У Уфы вскрылась проблема, «Локомотив» сыграл трусливо. Что происходит в плей-офф КХЛ

Несмотря на огненную регулярку, перед первым раундом плей-офф настроения у многих были скептичными: на бумаге разрыв между командами в парах всё равно получался слишком большим, чтобы ждать сенсаций. Но вчера мы увидели фантастику: четыре победы команд с низким посевом из четырёх в первый же день, когда казалось, что большинство интересных пар сконцентрировано сегодня. Более того, во вчерашних матчах фавориты вели в счёте лишь восемь минут (СКА после 1:0 и 2:1).

Давайте разбираться, как так вышло — и обойдёмся без нелепой конспирологии про букмекеров, которая вчера заполонила комментарии. Это что, букмекеры сделали так, что Серебряков и Дорожко пластались в воротах?

«Салават Юлаев» — «Адмирал»: 0-1

Когда в превью плей-офф я писал о недостатке класса «Адмирала», то немного забыл, что у «Салавата» глубины тоже не так-то и много. «СЮ» вчера не хватало нестандартных ходов, которые во многом генерировал один Хо-Сэнг: если верить местным журналистам, он и в состав-то попал в последний момент вместо травмировавшегося Пустозёрова. Джош был зажигалкой, чья энергетика в будущем способна как растопить лёд в зоне «Адмирала», так и привести к какой-нибудь дурости.

Главный герой вчерашнего матча, несмотря на 30 блок-шотов и сумасшедшую самоотдачу «Адмирала» — Никита Серебряков. Он напомнил Харри Сятери из серии с «Автомобилистом» в 2020-м: Никита как будто притягивает к себе все шайбы, но и зачастую словно заставляет соперников промахиваться в верных ситуациях. Такими темпами вместо предложения от местных грандов может последовать и контракт из НХЛ: никакого риска тут нет, Серебряков пока ещё подпадает под возраст новичка (он у европейцев, дебютирующих в НХЛ, идёт аж до 28), контракт будет минимальным.

Никита Серебряков Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Сам «Адмирал» тактически предстал таким же, как и в регулярке — колючим, умеющим выстоять под позиционным натиском соперника, при этом принимающим максимально простые решения. С точки зрения стратегии это важнейшая победа дня: во Владивостоке у команды Тамбиева есть все шансы выиграть две игры, и завтра от них можно ждать лёгкого расслабона, то есть игры не на 120–130%, как обычно, а где-нибудь на 99,5%.

«Локомотив» — «Витязь»: 0-1

Первые 15 минут матча «Локомотив» – «Витязь» удивили неожиданно бодрым хоккеем с обилием моментов и борьбы. Однако на дебют пришлось 90% опасных моментов этой встречи: остальные 10% — это гол Галузина. То, что «Локомотив» превратился в хоккейную версию «Амкара» Сергея Оборина (три варианта счёта — 1:0, 0:1, 1:1), не удивило. Удивило то, что это продолжилось в плей-офф против соперника с шестым посевом, который оказался гораздо активнее как в созидании, так и в единоборствах, и помог Максиму Дорожко оформить сухарь в плей-офф.

Максим Дорожко Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Игорь Никитин после матча «отлил в гранит», заявив дословно следующее: «Нам нужно было выиграть, а не голы забивать. Мы сегодня проиграли не из-за голов». Вспоминается домашний матч с «Автомобилистом», где «Локо» два периода проигрывал 0:1, но играл так, как будто охранял такое преимущество. Конечно, даже после такого сомнений в «Локомотиве» не становится сильно меньше, но с такой философией команда подойдёт ко второму раунду измученной попытками долбиться в чужие ворота. «Витязю» даже придумывать ничего особенного не надо будет.

СКА — «Динамо» Минск: 0-1

Роман Ротенберг серьёзно отнёсся даже к Матчу звёзд — в Челябинске на сборную дивизиона Боброва якобы даже работали аналитики СКА. Про плей-офф даже и говорить не надо было, гиперконцентрация питерского клуба и чудовищная расхлябанность минчан вроде бы указывали на то, что всё в этой серии ограничится четырьмя играми — но СКА с ходу пропустил шесть шайб.

Конечно же, не обошлось без хора приближённых к клубу экспертов «караул, наших бьют!», — но СКА весь сезон играет в силовой борьбе на грани фола, и больше всех это касается Дмитрия Яшкина, которого вчера откровенно простили. Может быть, из-за этого судьи и включили так нелюбимое многими уравнивание. Но даже если посчитать, что судейские ошибки были, СКА играл хуже, допускал опасные контратаки и не выглядел заряженным.

Борьба в матче СКА — «Динамо» Мн Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Завтра от штаба СКА можно ожидать вообще любых сюрпризов — отправки в запас Гусева, появления в основе пятёрки из «СКА-Нева». С другой стороны, второй раунд прошлого плей-офф Питер начинал с совсем безнадёжных 1:6 от «Спартака», поэтому на большую панику в штабе Ротенберга рассчитывать тоже не стоит. Однако экзамен для команды, которая весь сезон на поражения отвечала моментальным трансфером из «Сочи», будет интересным.

«Ак Барс» — «Нефтехимик»: 0-1

Странно было бы ожидать, что «Ак Барс» начнёт с первого же периода первого раунда выпрыгивать из штанов против куда менее уступающего в классе соперника. У штаба Билялетдинова наверняка есть планы сохранения сил и на второй раунд, да и уж наверняка сразу и на третий. Но «Ак Барс» выглядел каким-то академичным на фоне энергичного и прессингующего соперника. Сейчас всё-таки не 2013-й, лига поменялась.

Понятно, что «Нефтехимик» чуть трясло на старте, но потом мы снова увидели бойкую команду, которая всегда готова идти в высокий отбор и беспокоить вратарей соперника с любой позиции. У «Ак Барса» же даже пятиминутное большинство совсем не впечатлило: хозяева хоть и забили, но играли с ленцой, как будто ожидали, что перед ними откроют ворота.

Игроки «Нефтехимика» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Тем не менее ни Зинэтула Билялетдинов, ни игроки после матча не паниковали. Если руководство клуба или республики вдруг не начнёт давить на них, то вряд ли психологически они сломаются. Однако преимущество сейчас, безусловно, у «Нефтехимика», который уже одержал первую победу в плей-офф за пять лет — там раскрепощённость будет максимальной, для молодой команды это только плюс.