Чудо на старте плей-офф КХЛ! Невероятный вратарь сделал 55 сейвов, украв матч у «Салавата»

Победный гол был забит в овертайме 20-летним форвардом «Адмирала», который ранее никогда не отличался в лиге.

Ещё до начала розыгрыша Кубка Гагарина 2023 года противостояние «Салавата Юлаева» с «Адмиралом», выражаясь языком букмекерских котировок, оценивалось как наиболее низовое с точки зрения ожидаемого количества заброшенных шайб. Всё дело в том, что уфимские хоккеисты завершили регулярный чемпионат на втором месте Востока не только по набранным очкам, но и по пропущенным шайбам. Меньше уфимцев во всей конференции пропустила лишь одна команда – и имя ей «Адмирал».

Между собой в завершившейся регулярке команды провели четыре матча – и общая тенденция личных встреч также соотносилась с вышеприведённой статистикой. В двух матчах из четырёх было заброшено две шайбы (2:0 в пользу «Адмирала» и 2:0 в пользу «Салавата»), однажды в общей сложности зрители увидели три взятия ворот («Адмирал» победил 2:1 в овертайме), и только одна игра оказалась верховой (в декабре 2022 года «Салават» одержал результативную победу – 5:3).

Неудивительно, что ждать от этих команд первого гола в плей-офф КХЛ пришлось до второго периода, а в стартовой трети главным действующим лицом оказался голкипер «Адмирала» Никита Серебряков. Проведший потрясающую регулярку 27-летний вратарь не стал отходить от высоких стандартов своей игры и в стартовом матче плей-офф. В первой двадцатиминутке он дважды подряд спас свою команду от пропущенной шайбы, сначала не дав отличиться Сергею Шмелёву, а затем остановив прорыв канадского нападающего Джоша Хо-Сэнга.

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Возвращение 27-летнего канадца в строй «Салавата» вообще стало одной из самых обсуждаемых тем начала плей-офф. В первой же игре нынешнего сезона со СКА в Питере дебютант КХЛ получил тяжёлую травму (сломал руку), после чего на льду не появлялся до завершения регулярки.

Пропустив фактически весь регулярный чемпионат, Джош наконец-то полностью оправился от своего повреждения и усилил уфимскую команду в ключевой момент нынешнего сезона. С ходу забить гол у него не получилось, но своё веское слово в этом матче он всё равно сказал.

Но первый гол в матче и во всём плей-офф КХЛ был забит в ворота Ильи Ежова. На шестой минуте второго периода «моряки» подловили соперника на контратаке. Евгений Грачёв совершил силовой проход по флангу и под углом вылез на пятак. Шайба отскочила к Данилу Файзуллину, который с близкого расстояния пробил Ежова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Шайба «Адмирала» получилась в некоторой степени курьёзной, так как непосредственно перед голом гостей защитник уфимцев Григорий Панин, пытаясь провести силовой приём на игроке дальневосточников, жёстко снёс своего же одноклубника Шакира Мухамадуллина. После столкновения Шакиру даже понадобился лёд, чтобы поскорее оправиться от болевых ощущений.

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Хозяева ответили реализацией большинства, которое для своей команды заработал Хо-Сэнг. В далеко не самом однозначном эпизоде арбитры зафиксировали задержку соперника клюшкой в исполнении Либора Шулака, в результате чего «Адмирал» остался на льду в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео удаления можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

При розыгрыше лишнего Сергей Шмелёв сделал пас Михаилу Науменкову, который мощно приложился от синей линии – Александр Кадейкин своим подставлением скорректировал траекторию броска – Серебряков отразил шайбу, но Хмелевски оказался самым расторопным на добивании и забил свой первый гол за карьеру в плей-офф КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Как только Хмелевски сравнял счёт в матче, в голове сразу же проскользнула шальная мысль, что наиболее вероятной развязкой встречи может стать овертайм. Так и произошло. Хотя под занавес третьего периода у хозяев была прекрасная возможность вырвать победу в основное время, но реализовать удаление Колби Уильямса не получилось. Главным героем трёх периодов стал голкипер гостей Серебряков, за 60 минут отразивший 41 бросок.

Именно Серебряков и стал в итоге главным героем матча. Большую часть овертайма уфимцы провели с подавляющим игровым преимуществом и за 17 минут успели произвести 14 бросков в створ ворот гостей, но Никита отбился и оставил приморскую команду в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

А вот «Адмирал» своим редким шансом в атаке воспользовался – бывший игрок «Салавата» Павел Шэн ловко развернулся за воротами и прострелил на пятак, а 20-летний Прохор Корбит с близкого расстояния пробил Ежова, отличившись впервые за карьеру в КХЛ!

Благодаря этой заброшенной шайбе Корбит стал самым молодым автором гола «Адмирала» в истории плей-офф (20 лет и 277 дней). Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Ткачёву, который отличился в возрасте 21 года и 146 дней.

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О лучшем моменте для такого события просто было невозможно и мечтать. 55 сейвов невероятно сыгравшего Серебрякова и первый гол на взрослом уровне 20-летнего форварда помогли «Адмиралу» начать плей-офф с гостевой победы! Розыгрыш Кубка Гагарина начался с сенсации.