Камбэк «Сибири» и супергол канадца из «Динамо». Итоги второго дня плей-офф КХЛ

«Автомобилист» и ЦСКА дожали своих соперников, у остальных выше сеянных немало проблем.

Второй игровой день плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ оказался вовсе не таким сенсационным, как первый. Но всё же коротко подводим его итоги.

В Омске стартовала серия сибирского дерби. «Авангард» активно начал, но не смог взять «Сибирь» нахрапом, а затем гости утащили омичей в вязкий, плотный, тягучий хоккей и в результате в нём преуспели. При этом «ястребы» всё-таки открыли счёт на 58-й минуте, когда цели достиг дальний бросок Алексея Береглазова, но «Сибирь» оперативно отыгралась, заменив вратаря шестым полевым, а в овертайме вырвала победу. Решающий гол на счету Никиты Сетдикова.

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Параллельным курсом развивалась встреча в Екатеринбурге. Здесь «Магнитка» открыла счёт в конце первого периода, когда Артём Минулин удачно подключился в атаку, однако «Автомобилист» отыгрался ещё до перерыва: Георгий Белоусов наказал за грубейшую ошибку Алексея Маклюкова.

Во втором периоде команды обменялись голами, ну а в начале третьего хозяева дожали «Магнитку». Сначала Кёртис Валк завершил шикарную комбинацию, реализовав остаток большинства уже на 45-й секунде отрезка, а вскоре капитанское слово сказал Сергей Широков.

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В Нижнем Новгороде стартовала одна из самых ожидаемых пар первого раунда — «Торпедо» — «Динамо» Москва. Хозяева открыли счёт на 16-й минуте, причём сделали это в меньшинстве – Николай Коваленко сделал всё самостоятельно, обыграв почти всю пятёрку бело-голубых.

Но «Динамо» такой поворот не смутил, и ещё до перерыва они отыгрались. Причём Джордан Уил принял челлендж на самый красивый гол вечера у Коваленко и, кажется, превзошёл российского форварда. Уже во втором отрезке Максим Джиошвили реализовал большинство в сольном проходе, а затем случился спорный эпизод. Сергей Гончарук уравнял цифры на табло, но тренерский штаб гостей взял запрос на положение «вне игры», и после длиннющего разбирательства арбитры вынесли вердикт – был офсайд.

На новый голевой подвиг «Торпедо» уже не сподобилось, в третьем периоде «Динамо» грамотно отыграло по счёту, а в концовке ещё и поразило пустые ворота. 1:3, первый блин Ларионова-тренера в плей-офф вышел комом.

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Действующий чемпион КХЛ начал защиту титула при полупустых трибунах домашней арены серией с «Северсталью». Череповчане открыли счёт в первом периоде, в воздухе повисло предчувствие очередной сенсации, но ЦСКА в результате спокойно «задушил» гостей и сделал результат.

Уравнял цифры Михаил Григоренко, ответивший Робину Прессу своим дальним «выстрелом». Через 57 секунд отличился Виталий Абрамов, а в начале третьего периода он же оформил дубль, забив гол-близнец своей первой шайбы. Тут же Сергей Плотников, насмотревшись на подвиги Абрамова, тоже удачно подставил клюшку на пятачке, и игра была сделана. «Северсталь» ещё сумела отыграть одну шайбу, но окончательный счёт установил тот же Плотников, поразивший пустые ворота.

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Матчи 3 марта