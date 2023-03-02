Игрок за $ 10,5 млн обошёлся «Рейнджерс» в копейки! Как в НХЛ обходят потолок зарплат

Пару недель назад казалось, что Патрик Кейн в «Рейнджерс» уже не окажется: позицию вингера правого звена клуб из Нью-Йорка закрыл Владимиром Тарасенко, отдал пик первого раунда и явно готовился закрыть какие-то другие позиции в составе, который не отличался глубиной.

Однако после этого явно возбудился сам 88-й номер «Чикаго». Кейн заявил: «Рейнджерс» – это команда, на которую вы определённо обращаете внимание и которой определённо заинтригованы по понятным причинам». Местные журналисты писали, что менеджмент «Чикаго» ждал от своего лучшего форварда список команд, куда бы он хотел перейти. Однако его спич показал одно: Кейн хочет перейти только в Нью-Йорк, и, даже если бы «Даллас» вывалил пять пиков первого раунда, игрок не снял бы пункт о запрете на обмен ради них.

«Рейнджерс», судя по всему, не особенно хотели брать Патрика. Однако у них появилась уникальная возможность взять одного их лучших игроков постлокаутной НХЛ, у которого есть давняя «химия» с Артемием Панариным, да ещё и заплатить за это треть рыночной цены. Это как раз тот случай, когда лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.

Даже с учётом того, что Кейн хотел поехать только в «Рейнджерс», менеджмент клуба сработал очень чётко. В прошлом году «Филадельфия» была в точно такой же ситуации, когда Клод Жиру хотел перейти только во «Флориду», но «лётчики» получили за него первый раунд, третий раунд и неплохого Оуэна Типпетта, идущего на 50-очковый сезон. Тут же цена — условный пик второго раунда и четвёртый раунд.

Патрик Кейн Фото: AP/TASS

Но многих удивила даже не мизерная, но объяснимая цена на Кейна, а то, что «Рейнджерс» смогли уместить под потолок и его, и Тарасенко, и Панарина, и всех высокооплачиваемых хоккеистов команды, которая перед стартом сезона не имела большого пространства в платёжке. Скептики уже немало написали, что потолок в НХЛ — резиновый. Но на самом деле менеджмент «Рейнджерс» показал лишь ловкость рук и никакого мошенничества.

Напомним, потолок в НХЛ – это не просто сумма контрактов всех хоккеистов, игравших за клуб в этом сезоне. В таком случае никакая команда не умещалась бы под потолком, да и разве справедливо было бы считать три-четыре матча парня из фарм-клуба по полной ставке его контракта? Финальный размер платёжки – это сумма кэпхитов тех хоккеистов, что находятся в основе клуба каждый конкретный день, потому что перемены в составе могут быть частыми.

Давайте разберём конкретный пример по тем же «Рейнджерс». Летом клуб подписал шведского форварда Густава Рюдаля, который не провёл ни одного матча за клуб, но один день числился в основном составе «Рейнджерс». Швед получает $ 750 тыс. за сезон — и с учётом того, что в регулярном сезоне НХЛ есть 185 игровых дней, один день Рюдаля в основе обошёлся клубу в $ 4034. Именно эта сумма и будет учитываться в финальном подсчёте потолка, а не полная сумма контракта.

Поэтому тот же Владимир Тарасенко стоил для «Рейнджерс» не $ 7,5 млн его полного контракта и даже не $ 3,75 млн удержания. За то время, что Русский Танк играл в Миссури, под потолок «Сент-Луиса» уже накапало $ 4,9 млн, а клуб при обмене удержал ещё и половину от оставшейся суммы выплат. Получается, что под потолок «Рейнджерс» реально пойдёт только $ 1,3 млн — где-то 17% от контракта игрока.

Ну а Кейн обошёлся своему клубу ещё дешевле — помогла «Аризона», взявшая на себя ещё часть контракта Патрика. Это далеко не первый случай двойного удержания контракта за последние годы: первой была придавленная потолком «Тампа», в 2021-м провернувшая остроумную комбинацию. «Молнии» хотели защитника Дэвида Савара из «Коламбуса», который отправился во Флориду транзитом через «Детройт», попутно оставив в Мичигане четверть зарплаты и пик четвёртого раунда. Бородатый защитник стал ценной частью чемпионской обороны.

«Тампа» популяризовала такие комбинации. Из-за коронавируса потолок зарплат в НХЛ сильно не рос, что поставило топ-клубы в затруднительное положение. При этом команды в перестройке как раз имели тонны платёжного пространства, которое сами использовать не могли, но при этом стали предлагать посреднические услуги. Например, «Миннесота» на этом дедлайне получила пики четвёртого и пятого раундов за кусочки контрактов Дмитрия Орлова и Райана О’Райлли.

Патрик Кейн и Артемий Панарин Фото: Zuma/TASS

Возвращаемся к обмену Кейна: $ 7,95 млн его кэпхита уже зачислено в платёжку «Чикаго». Оставшиеся $ 2,55 млн на троих делят удерживающий зарплату «Чикаго», «Аризона», которая фактически купила себе пик третьего раунда, плюс «Рейнджерс», которые получают форварда фактически лишь за 8% его цены. Ради более точного вписывания в потолок обмен даже был привязан к конкретной дате, чтобы оставить чуть большую сумму в платёжке «Чикаго».

Однако даже так «Рейнджерс» не хватало места, поэтому им пришлось расчищать состав. Стандартный размер состава команды — 23 игрока, и некоторые клубы из-за проблем с платёжкой уже начинали сезон с усечённым ростером. Чтобы освободить место для Кейна, пришлось за бесценок скидывать Виталия Кравцова и отправить в фарм ещё двух игроков: поэтому сейчас в основе клуба лишь 21 хоккеист, запасных почти нет.

Из-за этого, вполне возможно, концовку сезона «Рейнджерс» придётся проводить без возможности ротации. В плей-офф потолок зарплат фактически испаряется, что в своё время позволило «Тампе» легально его превысить, выведя Никиту Кучерова из списка травмированных после окончания регулярки, и «Рейнджерс» тут будет полегче.

Является ли это всё превышением потолка? Вообще, не стоит забывать, что он в своё время был введён не ради обеспечения равенства команд, а ради борьбы со сверхдоходами игроков. Поэтому НХЛ относительно терпимо относится к трюкам клубов с платёжкой, вмешиваясь, когда они становятся слишком наглыми (например, запрет контрактов дольше восьми лет после легендарных сделок типа Паризе – Сутер). В конце концов, менеджерам клубов НХЛ платят за хитрость — поэтому все легальные способы обхода потолка фактически поощряются.