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Коннор Макдэвид стал первым игроком за последние 30 лет, кому удаётся набирать по несколько очков на протяжении 5 матчей

Мир не видел такого 30 лет! Макдэвид штампует голы в НХЛ немыслимыми сериями
Егор Бульчук
Коннор Макдэвид
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26-летний канадец делает дубли на протяжении пяти матчей подряд.

В предыдущем матче Коннор Макдэвид впервые в карьере переступил через рубеж в 50 заброшенных за регулярку шайб. Мы подробно написали об этом событии и высоко его оценили, чем разочаровали многих читателей.

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«Не удивлюсь и 70 голам, судя по уровню соперников, которые впереди (кроме «Колорадо» и «Бостона»). А играл бы Коннор в команде Востока — и 50 [голов] было бы проблемой. Уж слишком там уровень команд другой», — гласил один из самых популярных комментариев под текстом.

Сама по себе претензия вовсе не уникальна: на противоположном берегу океана Коннору тоже вменяют в вину принадлежность к якобы более слабой конференции. На этот раз в гости к Макдэвиду приехал «Торонто» — один из ближайших преследователей «Бостона» на Востоке. И капитану «Эдмонтона» хватило одного периода, чтобы сказать миру: «Мне всё равно с кем играть».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2023, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 03:49 (5x4)   1:1 Кемпф (Марнер) – 12:15 (5x5)   2:1 Макдэвид (Костин, Хайман) – 13:53 (5x5)   3:1 Хайман (Экхольм, Макдэвид) – 18:05 (5x5)   4:1 Ямамото (Сеси, Нурс) – 28:46 (5x5)   5:1 Костин (Маклауд, Фёгеле) – 37:12 (5x5)   5:2 Марнер (Райлли, Мэттьюс) – 41:08 (5x4)

На табло 3:49. Форвард протаскивает шайбу в зону, отдаёт её под бросок верному оруженосцу Леону Драйзайтлю и ловко работает на добивании.

13:53. Макдэвид подбирает шайбу в центральном круге, разгоняется до скорости вихря, резким движением убирает защитника и находит брешь между щитками Ильи Самсонова.

18:05 — и Коннор записывает на персональный счёт результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В пятом матче кряду Макдэвид делает дубль. Он первый за 30 лет хоккеист с такой впечатляющей серией в активе. Прежде забивать в таком темпе удавалось Александру Могильному: в начале 1993 года он растянул мультиголевую серию на пять игр. За пять лет до россиянина аналогичных показателей добился Марио Лемье. Рекорд (по шесть матчей подряд) удерживают Джо Мэлоун и Панч Бродбент — хоккеисты из 20-х годов прошлого века.

На отрезке в пять последних матчей у Макдэвида 16 (10+6) очков. В текущем сезоне он лишь в 6 из 62 игр уходил со льда, не отметившись в протоколе. В общей сложности за три четверти чемпионата Коннор набрал 118 (52+66) очков. Едва ли у кого-то остаются сомнения, что ему удастся перекрыть личное достижение из прошлой регулярки — тогда он выбил «всего-то» 123 (44+79) балла.

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Куда сложнее представить, какие ещё рекорды покорятся 97-му номеру «Ойлерз», если никто так и не сможет его остановить.

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