Четыре сенсации и судейские скандалы в матче СКА! Итоги исторического дня плей-офф КХЛ

Все фавориты синхронно проиграли дома. Такого в истории лиги ещё не было никогда.

Первый игровой день плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ превзошёл все ожидания. Коротко рассказываем о каждом из четырёх матчей.

Всё началось в Уфе, где встречались «Салават» и «Адмирал». Как и ожидалось, дальневосточники избрали «автобусную» тактику, сосредоточились на плотной обороне, терпении и разрушении и принялись молиться на голкипера Никиту Серебрякова.

И в очередной раз такая модель игры принесла «морякам» успех. Они открыли счёт во втором периоде, затем не развалились после ответного гола уфимцев, а в овертайме Прохор Корбит поймал свой момент. Молодой форвард забросил первую шайбу в КХЛ, принеся «Адмиралу» первую гостевую победу в плей-офф в своей истории.

Невозможно не отметить шикарные действия при голе в овертайме бывшего игрока «Салавата» Павла Шэна, однако понятно, что главным героем «Адмирала» стал Серебряков. Невероятный вратарь «моряков» начал плей-офф с 55 сейвов за 77 минут игры.

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В Ярославле прошёл ещё один матч с предсказуемым стилем игры и непредсказуемым исходом. «Локомотив» застегнулся вообще на все пуговицы и представил на суд своей публики максимально прагматичный, аккуратный, осторожный, а по-хорошему говоря, унылый хоккей. «Витязь» с удовольствием поддержал такую модель, и в результате команды завершили основное время скучнейшими 0:0 с обилием стычек, борьбы и столкновений.

Тем удивительнее, что овертайм продлился лишь 28 секунд. В первой же смене дополнительного времени Владимир Галузин воспользовался отскоком от лицевого борта и нерасторопными действиями ярославцев и принёс «Витязю» первую в истории победу в Кубке Гагарина.

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А вот в Санкт-Петербурге было веселье. СКА, слегка растерявший игровой тонус, не понял, что уже начался плей-офф, и был за это наказан Минском, которому совершенно нечего терять. Армейцы дважды выходили вперёд, «зубры» дважды отыгрывались, а в середине третьего периода Роман Горбунов впервые вывел «Динамо» вперёд.

СКА окончательно раскрылся, полетел отыгрываться, но гости усилиями Владимира Алистрова организовали четвёртую шайбу, а затем Виталий Пинчук забил гол без гола: белорусскому форварду с нарушением правил помешали поразить пустую рамку СКА, что по правилам приравнивается к взятию ворот.

Удивительно, но именно этот гол оказался победным, так как СКА до конца основного времени успел-таки отыграть две шайбы. Ну а успокоил всех Алистров, за шесть секунд до сирены забивший в пустые ворота и оформивший дубль.

Интересный матч, в котором СКА, очевидно, не хватило настроя и серьёзности, к тому же очень слабо сыграл голкипер Дмитрий Николаев. «Динамо» же не испугалось фаворита и провело очень качественную встречу, хоть и едва не поплатилось за расслабленность в концовке.

Отметим и ряд крайне спорных судейских решений, о которых наверняка будут ещё много говорить. В первом периоде арбитры промолчали после того, как Дмитрий Яшкин жёстко встретил Седрика Пакетта. Всё бы ничего, но выставленный локоть чеха был виден за километр.

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Во втором отрезке судьи никак не отреагировали на удар клюшкой по лицу Марату Хайруллину. Хотя, возможно, в том эпизоде имело место быть движение по инерции. Наконец, в третьем периоде без оценки оказался эпизод, в котором Никите Гусеву прилетел удар в голову от Дмитрия Дерябина.

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Ну и до кучи, первая битва татарстанского дерби тоже завершилась сенсацией. «Нефтехимик» обозначил серьёзность намерений уже в первом периоде, который завершил со счётом 2:0 в свою пользу, забив на последних секундах в меньшинстве. Затем «Ак Барс» собрался и всё-таки сравнял счёт к середине третьего периода, забив оба гола в большинстве. Но игра всё-таки ушла в овертайм, где Андрей Чивилёв на 75-й минуте оформил дубль и принёс нижнекамцам первую в истории кубковую победу над старшим братом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Это был исторический день в Кубке Гагарина, в ходе которого все четыре фаворита серий синхронно уступили в первом домашнем матче. Последует ли завтра продолжение?

Матчи 2 марта