ним переговорил, затем прямиком поехал к центральному кругу, чтобы подобрать шайбу, а через пару мгновений с ледяным спокойствием реализовал штрафной бросок! И без всяких оговорок застолбил за собой третье место в топе бомбардиров сезона.

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У этой истории было и продолжение, но совсем не такое весёлое и интригующее. На открытой тренировке «Ак Барса» перед плей-офф о бонусе спросили и самого Радулова, и генменеджера казанцев Марата Валиуллина. Александр отказался от каких-либо комментариев, функционер же ограничился общими фразами про конфиденциальность, регламент и заявил, что у других клубов то же самое.

Ну и ладно. История-то всё равно получилась крутая и драматичная!