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Результаты матчей плей-офф КХЛ 2 марта, видеообзоры, расписание матчей плей-офф КХЛ на 3 марта

Камбэк «Сибири» и супергол канадца из «Динамо». Итоги второго дня плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Камбэк «Сибири» и супергол канадца из «Динамо»
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«Автомобилист» и ЦСКА дожали своих соперников, у остальных выше сеянных немало проблем.

Второй игровой день плей-офф Фонбет чемпионата КХЛ оказался вовсе не таким сенсационным, как первый. Но всё же коротко подводим его итоги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Береглазов (Малыхин, Телегин) – 57:09 (5x5)   1:1 Шаров (Сушко, Пьянов) – 58:22 (6x5)   1:2 Сетдиков (Бек, Морозов) – 68:45 (5x5)

В Омске стартовала серия сибирского дерби. «Авангард» активно начал, но не смог взять «Сибирь» нахрапом, а затем гости утащили омичей в вязкий, плотный, тягучий хоккей и в результате в нём преуспели. При этом «ястребы» всё-таки открыли счёт на 58-й минуте, когда цели достиг дальний бросок Алексея Береглазова, но «Сибирь» оперативно отыгралась, заменив вратаря шестым полевым, а в овертайме вырвала победу. Решающий гол на счету Никиты Сетдикова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Минулин – 17:14 (5x5)   1:1 Белоусов – 19:31 (5x5)   2:1 Эберт (Валк, Макеев) – 26:48 (5x5)   2:2 Голдобин (Лайпсик, Майе) – 29:02 (5x5)   3:2 Валк (Широков, Мэйсек) – 40:45 (5x4)   4:2 Широков (Голышев) – 48:37 (5x5)

Параллельным курсом развивалась встреча в Екатеринбурге. Здесь «Магнитка» открыла счёт в конце первого периода, когда Артём Минулин удачно подключился в атаку, однако «Автомобилист» отыгрался ещё до перерыва: Георгий Белоусов наказал за грубейшую ошибку Алексея Маклюкова.

Во втором периоде команды обменялись голами, ну а в начале третьего хозяева дожали «Магнитку». Сначала Кёртис Валк завершил шикарную комбинацию, реализовав остаток большинства уже на 45-й секунде отрезка, а вскоре капитанское слово сказал Сергей Широков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Коваленко – 16:00 (4x5)   1:1 Уил (Лилья, Миронов) – 19:50 (5x5)   1:2 Джиошвили (Уил, Лилья) – 26:47 (5x4)   1:3 Муранов – 58:22 (en)

В Нижнем Новгороде стартовала одна из самых ожидаемых пар первого раунда — «Торпедо» — «Динамо» Москва. Хозяева открыли счёт на 16-й минуте, причём сделали это в меньшинстве – Николай Коваленко сделал всё самостоятельно, обыграв почти всю пятёрку бело-голубых.

Но «Динамо» такой поворот не смутил, и ещё до перерыва они отыгрались. Причём Джордан Уил принял челлендж на самый красивый гол вечера у Коваленко и, кажется, превзошёл российского форварда. Уже во втором отрезке Максим Джиошвили реализовал большинство в сольном проходе, а затем случился спорный эпизод. Сергей Гончарук уравнял цифры на табло, но тренерский штаб гостей взял запрос на положение «вне игры», и после длиннющего разбирательства арбитры вынесли вердикт – был офсайд.

На новый голевой подвиг «Торпедо» уже не сподобилось, в третьем периоде «Динамо» грамотно отыграло по счёту, а в концовке ещё и поразило пустые ворота. 1:3, первый блин Ларионова-тренера в плей-офф вышел комом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
02 марта 2023, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Пресс (Гераськин) – 08:59 (5x4)   1:1 Григоренко (Диц, Макаров) – 24:44 (5x5)   2:1 Абрамов (Дыбленко, Мингачёв) – 25:41 (5x5)   3:1 Абрамов (Нестеров) – 42:56 (5x5)   4:1 Плотников (Классон, Нестеров) – 43:20 (5x5)   4:2 Иванцов (Лишка) – 52:24 (5x5)   5:2 Плотников – 59:04 (en)

Действующий чемпион КХЛ начал защиту титула при полупустых трибунах домашней арены серией с «Северсталью». Череповчане открыли счёт в первом периоде, в воздухе повисло предчувствие очередной сенсации, но ЦСКА в результате спокойно «задушил» гостей и сделал результат.

Уравнял цифры Михаил Григоренко, ответивший Робину Прессу своим дальним «выстрелом». Через 57 секунд отличился Виталий Абрамов, а в начале третьего периода он же оформил дубль, забив гол-близнец своей первой шайбы. Тут же Сергей Плотников, насмотревшись на подвиги Абрамова, тоже удачно подставил клюшку на пятачке, и игра была сделана. «Северсталь» ещё сумела отыграть одну шайбу, но окончательный счёт установил тот же Плотников, поразивший пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 3 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Адмирал
Владивосток
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Витязь
Московская область
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо Мн
Минск
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
03 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
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